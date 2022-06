Las Hogueras de San Juan en Sant Joan d'Alacant han tenido su primer susto. Los actos vandálicos han hecho mella en uno de los monumentos fogueriles con los que cuenta el municipio y que están plantados desde este lunes. Una de las hogueras ha sufrido la rotura de uno de los ninots. Este martes ha aparecido en la finca conocida como Villa Antonia el busto que había desaparecido en la Hoguera Oficial infantil de Maisonnave, que está muy cerca del Ayuntamiento.

Un operario municipal encontraba a las siete de la mañana de este martes el busto cercenado del ninot que ha sido devuelto al monumento infantil, una de cuyas piezas principales es la que había sido rota. Por fortuna, la cabeza no ha sufrido excesivos daños, aunque son evidentes los signos de la violencia empleada para sacarla del conjunto. Este martes por la mañana ha sido recolocada, aunque hay partes rotas en las que se ven los efectos de haber sido sacada. También se habían llevado otra pieza de la hoguera infantil, la figura de una rana, que ha aparecido, en su caso sin ninguna rotura.

El concejal de Fiestas, Jaime Albero, lamentaba lo ocurrido y sobre todo, que un acto vandálico haya mutilado una parte importante de la hoguera y haya estado a punto de dejar al monumento sin esta pieza. "Es una lástima que unos pocos gamberros intenten amargar la fiesta, pero no lo conseguirán. Las fiestas continúan con más fuerza", ha declarado el concejal de Fiestas. El edil se muestra sorprendido porque asegura que los monumentos están junto al Racó oficial en el que hubo gente hasta las cuatro de la mañana.

Las hogueras de Sant Joan no tienen vigilancia. El edil señala que nunca ha habido problemas de este tipo con los monumentos. Y adelanta que sí habrá vigilancia el día de la cremá, puesto que hay elementos como las tracas que se les pone alrededor que pueden ser peligrosos si alguien trata de manipularlos.

Banderolas en lugar de luces

No es el único inconveniente de las fiestas de este año. También hay malestar por la ausencia de la iluminación de fiestas. Y es más evidente en la Rambla, donde se han colocado banderolas que han originado más de un comentario jocoso puesto que para algunos parecen anunciar un mercado medieval o unas fiestas de moros y cristianos inexistentes en Sant Joan.

El edil de Fiestas es consciente de la situación y advierte que se trata de "una cuestión técnica" porque asegura que desde otros departamentos no han llegado a tiempo para la licitación del alumbrasdo de la Rambla, donde debían instalarse unos "báculos luminosos" para poder soportar los arcos de luces. Al no disponer de la tradicional iluminación, finalmente se ha tenido que hacer una inversión en decoración con las banderolas.

"Este contrato se ha enquistado, se pusieron en marzo con él y no han llegado", advierte apuntando al área de Contratación. Además, el contrato de la iluminación general quedó ha quedado desierto y el edil señala que no ha habido margen de maniobra para poder sacarlo adelante. El concurso ascendía a 70.000 euros y ya se ha tenido que incrementar hasta los 90.000 euros para que no ocurra lo mismo en las próximas fiestas del Cristo en septiembre. Albero explica que ante la subida de los costes, en muchos casos de hasta el 30%, las empresas han optado por no presentarse puesto que no les resultaba atractiva la oferta municipal.