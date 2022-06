El PP de la Comunidad Valenciana defiende al alcalde de El Campello mientras que la oposición local le reclama su marcha, con Cs agitando una posible moción de censura. El PP regional descarta adoptar medida alguna contra el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, tras decretar el magistrado al apertura de juicio por un supuesto fraccionamiento de contratos. El vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha recordado esta mañana que el primer edil está acusado de una prevaricación administrativa y no consta que haya habido un daño patrimonial al Consistorio, por lo que no consideran que se trate de un caso de corrupción. Y es que según los estatutos se suspenderá de militancia "cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".

Pérez Llorca ha explicado que "deseamos que se aclaren los hechos cuanto antes y en virtud de la sentencia ya se adoptarán medidas. Estoy completamente convencido que Juanjo Berenguer será absuelto". Por su parte el alcalde, como ha mantenido desde hace varios años, ha declinado hacer declaraciones sobre este tema.

Y el exalcalde y actual edil de Compromís, Benjamí Soler, ha manifestado que "la verdad es que no era la decisión que esperaba, siempre tuve la esperanza del sobreseimiento. Pero por otro lado, el periodo de instrucción se ha eternizado y el silencio ha provocado que prevaleciera un solo relato, el de la acusación, y esto sí que ha sido insoportable. Yo sigo teniendo la conciencia muy tranquila de haber actuado en cada momento para el bien del municipio y de la gente. ¿Lo podía haber hecho mejor? seguramente. ¿Tenía sobre la mesa otras opciones? Tajantemente no. Ahora toca esperar y volver a dar todas las explicaciones necesarias".

En cambio, la oposición ha salido de nuevo a reclamar la dimisión del primer edil, ya que considera que no tiene otra salida. El edil de Eu Pedro Mario, cuya denuncia ha originado este proceso judicial, ha explicado este viernes que "la dimisión de Berenguer y Soler debe ser inmediata, no pueden continuar ni un minuto más con el acta de concejal. No solo porque se haya finalizado una instrucción en la que se estima por parte del juez que los hechos de los acusados pudieran ser constitutivos de delitos; además de una solicitud de pena por parte del fiscal de 13 años de inhabilitación y por parte de EU de 12. Sino por haber sido los máximos responsables políticos durante años de haber mantenido una estructura irregular en la contratación municipal. Con servicios que nunca han salido a concurrencia pública, y que hoy han llevado al pueblo al mayor de sus colapsos. Esta situación que sufrimos todos los días en el municipio tiene unos responsables con nombres y apellidos que han estado mirando a otro lado. Y por ello, por responsabilidad política, deberían dimitir”.

Pardo recuerda que "algunos de los propios acusados, ante un caso similar y con importes económicos mucho menores, cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó al exalcalde Juan Ramón Varó (PP) una pena de inhabilitación de 8 años, exigieron la dimisión aludiendo a que 'no es de recibo que tras 16 años de alcalde no supiera lo que se tenía que hacer y lo justificara en la urgencia. Las normas están para cumplirlas'. Por esta razón hace tiempo que debería de haber dimito cumpliendo con el mismo rasero que exigía a los demás". Unas declaraciones que el edil de EU señala que realizó Benjamí Soler en 2013, cuando estaba en la oposición, bancada que ocupa también en el actual mandato. Varó fue condenado finalmente a 4 años y medio de inhabilitación en 2016.

Auditoría en 2016

Pardo recuerda que en 2016 su formación política "presentó al pleno el cumplimiento de uno de los 30 puntos de acuerdo de gobierno, como el de realizar una auditoría económica de la gestión del PP en el Ayuntamiento tras 20 años. Dicha propuesta sorpresivamente fue rechazada". Y no solo eso, además se acusó a EU, a través de un comunicado institucional, de “actuar de mala fe y tratar de desestabilizar con su insistencia en pedir una auditoria de las cuentas”. Dicho comunicado firmado por Compromís, PdC y Demócrates, apunta el edil, finalizaba de la siguiente forma "si alguien tiene sospechas por malas prácticas en la gestión, que solicite documentación, la tiene toda a su disposición y con ella, directos a la Fiscalía para que sea la justicia quien decida si se ha producido alguna irregularidad. Pero a priori no se puede poner en entredicho la honorabilidad de las personas, las que ejercen o han ejercido cargos públicos de responsabilidad, y menos aún cuestionar la profesionalidad de los técnicos y funcionarios municipales de los departamentos afectados, cuyo trabajo consiste en velar por la claridad y transparencia de las cuentas". Ante todo esto, Pardo lamenta "no haber podido contar en la anterior legislatura con todo el apoyo del anterior gobierno y tener que haber llegado a esta situación. Y es que no nos dejaron otra opción".

