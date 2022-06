Javier Giner, hasta este lunes concejal del Ayuntamiento de El Campello por Ciudadanos, ha formalizado ante el pleno su renuncia al cargo, anunciada la semana pasada en medio de una crisis que ha acabado con la expulsión de la formación naranja del equipo de gobierno que compartía con PP y Vox. La sesión plenaria, convocada por el alcalde Juanjo Berenguer con carácter extraordinario, se ha limitado a ese único punto en el orden del día.

El propio Giner ha explicado los motivos (personales, familiares y políticos), que le llevan a tomar esa decisión, y los portavoces de los grupos políticos municipales (PP, Vox, PSPV, Cs, Compromís, EU, Podemos y Red), le han agradecido su compromiso con el municipio y el trabajo desarrollado, al tiempo que les han transmitido sus mejores deseos en su vida personal y profesional, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Por su parte Giner, en un comunicado de Cs, ha explicando que "pido disculpas a mi pueblo por no haber podido hacer más. Un pueblo, acostumbrado ya hace muchos años a jugar en tercera, siendo un pueblo de primera”. El portavoz de Cs, Julio Oca, ha querido "agradecer públicamente la labor del ya nuestro exedil, Javier Giner Domenech, por su profesionalidad, trabajo, constancia y empeño al frente de las concejalías de Contratación, Vía Pública, Mercado y Venta Ambulante".

La formación naranja ha continuado señalando que "la renuncia de nuestro compañero, Javier Giner, comunicada verbalmente el pasado viernes y presentada por registro el martes, se hacía oficial este mediodía durante la celebración de un pleno en el que todos los grupos políticos representados en la Corporación agradecían el trabajo realizado por Giner durante el tiempo que ha estado al frente de sus concejalías y muchos de ellos destacaban la 'valentía' del edil en esta toma decisión, refiriéndose a él como 'un ejemplo a seguir por otros miembros del gobierno'".

Javier Giner, "durante su breve pero emocionante intervención, realizó una sencilla, pero más que ejemplificante descripción de lo que ha de dignificar a la política", explica Cs. “No descubro nada, si digo que la dedicación política supone un sacrificio personal a distintos niveles, a la par que una gran responsabilidad, tanto con los votantes, como hacia uno mismo, que debe ser capaz de no abandonar sus convencimientos morales durante el desempeño de su labor”.

Giner ha manifestado que “he intentado seguir trabajando humildemente, aportando lo que ha estado en mi mano, con mis aciertos y mis errores, pero finalmente, llego a la conclusión de que no puedo aportar nada a un proyecto en el que no se acaban de tomar decisiones importantes y en el que no se quiere variar un rumbo hacia un fin nada esperanzador”, para concluir que, cuando formando parte de un gobierno “uno se siente más cercano a los planteamientos y críticas de la oposición que a los del propio gobierno del que forma parte, no queda otra que presentar la dimisión”.

Además, no ha querido despedirse sin elogiar el “trabajo incansable de mis compañeros de partido”, en referencia a Oca y la edil Mercé Pairó, “que quedan, luchando por mejorar la vida de sus conciudadanos”. Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento hacia los funcionarios con lo que ha trabajado y de los “que se lleva una grandísima impresión” y para todos los partidos políticos representados en el pleno, por su “labor y trato en lo personal”, para finalizar disculpándose con la ciudadanía por “no poder hacer más”, por su pueblo, “acostumbrado, ya hace muchos años, a jugar en tercera siendo un pueblo de primera”.

Por su parte, Julio Oca, durante la intervención plenaria, ha querido señalar la necesidad de “personas como tú” en la política campellera, así como las dificultades que se ha encontrado en el desempeño de su labor. “Personas honestas, humildes, leales y educadas, demostrando que no han venido a la política a hacer de ella un medio de vida, como otros compañeros de la Corporación. Personas con voluntad de dialogar, escuchar, consensuar y que a cambio recibió el silencio y la falta en la toma de decisiones, que impidieron que sus concejalías funcionaran”.