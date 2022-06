El Ayuntamiento propone licitar por más de 1,1 millones la renovación del alumbrado del centro de San Vicente. La mesa de contratación celebrada el pasado viernes, tras la apertura de las ofertas económicas y la valoración por parte de los técnicos municipales, ha planteado como mejor oferta calidad-precio a la empresa Citelum Italia SRL para llevar a cabo el cambio del alumbrado público de la zona centro de San Vicente del Raspeig. Unas labores que consistirán en la instalación de luminarias de alto rendimiento LED o grupos ópticos LED con un menor consumo y contaminación lumínica.

La evaluación de las ofertas tanto técnicas como económicas, según criterios y aspectos objetivos, han colocado a Citelum Italia SRL como la empresa mejor valorada con 73,41 puntos y una propuesta de presupuesto de 1.127.211,61 €; seguida de Eiffage Energia SLU con 73 puntos; SICE con 62,39 puntos; y, por último, Elecnor Servicios y Proyectos con 62,30 puntos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Contratación, Guillermo García, explica que “el siguiente paso en la licitación de este contrato ha sido solicitar a la empresa la documentación oportuna para su adjudicación y elevar la propuesta a Junta de Gobierno Local para ser ratificada definitivamente. De esta forma, se realizará la completa renovación de la instalación eléctrica del centro del municipio para una mayor eficiencia energética”.

El proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de 8 meses, contempla 3 zonas de actuación diferenciadas por el entorno urbano. Se prevé la sustitución de 271 luminarias en diferentes calles del centro del municipio. Se trata de las calles Cervantes, San José, Doctor Trueta, Juan Ramón Jiménez, Pintor Picasso, Salamanca, Mayor, Manuel Domínguez Margarit, Lillo Juan, la avenida de la Libertad y las plazas del Pilar, Constitución, Músico Lillo Cánovas y plaza España. Así mismo, se reacondicionarán soportes de fachada ornamentales, sustituyendo 194 fustes para adaptarlos al entorno histórico del centro.

A su vez, también se realizará la renovación de 82 luminarias en las calles adyacentes que sirven de entrada al centro histórico como Av. Primera de Mayo, C/ Colón, C/ Pi y Margall y C/ Benito Pérez Galdós.

Esta actuación de eficiencia energética se extiende también al alumbrado de la Ronda Oeste de San Vicente del Raspeig, cambiando un total de 167 lámparas por grupos ópticos LED de última generación. Las obras también se centrarán en la renovación de 13 centros de mando, sustituyendo más de 15.000 metros de cableado y adecuándose a los requisitos normativos en materia de seguridad, optimización, eficiencia y sostenibilidad ambiental.