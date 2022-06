La valla del Colegio Azorín de San Vicente se cae a pedazos y partidos y comunidad educativa exigen soluciones

El muro que separa el Colegio Azorín de San Vicente del Raspeig del aparcamiento de la calle Doctor Marañón se encuentra muy deteriorado y en riesgo de derrumbe. Y tanto la comunidad educativa, la dirección del centro y el AMPA, como desde grupos políticos en la oposición, Ciudadanos y Vox, están clamando al Ayuntamiento por el arreglo inmediato y advirtiendo del peligro que supone, con el agravante de que es un centro donde acuden a diario niños.

Desde marzo el vallado está en malas condiciones y las lluvias de marzo y abril no han hecho más que complicar una situación muy compleja y que desde la propia comunidad educativa advierten que es "peligrosa", puesto que podría acabar con el derrumbe de este muro ya que únicamente está contenido por cipreses plantados a su alrededor.

El problema es que esta es zona de paso y de juego para los escolares, por lo que, aunque se han colocado vallas provisionales para evitar accidentes, el propio centro educativo expone que sigue suponiendo un riesgo.

A finales de mayo tanto la dirección del centro como la propia AMPA del Colegio, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para advertir del peligro que corren los niños. Pedían soluciones puesto que en la Conselleria de Educación no les estaba dando un plazo para solucionar el problema y la solución propuesta era incluir obras de mejora en el Plan Edificant destinado la mejora en los centros educativos. Un escrito que ha generado indignación a los grupos políticos, que no dan crédito a que no se haya solucionado este problema. Máxime cuando desde el colegio se ha pedido la mayor celeridad posible para reparar el vallado del colegio. Desde el colegio ruegan que sea el Ayuntamiento el que acometa de urgencia y por sus propios medios esta obra y no tenga que esperar a que se incluya en el Edificant.

El colegio, a la espera de contestación

Desde el AMPA aseguran que desde el 23 de mayo están esperando la contestación del consistorio. "Hicimos un escrito porque es algo urgente. El Ayuntamiento es el que debería arreglarlo y no lo ha hecho aún. Lo consideramos urgente y por eso hicimos un escrito el Colegio y el AMPA para ver si le daban una solución rápida".

La concejal de Educación, Isabel Candela, ha explicado a este diario que conocen el problema y que "hace ya algunos meses que estamos con este tema". Explica que la Conselleria de Educación incluyó su reparación dentro de las obras que tiene pendiente de realizar en el Azorín a través del Edificant. Y reconoce que "debido al deterioro de estos últimos meses, quizás aumentado por las abundantes lluvias caídas en la localidad, nos vemos en la obligación de acometer de urgencia la obra del vallado. Pero será durante las vacaciones escolares cuando se hagan". La edil afirma sobre actuaciones en otros colegios que "hay varios proyectos en los que estamos pendientes de respuestas para delegación de competencias".

Para Cs y Vox el problema del Azorín ya debería estar resuelto. Y exigen que sea el Ayuntamiento como responsable del mantenimiento de los colegios, quien lo acometa. El portavoz de Vox, Adrián García, adelanta que van a plantear este problema en el próximo pleno del 29 de junio "esperando que se le dé una solución por la vía más rápida posible, ya que este asunto conlleva un gran peligro para la integridad de los alumnos del colegio. La valla no deja de ceder y no podemos esperar más tiempo". La formación explica que mantuvo una reunión con la dirección del centro que explicaba que el consistorio conoce desde marzo el estado de la valla "que sigue cediendo desde marzo hasta hoy". El portavoz de Vox añade que "la valla cede para el interior del colegio, donde se encuentran las zonas de juego de los niños. Y la valla de seguridad provisional no aísla en su totalidad el acceso de los niños a la zona de peligro".

"El Ayuntamiento debe reparar"

La concejal de Cs, Mariela Torregrosa, denuncia que el equipo de gobierno "pone como excusa" el Edificant para no arreglar la valla del colegio Azorín, “no pueden seguir escudándose en que esas actuaciones debe realizarlas la Conselleria a través del Plan Edificant para así no llevarlas a cabo”. Y exige al equipo de gobierno que sea el Ayuntamiento quien realice las reparaciones y las pequeñas mejoras en los colegios que desde hace años reclaman las AMPAS y las direcciones de los centros.

En San Vicente no se ha llevado a cabo por el momento más que una intervención prevista en el Edificant, la adecuación de la casa del conserje del IES Haygón para albergar espacios para la Escuela Oficial de Idiomas; y ha dado un paso importante también al asumir el Ayuntamiento las competencias para realizar las obras de ampliación del instituto Canastell. En mayo de 2018 la Generalitat aprobó incluir en su Plan Edificant varias propuestas para San Vicente, entre las que se encontraban la construcción de gimnasios en los centros Victoria Kent, Juan Ramón Giménez, Raspeig, Bec de l’Águila y L’Horta, así como la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria. Pero aún no se han desarrolado este proyectos.

Proyectos que se eternizan

"Muchos centros solicitan actuaciones necesarias para el bienestar de los alumnos, como la incorporación de pérgolas y sombrajes en los patios, mejoras en materia de accesibilidad en recorridos y accesos, o reparaciones de baños, pero el equipo de gobierno siempre argumenta que hay que incluirlas en el Plan Edificant, lo que significa que pueden pasar años hasta que esas mejoras vean la luz”, denuncia la concejal de Cs.

Para Torregrosa, el ejemplo más sangrante de esta situación es la valla del Azorín "que se encuentra gravemente deteriorado y que supone un riesgo para los escolares ante la posibilidad de que se derrumbe. El centro reclama desde marzo que sea el Consistorio quien realice la reparación ya que incluirlo en el Plan Edificant supone que la actuación se demore meses o años".

Los grupos políticos advierten de que la lista de actuaciones que tienen pendientes los centros es cada vez mayor. "Es inconcebible que muchas de ellas se demoren años cuando son necesarias en el día a día de un colegio, por lo que reclamamos al equipo de gobierno que las asuma con medios propios y aproveche los meses de verano para realizar estas mejoras pendientes”.

Desde hace años, el grupo de Cs advierte

La concejal de Ciudadanos ha añadido que “llevamos mucho tiempo diciendo que el Plan Edificant es un fracaso, al menos en San Vicente, y lamentablemente el tiempo nos está dando la razón porque vemos que no se realizan las pequeñas actuaciones que piden los centros, pero es que tampoco salen adelante los grandes proyectos, como el nuevo instituto de Secundaria, la reforma del Canastell o los gimnasios de los colegios”.

La formación ha reclamado que “el Ayuntamiento se haga cargo de las pequeñas actuaciones de mantenimiento y conservación de los colegios, ya que de otro modo los centros irán acumulando incidencias que harán que estén en pésimas condiciones y con aspecto de abandono, a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo por los equipos directivos y las AMPAS”.