El Campello suspende el pleno para inyectar cinco millones por un error en la convocatoria Cs alerta de un defecto de forma al no haberse convocado a la nueva edil Segura y critica al ejecutivo de PP y Vox por no consensuar las obras previstas y no ser capaces de convocar el pleno en tiempo y forma. EU lamenta la "incapacidad" del bipartito