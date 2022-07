PP y Cs insisten en su rechazo al proyecto del Ayuntamiento de San Vicente para eliminar la fuente de la carretera de Agost y reclaman que se abandone. Los populares, han solicitado por segunda vez que no se proceda a la demolición de la emblemática fuente de la rotonda del Parque Juan XXIII, y por el contrario, se realicen actuaciones encaminada a ponerla en marcha de nuevo, en las condiciones adecuadas para que vuelva a ser un referente turístico y monumental de nuestra ciudad. Y para ello además han impulsado el hasgtag #LaFuenteNoSeToca.

Y Cs ha reclamado al tripartito que escuche a los vecinos y exige que no siga adelante "con una idea que divide a los ciudadanos, que no demanda prácticamente nadie y que no es prioritaria".

En un comunicado el PP ha explicado este viernes que "solicitamos en el mes de marzo que se diera traslado al Consejo de Medio Ambiente de la inclusión de la propuesta del Partido Popular, consistente en el aplazamiento de la realización de cualquier proyecto que afectara a esta rotonda, hasta que se disponga de un proyecto globalizado en la zona entre el solar de la Yesera y el Parque Juan XXIII. Solicitud que registramos en cuanto tuvimos conocimiento los cambios que proponía el equipo de gobierno con respecto a la fuente y la consulta de participación ciudadana que pretendían realizar. Pero nuestra propuesta en ningún momento se ha tenido en cuenta dentro de ese proceso”, señala el concejal Cristian Gil.

"En el proceso participativo encargado por el Ayuntamiento se podía optar por tres propuestas; mantener la fuente, o dos proyectos más en el que la fuente desaparece para dar paso, o bien a una nueva rotonda con un jardín circular, o a una rotonda en forma de trébol. Esta última propuesta resultó ser la más votada en el proceso que se cerró con la participación de 263 correos electrónicos, que no personas física, no pudiendo tener control de que una persona haya podido participar si dispone de más de una dirección de correo", apunta el PP. Y "frente a este proceso, la iniciativa vecinal en la que han participado de forma masiva y espontánea, comercios, asociaciones, entidades culturales, festeras, deportivas, empresas y particulares que plasmaron su firmar con nombre y apellidos, y una única finalidad, la de que se respete y no sea demolida ni anulada la fuente”.

“El pasado miércoles se convocó, con una escasa participación, una nueva sesión de Consejo de Medio Ambiente, en la que se votó la aprobación de seguir adelante con la propuesta ganadora, obteniendo el equipo de gobierno los apoyos suficientes para hacerlo” afirma Gil. Los populares piden en esta segunda solicitud que la fuente no sea demolida y se tomen las medidas necesarias para volver a ponerla en marcha como reclamo turístico y referente monumental de la ciudad. “Y queremos conocer realmente cual es la opinión del alcalde Jesús Villar (PSOE), y del concejal Alberto Beviá (EU), que siguen escudándose en procesos participativos y consejos cuyas decisiones no son vinculantes según sus propios estatutos, y no son capaces de decir cuál es su decisión realmente” indica el regidor popular.

“Parece que todas las preocupaciones de este equipo de gobierno radican en la fuente, dejando de lado el estado de abandono de la ciudad, el ninguneo de Ximo Puig en cuanto a instalaciones educativas como el nuevo instituto, las obras del Canastell o la mejoras en muchos colegios, la paralización del Pabellón deportivo, carecer desde hace tres años de piscinas para el baño estival, el colapso del personal en los distintos departamentos municipales que impide prestar debidamente muchos servicios, o la falta de efectivos policiales, entre otros muchos. Todo se va a resolver con la demolición de la fuente”, ironiza Gil.

“Además, resulta totalmente incoherente encontrar, a día de hoy, en la página oficial de turismo de San Vicente del Raspeig, que en el apartado de monumentos se haga referencia a esta fuente como reclamo turístico, con la siguiente leyenda textual; “una majestuosa fuente da la bienvenida al municipio mediante un juego de agua y luces…”, es la misma fuente que el alcalde, Jesús Villar, y su equipo quieren demoler. Algo a todas luces incongruente y lleno de contradicciones como su propia gestión a lo largo de los últimos siete años”, matiza el concejal Popular.

Cs alerta que no hay consenso

Por su parte desde Cs el portavoz de Cs, Pachi Pascual, ha pedido al tripartito que “escuche a los vecinos y no siga adelante con la idea de derribar la fuente de la carretera de Agost, ya que es un proyecto que no genera consenso sino división entre los ciudadanos, que no demanda prácticamente nadie y que además no es una prioridad en estos momentos”.

Pascual ha explicado que “el alcalde está a tiempo de no cometer el error de encargar un anteproyecto que suponga eliminar la fuente de la carretera de Agost tras quedar en evidencia que hay muchos vecinos en contra, además de que no tiene sentido gastar dinero público en estos momentos cuando no hay un proyecto sobre el futuro Auditorio previsto en el solar de la Yesera, justo enfrente, ni un plan de tráfico”.

En este sentido, Ciudadanos ha recordado que "un grupo de vecinos ha reunido más de un millar de firmas en contra de la eliminación de la fuente de la Carretera de Agost y a favor de que se ponga en valor la misma. Además, la consulta ciudadana impulsada por el equipo de gobierno, con una participación muy inferior de tan solo 263 personas, pone de manifiesto que no hay un amplio consenso sobre este asunto, e incluso un tercio de los que participaron también votaron por la opción de mantener la fuente ornamental".

Pascual ha indicado que “es evidente que el tripartito no ha conseguido el apoyo vecinal que pretendía con este proceso de participación pública que iba orientado claramente a eliminar la fuente de la carretera de Agost, y esto es así porque los vecinos no perciben que exista un problema con esta rotonda y sí con otros asuntos, por ejemplo con la suciedad en las calles y la falta de mantenimiento en general que sufre San Vicente”.

A preguntas de Ciudadanos, el equipo de gobierno anunció en el último pleno que tiene la intención de seguir adelante con la redacción de un anteproyecto para remodelar la rotonda de la carretera de Agost. Además, aseguraron que en el presupuesto municipal hay una partida para sufragar su coste.

El portavoz de Ciudadanos ha explicado que el proyecto que pretende realizar el tripartito supone una inversión de más de 500.000 euros y entre las posibilidades que plantea se incluye eliminar uno de los dos carriles de circulación de la rotonda. Sin embargo, todavía se desconoce qué proyecto se pretende realizar en el solar de la Yesera, donde se plantea la construcción de un auditorio, y tampoco existe un plan alternativo de circulación para desviar el tráfico de esta carretera que une el casco urbano con el polígono de Canastell.

Pascual ha indicado que “es absurdo destinar esa cantidad de dinero a remodelar una rotonda, ya que en ningún caso se plantea eliminarla, cuando aún no sabemos cómo se accederá al actual solar de la Yesera si se construye el auditorio, si habrá que hacer otra rotonda unos metros más arriba o cómo se reordenará el tráfico en una calle que es la vía de entrada y salida del principal polígono de San Vicente”.