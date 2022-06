La oposición exige agilidad y visión de futuro en la nueva redacción del contrato de la basura de San Vicente

El contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de San Vicente del Raspeig está de nuevo en la casilla de salida. El equipo de gobierno tiene que volver a sacar un pliego de condiciones técnicas para que las empresas se presenten al concurso para adjudicar el servicio durante una década. Y esta vez han querido contar con la oposición que critió en la anterior redacción del contrato el no haber tenido ni una oportunidad para hacer propuestas.

Este lunes los grupos de la oposición han sido convocados para hacer propuestas. Aunque sin la presencia de los técnicos encargados de la redaccion, lo que ha valido la queja del grupo municipal de Ciudadanos y también del Partido Popular que consideran que debían estar para escuchar y apuntar sus propuestas. Compromís ahonda y también pone el acento en la imagen que está ofreciendo San Vicente por culpa del contrato obsoleto. Mientras que el grupo Vox, también en la oposición, no ha acudido a esta reunión, y anuncia que hará propuestas "para aportar".

La oposición municipal pide sobre todo agilidad al equipo de gobierno para evitar que este proceso se dilate en el tiempo. Sobre todo cuando se parte de un contrato caducado y obsoleto que está en mitad de su tercera prórroga forzosa. Y exigen visión de futuro a los redactores para que se recojan las necesidades que tendrá a largo plazo una población de casi 60.000 personas en la actualidad, que va a seguir creciendo y expandiéndose.

Todos los grupos coinciden en resaltar la mala imagen que ofrece San Vicente en cuanto a limpieza. Por lo que tanto PP como Cs solicitan que se haga un esfuerzo para mejorarlo mientras se está redactando el nuevo pliego. En este aspecto, el portavoz de Compromís, Ramon Leyda, considera "inaceptable que muchas zonas del municipio están sucias y descuidadas y a cambio se tendrá que pagar de las arcas públicas 30 mil euros más por un contrato que no existe".

PP y Cs coinciden en solicitar contenedores accesibles especialmente diseñados para personas con movilidad reducida o ancianos, entre otros. Y una mejora de estos recipientes que actualmente ofrecen, según denuncian, un mal aspecto.

El portavoz de Cs, Pachi Pascual, aplaude el cambio de criterio del equipo de gobierno y que finalmente se vayan a redactar de nuevo unos pliegos que se adaptarán a la nueva legislación porque "el anterior ya nacía obsoleto". Para ello, el equipo de gobierno ya ha anunciado que se va a necesitar una ayuda externa que supondrá hacer un contrato. "Se ha perdido mucho tiempo y la limpieza y la recogida de basura ahora mismo es muy deficiente. Pascual advierte de la "mala imagen" que se da a los visitantes nada más llegar con el Tram a San Vicente, por la suciedad que presentan la aceras en Ancha de Castelar. Entre las propuestas que hace su grupo está la colocación de contenedores accesibles, algo que ya se aprobó en una moción. El portavoz de Cs pide que se incluya en el pliego como requisito y no como una mejora. Cree que se debe aprovechar la tecnología para aplicarla en el nuevo contrato y mejore la limpieza viaria. Y contar por ejemplo, con contenedores inteligentes que avisen cuando estén llenos para ser recogidos antes y se bloqueen; y si no están llenos, que también se pueda espaciar en el tiempo su recogida.

Considera imprescindible que se prevean limpiezas extraordinarias para atajar problemas puntuales, como la acumulación de suciedad provocada por la tormenta de arena de meses atrás, o que se tengan previstas limpiezas en determinadas épocas, como al principio del verano que elimine la suciedad pegajosa de algunos árboles.

"Nos han pedido ideas, pero este es un tema en el que los que tienen mucho que decir son los técnicos, hay que dejarles trabajar", declara el portavoz de Cs. Que espera que esta no sea la última reunión para ofrecer su opinión. Pascual recalca la necesidad de que mientras se redacta el pliego "se tomen medidas para mejorar la limpieza".

En el mismo sentido, el portavoz del PP, Óscar Lillo, cree que son los técnicos los que más tenían que decir en una reunión en la que no han estado. Lillo explica que aún falta para que se inicie la redacción del nuevo pliego que está condicionado a la modificación del Plan de Residuos que el equipo de gobierno quiere llevar a aprobación en julio y una vez obtegan luz verde del pleno empezar a redactar el pliego de la basura. Los Populares ha recalcado que este es un contrato para el futuro que se tienen que tener en cuenta las posibles ampliaciones de San Vicente, ampliación de los polígonos industriales". El Popular confía en que esta sea una de muchas otras reuniones y no sea un trámite; algo de lo que sí duda su homólogo de Cs, que reconoce que no se ha emplazado a un nuevo encuentro. "Este contrato puede afectar a tres y cuatro mandatos de diferentes colores, no es un problema de ideología, sino de tener el mejor servicio para San Vicente", declara Lillo. Además de proponer contenedores accesibles, los Populares proponen que se implante un recipiente que recoja los restos de poda en el extrarradio.

El portavoz de Compromís recuerda que su formación reclama desde hace tiempo la creación de un foro de debate que aborde la gestión pública del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Ramon Leyda recalca esta apuesta que a medio plazo considera que supondría "un ahorro del 18% del presupuesto actual, renovaría material y maquinaria y acercaría el servicio a la ciudadanía en cuanto a incidencias y accesibilidad".

A su vez, el portavoz de Vox, Adrián García, considera que "se ha perdido mucho tiempo en elaborar los pliegos ahora obsoletos, en pedir la opinión pública una vez elaborado el mismo y que ahora se quiera pedir opinión a los demás partidos". Y añade que "vemos desesperación e incompetencia para sacar el contrato más relevante e importante del Ayuntamiento. Aún así, siempre estaremos dispuestos ayudar, aportar o lo que haga falta".