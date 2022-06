El Liceo Francés Internacinoal de Alicante acogió el pasado viernes 17 de junio en sus instalaciones la ceremonia de graduación de la promoción 2021/22. 60 años después de que el Liceo abriese sus puertas en la provincia, 114 alumnos de 2º de Bachillerato recogieron esta semana su beca y su titulación. Un doble diploma que les habilita para continuar sus estudios superiores y trabajar en Francia, España o en cualquier otro país del mundo, incluidos los de habla anglosajona.

El director del centro, Michel Villegas, indicó a los alumnos que "lo mejor está por venir. Tenéis que ser ambiciosos y creer en vosotros mismos. El silo XXI es el siglo de la conciencia humana; una conciencia humana que portáis las jóvenes generaciones y que debe ayudarnos a respetarnos más y a cuidar más el planeta". Un día clave en su trayectoria profesional y también en su vida personal, que sin duda supondrá un punto de inflexión, según indicó el director.

"Estudiar en el Liceo ha sido la mejor experiencia que me ha pasado en la vida. He estudiado y trabajado en muchas ciudades, pero en ninguna he disfrutado y aprendido tanto como en el Liceo Francés" señaló María Adan, antigua alumna del centro y madrina de la promoción, que seis años después de dejar el Liceo volvió a él para compartir su experiencia con los recién graduados.

Un ejemplo del inmenso abanico de posibilidades que se abre ante ellos, que les permitirá marcar su propio rumbo y les llevará a continuar formándose en cualquier parte del mundo : Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza o Corea son algunos de los destinos escogidos por los estudiantes del Liceo para continuar su formación.

Durante la ceremonia también se reconoció el trabajo y esfuerzo realizado por todos los estudiantes, y en especial por Laura Sánchez, alumna del centro que ha obtenido este año la Beca de Excelencia Major. Se trata de una ayuda concedida por el Gobierno francés que se otorga a estudiantes de nacionalidad extranjera para que, durante 5 años, cursen sus estudios en el país vecino. Cada año sólo 200 estudiantes en todo el mundo se unen a este programa tras concluir su último curso en el sistema de enseñanza francés.

"El mundo necesita personas valientes, con ilusión, deseosas de conquistar el mundo y preparadas para cambiarlo y hacer de él un lugar mejor. Y eso es precisamente para lo que te prepará el Liceo: para que superes con éxito todas tus metas", indican desde el centro en un comunicado.

Un emotivo evento en el que no faltaron los mensajes que invitaban a los alumnos a perseguir sus sueños y a avanzar hacia la consecución de un mundo mejor, sin perder de vista valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad o el espíritu crítico.

Al acto, presentado por la directora adjunta Delphine Marchena, asistieron también el cónsul honorario de Francia en Alicante, Sènakpon Gbassi; el director de contenidos de Prensa Ibérica, Juan Ramón Gil; así como representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos del Liceo y miembros de las dos asociaciones de padres del centro.

Cada año, más de un centenar de jóvenes se graduan en el Liceo francés internacional de Alicante que este año cumple 60 años en la provincia abanderando la enseñanza de calidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad. Seis décadas en las que el centro ha mantenido su sólido compromiso con la educación, la sociedad y los valores, siempre a la vanguardia de la enseñanza, para preparar a los alumnos para las demandas y las exigencias del mundo profesional, afirman desde el centro.