Por último Pardo, "en nombre de toda Esquerra Unida de El Campello", muestra su "satisfacción porque gracias a esta denuncia ha obligado a regularizar el servicio, licitando el contrato del mantenimiento de la depuradora de Cala Baeza, pasando de pagar 58.000€ de las arcas municipales cuando se mantenía sin licitación a 15.700€ en la actualidad".

Desde Cs, que la pasada semana fue expulsado del ejecutivo de Berenguer, su portavoz Julio Oca ha recordado que tras la petición de dimisión de Cs al alcalde del pasado 7 de junio, y solicitar también su renuncia otros grupos, "Juanjo Berenguer, en rueda de prensa y en el pleno respondió que a el solo le echaban u once concejales, en referencia a una posible moción, o el juez, o el resultado de las próximas elecciones. Pues bien, dos de los tres supuestos están sobre la mesa y al tercero, probablemente no llegue". Es decir, que además deja abierta la puerta a una moción de censura al señalar que está sobre la mesa, y más aún tras el cese como coordinador provincial de Cs de Javier Gutiérrez, que se había cerrado en banda a un cambio de gobierno en el Campello con Compromís o Podemos y había criticado la moción de censura de los naranjas en Orihuela.

El edil de Podemos Eric Quiles ha manifestado que "cada minuto que pasa en el sillón de la Alcaldía desde que se le ha abierto juicio oral es un daño muy grave al Ayuntamiento de El Campello y al municipio, y consideramos que debe echarse a un lado y dimitir".

Desde Red su edil Eduardo Seva ha recordado que ya varias veces se ha pedido la dimisión, y "hora que está en el banquillo de los acusados y ya que es un clamor popular que Mónica Oltra tenga que realizar una declaraciones anunciando su dimisión y vistos los precedentes del antiguo alcalde de Alicante Gabriel Echavarri, pues yo creo que es lógico que procedan a ausentarse del Consistorio de El Campello, tanto Berenguer como Soler". Y es que hay que recordar que Echavarri renunció a la Alcaldía también por una doble imputación por prevaricación. Y el portavoz del PSOE Vicent Vaello, que ofreció a Cs en el pleno de la pasada semana sumar para llevar a cabo una moción de censura, también ha reiterado que Berenguer debe dimitir.

Compromís

En cambio, desde Compromís su portavoz Adriana Paredes, cuyo compañero Soler también se va a sentar en el banquillo junto a otros dos exediles más de la formación valencianista, ha destacado que "lo que yo reclamo es absoluto respeto a los procesos judiciales y evitar cualquier tipo de interferencias políticas llegados a este punto. Tanto Soler, como la funcionaria y el resto de investigados han dado las explicaciones pertinentes y con base documental de cómo y por qué se realizaron los pagos. Soler siempre ha dado la cara, tanto cuando era alcalde y tocaba cuidar de las personas como primer responsable y ahora desde la oposición. Yo estoy tranquila porque considero que finalmente se esclarecerán los hechos".

Y desde la cúpula autonómica de la formación valencianista han explicado que "Compromís mantiene su respeto por los procedimientos judiciales y entiende que la actuación de Soler no es delictiva y que acabará en sobreseimiento libre. Estamos esperando el escrito de acusación para presentar el de defensa en una investigación que entendemos que debería dirimirse en el Contencioso-administrativo".

Compromís señala que "de la instrucción se desprende que el presunto fraccionamiento de contratos en el mantenimiento no fue voluntad política de Soler, sino que más bien es una situación heredada de anteriores gobiernos municipales. Existen documentalmente actuaciones por parte del gobierno municipal liderado por Soler para tramitar la licitación del servicio, con lo cual existía una voluntad política de revertir esta situación. Además, la empresa contratada para el mantenimiento por parte del gobierno de coalición que dirigió Soler fue la misma que venía contratándose por los anteriores gobiernos del PP, y cabe destacar que no hay acreditación alguna de posibles sobrecostes en el servicio, ni trato de favor por parte de Soler".