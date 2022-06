Ciudadanos advierte que los medios materiales y humanos de que dispone el Ayuntamiento de El Campello para mantener su red de alcantarillado son completamente insuficientes y alerta que los vertidos contaminantes van a seguir. La formación naranja, cuyo portavoz Julio Oca hasta hace dos semanas ocupaba el área de Servicios hasta la expulsión de su grupo del equipo de gobierno por parte del PP, se ha referido a los últimos vertidos registrados en los últimos días en el municipio: el del río Seco-Montnegre por la segunda avería en un mes en la estación de bombeo, y el de l'Almadrava, aunque este último según el Ayuntamiento solo ha sido de pluviales por la tormenta y en 24 horas se reabrió la cala.

Cs ha señalado en un comunicado este domingo que "PP y Vox no dicen la verdad. Los últimos episodios acaecidos de desbordamiento de la red de saneamiento del alcantarillado no son ninguna sorpresa. Todo lo contrario. Desde el departamento de Infraestructuras, dirigido durante los tres últimos años por nuestro portavoz y coordinador, Julio Oca, se lleva alertando, durante esta legislatura y también en la anterior, de que la red de saneamiento se encuentra totalmente obsoleta sin que las distintas corporaciones que han regentado nuestro municipio hayan hecho nada por resolver el problema".

La formación naranja ha recordado que "antes, desde la oposición; después, desde el equipo de gobierno, y ahora, nuevamente en la oposición, Ciudadanos El Campello ha denunciado está situación, siendo prioridades del actual equipo de gobierno torneos de basket, voleybol, acuatlones, fiestas y otras 'mandangas' que entretienen a una parte de la ciudadanía, siendo estos gravísimos problemas que afectan a la población en su conjunto".

"Una red en la que no se ha acometido ninguna inversión, ni de mejora, ni de mantenimiento. Inversiones reclamadas por el departamento de Infraestructuras que Julio Oca dirigía y que, sin embargo, no se han visto recogidas en los distintos presupuestos municipales. De ahí, que nunca fuera viable un acuerdo para sacar adelante unos nuevos presupuestos. La salud y bienestar de nuestra ciudadanía no se negocia", ha destacado Cs, apuntando que es "una situación que ha llegado al límite provocada también por la falta de medios materiales y humanos. Por la parte de los medios materiales, con un camión de saneamiento que supera los veinte años de antigüedad y que está más tiempo en el taller que prestando el servicio en la calle, con el consecuente incremento de los costes de la partida de saneamiento tanto por la parte de reparaciones, cada año más costosas, como por la de la contratación del servicio externo de desatascos, agravado por los numerosos reparos emitidos por Intervención y Contratación".

La formación liberal ha apuntado que "este camión, que hace el servicio para todo el municipio, desde hace dos meses solo funciona como succionador, teniendo inutilizada la parte con la que se ejerce presión, debido a que, si se realiza un contrato menor para su reparación, nos topamos ante la problemática del posible fraccionamiento de los contratos menores cuestión ésta por la que el actual alcalde, Juanjo Berenguer (PP) y el anterior, Benjamín Soler (Compromís), en la actualidad están siendo investigados por la Fiscalía, enfrentándose a 13 años de inhabilitación para ostentar cargo público. Así, esto significa que el mantenimiento preventivo de la red no se está realizando, con la consiguiente sobrecarga de la misma; de ahí que se produzcan continuos tapones, lo que está provocando desbordamientos de las trapas de alcantarillado a lo largo de todo el municipio y saturación en las estaciones de bombeo, haciendo que éstas entren en colapso, reventando tanto las bombas como la instalación eléctrica de las mismas".

Ciudadanos ha recordado que "el último contrato de mantenimiento de las estaciones de bombeo lleva apenas dos meses funcionando y ya se ha visto claramente que es insuficiente para mantener todas las estaciones. Estos dos meses han sido suficientes para que la partida destinada al mantenimiento preventivo de las bombas, se haya prácticamente consumido y aún falta la temporada alta de verano, donde sabemos que el uso de la red se triplica. Pero siempre es mejor hacerse la 'foto de Dormio', el resort recién estrenado en Cala Lanuza, que desplazarse hasta allí a controlar el porqué un chorro intermitente de 'no sabemos qué', baja hasta la playa, mientras la estación de bombeo revienta por saturación. Cuestiones estas denunciadas incansablemente por Ciudadanos El Campello, desde sus delegaciones, ante la inacción de las delegaciones ostentadas por el PP, como Disciplina Urbanística, donde tienen conocimiento de esta situación. En esa foto, en la de los vertidos 'Dormio', el gobierno local ni ha estado, ni está, ni se le espera".

Del mismo modo ha señalado que "además, los últimos episodios de vertidos en el cauce del río Seco, debidos a que la estación de bombeo situada junta al Monumento al Pescador se ha visto bloqueada por la llegada de todo tipo de residuos (toallitas, trapos, fregonas, pañales, compresas, bastoncillo de los oídos). Y, ¿qué hace el gobierno local? Decir a través de las redes sociales municipales que no hay que tirar residuos por el váter, pero lo que no cuentan es todo lo que aquí sí se cuenta. La verdad: que el camión de saneamiento no está haciendo el mantenimiento preventivo de limpieza y desatasco de la red, por culpa de su ineficiente gestión".

Cs ha agregado que "en menos de un mes, dos veces cerrada la playa de la Punta del Río, ahora la de l’Almadrava, sin comunicación ninguna por parte del gobierno local a la ciudadanía, no más que carteles in situ con los que la vecindad y nuestros visitantes se encuentran una vez que ya se han desplazado hasta allí. La punta de un iceberg que no ha hecho más que asomar y que se suma a esos aires acondicionados y ascensores de edificios municipales que no funcionan, a la escasez de material, a esos socavones rellenos con arena, a esas fuentes sin agua, a una plantilla escasa y envejecida... a una hecatombe que no ha hecho más que comenzar, que Ciudadanos El Campello denunció y denunciará. Malos socios de gobierno".