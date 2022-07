El Campello vuelve a cerrar una cala por un posible vertido contaminante. En este caso ha sido Cala Lanuza, donde el Ayuntamiento ha abierto dos expedientes al complejo turístico Dormio y a un particular por sendas fugas. Además, la Punta de Riu Sec también se ha vuelto a cerrar esta semana por el tercer vertido por otro atasco de toallitas en mes y medio.

El Consistorio ha cerrado en la mañana del sábado la playa de Lanuza, la tercera más visitada de El Campello, y desalojado a los bañistas, hasta que las analíticas que se van a realizar a las aguas confirmen su buen estado. Por una parte a los apartamentos turísticos se le ha dado un ultimátum para que cesen los vertidos de aguas sucias por un desagüe que va a parar directamente a la playa, y que se supone que solo es para pluviales. Y además esta semana ha tenido otra avería la depuradora que da servicio a Dormio y otras edificaciones de la zona, y que fue ampliada para poder poner en marcha el pasado año los nuevos apartamentos de Lanuza, a pesar de lo cual sigue provocando vertidos que acaban en Cala Baeza.

El Ayuntamiento ha informado este sábado que cierra momentáneamente Cala Lanuza y "expedienta" a los supuestos responsables directos de dos vertidos. La Policía Local de El Campello ha desalojado esta mañana de bañistas Cala Lanuza "tras detectarse un pequeño vertido de aguas sucias procedente de complejo turístico Dormio, que se ha sumado a la imprudente ilegalidad de un vecino que ha vaciado su piscina directamente al mar".

Por ello, "ambos han sido expedientados. El vecino por acción contaminante directa, y a Dormio se le ha dado un ultimátum para que solucione en días los problemas que provocan vertidos en la playa". Así, el alcalde Juanjo Berenguer (PP) se ha mostrado contundente al asegurar que la empresa tiene que dar una solución en cuestión de días a esta situación, ya que no pueden seguir llegando a la cala aguas sucias procedentes de una salida de pluviales y de la depuradora.

Podemos, EU, Cs y Gestora de Vecinos denuncian el colapso de la red de alcantarillado

El concejal de Playas, Servicios y Medio Ambiente, Rafael Galvañ, que asumió estas áreas hace casi un mes tras la expulsión de Cs del equipo de gobierno, está coordinando el dispositivo para volver a poner en condiciones en arenal. Las máquinas ya están en la cala para remover y limpiar la arena, y en cuanto lo permitan las analíticas se volverá a abrir al baño.

Podemos y la Gestora de Asociación de Vecinos han denunciado que desde principios de semana se vienen registrando vertidos en la zona, exigiendo medidas contundentes para poner fin a esta contaminación. El edil morado Eric Quiles alerta que desde el martes han estado llegando a Lanuza aguas sucias desde Dormio, pero hasta este sábado no se ha adoptado el cierre preventivo pese a reclamarlo Podemos. "Después del primer vertido del pasado martes no tenían intención de cerrar la playa, pero después de este segundo vertido registrado en la mañana del sábado, no les ha quedado más remedio. Estamos estupefactos. Nos parece un peligro porque están jugando con la salud de las personas".

La Gestora de Asociaciones de Vecinos lleva años denunciando los vertidos y exigiendo al Consistorio un Plan Director para extender el alcantarillado a toda la zona norte, ya que hay cientos de viviendas que carecen de conexión, y tienen fosas sépticas. La Generalitat ultima la tramitación para la obra para conectar la zona norte con la depuradora de Sant Joan, paso clave para que las pequeñas depuradoras dejen de contaminar con sus fugas, pero después exigen un plan para desarrollar el alcantarillado que falta.

Por su parte desde EU su edil Pedro Mario Pardo ha recordado que "nuestra formación ya advirtió hace dos años que no se podía permitir la apertura de Dormio hasta que no esté la conexión de la zona norte con la depuradora de Sant Joan. No se puede seguir construyendo sin que haya infraestructuras adecuadas, unas infraestructuras que ya estaban desbordadas. Es necesario una suspensión de licencias para que no se construya ni una sola casa mientras que no esté la conexión del alcantarillado con la depuradora. La situación de la zona norte es crítica, el colapso de la red de saneamiento en total".

Pardo, cuya formación la pasada legislatura fue muy crítica cuando se reanudó la obra de Dormio e incluso la promocionó el Ayuntamiento en Fitur, ha destacado que "lo que nos queda ahora es otra cala con continuos vertidos contaminantes. Ya dijimos que era una mala noticia la apertura de Dormio, que solo puso parque sobre parche en una obsoleta depuradora para la que ni Conselleria ni el PP creían necesario ampliar. Al final este urbanismo y su política de amiguismos acaba dañando al turismo. No se pueden dar licencias en precario sin que esté solucionado el alcantarillado".

Y desde Cs su portavoz Julio Oca, que hasta hace unas semanas ocupaba el área de Playas y Servicios, ha manifestado que "ya lo dijimos en el pleno: mientras no se pongan serios con Dormio y todos los vecinos que vacían sus piscinas en la red de saneamiento, seguirán ocurriendo estos episodios. Son actuaciones que corresponden a Urbanismo y control por parte de la Policía. La red de saneamiento no está preparada para asumir los volúmenes que se producen en verano. Esto está en varios informes del departamento de Infraestructuras y Servicios Públicos. Dormio lleva todo el año comprometiéndose a hacer una serie de actuaciones e inversiones que aún no ha realizado".

Del mismo modo Oca ha señalado sobre el "ultimátum" del alcalde a Dormio que "ahora el ayuntamiento anuncia que va a sancionar… hace ya mucho tiempo que lo estábamos pidiendo desde Ciudadanos". Este medio trató de contactar con Dormio sin éxito este sábado.

Punta del Riu Sec

Por otra parte, el Ayuntamiento ha informado que esta semana se ha vuelto a cerrar al baño la playa canina y la cala de la Punta del Riu, en la desembocadura del río Seco-Montnegre, debido a un nuevo vertido por un atasco de toallitas en la depuradora del Carrer la Mar. Es el tercer vertido y tercer cierre de esta zona de baño en apenas mes y medio.