Una empresa proyecta otra gran planta fotovoltaica en Mutxamel

Mutxamel no solo es objetivo de pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Un empresa está gestando un gran parque solar en el municipio, uno de los mayores de l'Alacantí, aunque el proyecto aún no se ha hecho público y apenas se conocen detalles. La información que se dispone es a través de otros proyectos que se tramitan y que citan a esta nueva instalación, denominada FV Leima. Su potencia sería de 110 MW, el triple que la instalación CSF Turroneros, puesta en marcha el año pasado en Xixona sobre 66 hectáreas y que es la mayor de la Comunidad. Y vertería la energía en la subestación El Cantalar de Sant Joan d'Alacant. Su promotora es Global Solar Energy Veinteseis SL, una empresa radicada en Madrid.

Así, este proyecto está en fase de tramitación, y por su potencia corresponde al Gobierno central su autorización, al ser de más de 50 MW, ya que por debajo es competencia autonómica. Y por lo que se refleja en la documentación de la planta solar Tendetes, proyectada en el Vinalopó, entre Villena, Biar y Canyada, y que contempla un largo tendido eléctrico para conectarse con El Cantalar, FV Leima también tiene permiso de enganche de Red Eléctrica de España en esta subestación de Sant Joan, según han informado desde Ecologistas en Acción. En Mutxamel ya se habían presentado cuatro proyectos por parte de una misma empresa radicada en Lorca, Pidesa, aunque uno de ellos ya ha sido rechazado por la Generalitat por estar a menos de 500 metros de los restos de una balsa romana. Todos son de pequeño tamaño en comparación con los que se tramitan en Xixona y otros municipios de la provincia. Una es la FV Bonalba, con una potencia de 3 MW sobre 4 hectáreas junto a la carretera CV-773 que une Mutxamel y Busot, con una inversión prevista de 1,2 millones; FV Mutxasolar, con una potencia de 6,93 MW y una inversión de 2,9 millones en la zona de Cotoveta, cerca del límite con El Campello y Sant Joan, sobre 10,5 hectáreas; FV Mutxamel, de 3 MW y una inversión de 1,5 millones en la zona de la Pujada Borratxina, sobre 4,9 hectáreas. Y ahora parece que llega un gran huerto solar de 110 MW, cuya extensión, ubicación e inversión no ha trascendido aún. Sobre el proyecto de Mutxasolar, hay que destacar que Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) presentó alegaciones porque se contemplaba un tramo aéreo de tendido eléctrico que cruzaba el río Seco-Montnegre, siendo aceptada por lo que será soterrado bajo caminos existentes y se ha modificado el proyecto, según ha explicado el vicepresidente de AHSA, Miguel Ángel Pavón. Una empresa tramita sobre una plantación de miles de limoneros un megahuerto solar de 255 hectáreas En l’Alacantí hay al menos una docena en tramitación, con su epicentro en Xixona, que ante esta burbuja solar se ha blindado suspendiendo licencias por dos años para regular la instalación de solares, que abarcarían más de 400 hectáreas solo entre el municipio turronero, La Torre de les Maçanes, Busot y Alicante. Proyecto Tendetes Ecologistas en Acción, en sus alegaciones a la FV Tendetes, hace referencia al nuevo proyecto que se plantea en Mutxamel. Y rechazan el planteado en el Vinalopó, cuya planta y tendido afectan a los municipios de Villena, Cañada, Biar, Onil, Ibi, Castalla, Tibi, Xixona, Alicante, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant. Los conservacionista alertan que Tendetes, con una potencia de 172 MW, no cumple con los requisitos legales. Y es que advierten que "nos encontramos con un estudio de alternativas que no analiza la alternativa ambiental más viable, que sería la de verter la energía eléctrica generada en la planta solar fotovoltaica en una SET de REE más cercana (Beneixama, Sax, Castalla, Elda, etc), o la de ubicar la planta solar en las cercanías del punto de vertido, sino que se parte de unas condiciones ambientalmente inasumibles, que implica la construcción de una línea de alta tensión que atravesaría prácticamente toda la provincia de Alicante de norte a sur, con unos impactos ambientales críticos". Y es que el proyecto Tendetes contempla un tramo aéreo de 50,223 km entre la planta y la subtestación Bonalba, y un tramo aéreo-subterráneo de 3,761 km hasta la El Cantalar, donde vertería la energía. Un recorrido que consideran carece de toda lógica y que causaría un impacto inasumible. Además, el tendido aéreo ocuparía suelos forestales estratégicos donde no está permitidas estas infraestructuras, así como a monte público para cuya ocupación no se ha pedido permiso. Y también discurre por áreas prioritarias de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas, así como otras irregularidades.