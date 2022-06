Colas de varias horas, según algunos conductores de hasta cuatro horas, por la llegada de basuras de la Vega Baja hasta la planta de residuos de Xixona. Esta situación se registró la pasada semana en el complejo de Piedra Negra. Camiones parados en un atasco tremendo para dejar sus residuos en Xixona, tras un viaje en algunos casos de una hora desde la Vega Baja. Desde el Ayuntamiento de Xixona han preguntado por esta situación, respondiendo desde la empresa PreZero, propietaria de la instalación, y la Generalitat, que se trató de un hecho "puntual", debido a que los camiones que debían descargar en Alicante no lo pudieron hacer, por razones que no han trascendido, según la alcaldesa Isabel López (PSOE). Por ello se han tomado medidas para que no se repita.