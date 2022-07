El alcalde retira a la oposición la llave de la Biblioteca de El Campello con la que accedían a sus despachos

La oposición tendrá que llamar a la Policía Local cuando quiera entrar a sus despachos fuera del horario de la Biblioteca de El Campello, en cuyo edificio se ubican los locales desde 2019, una medida que ha sido calificada de "cacicada" del PP. Las seis formaciones que conforman la bancada de la oposición han sido informadas de que tienen que devolver la llave que desde hace tres años tenían de la puerta principal, por "motivos de seguridad" por lo que tendrán que avisar a los agentes municipales para que les abran para acceder al inmueble, según han denunciado este lunes PSOE, Podemos, Cs, Compromís y Red. Los populares consideran que se resuelve así una situación de la que no tenía constancia el alcalde Juanjo Berenguer (PP), aunque fue quien ordenó trasladar en 2019 a la Biblioteca a la oposición.

El portavoz del PSOE Vicent Vaello ha explicado que "en el inicio de legislatura, en un acto déspota y sin consultar para nada con los grupos de la oposición, el alcalde de El Campello echó del edificio del Ayuntamiento a todos los grupos de la oposición. Aquello fue un acto inaudito en El Campello, por primera vez se sacaba a los grupos políticos fuera del ayuntamiento. Entonces se nos dio una llave para poder entrar y salir del edificio para acceder a muestro despacho donde ejercemos nuestra labor de oposición y fiscalización del 'equipo de desgobierno'".

El socialista ha lamentado en un comunicado que "hoy se nos pide que devolvamos la llave y, con ello, evitar que podamos ejercer nuestro trabajo fuera del horario de apertura al público en las instalaciones del edificio de la Biblioteca. En verano solo se abre por la mañana y los vecinos acuden normalmente a nuestro despacho por las tardes, cuando ellos ya no trabajan. Toda la documentación de nuestro trabajo se encuentra en el despacho, al cual acudimos mañana y tarde. De todos es sabido que no se puede sacar determinada información de las instalaciones oficiales y por lo tanto necesitamos acceder a nuestra oficina sin impedimentos. ¿Están intentando evitar la vigilancia de lo que ustedes hacen? ¿Están intentando que no ejerzamos en condiciones óptimas nuestra labor de oposición?".

Vaello ha apuntado que "es curioso que, precisamente ahora, cuando estamos pendientes de la aprobación o no de una modificación de crédito -este martes en sesión extraordinaria-, que les va a servir para lavado de cara de su pésima gestión y con los presupuestos pendientes, ustedes nos limiten nuestras horas de dedicación para controlarles".

El PSOE ha denunciado que "en realidad, hay que decirlo claro, a principios de legislatura ustedes, en un claro abuso de autoridad, nos tiraron del edificio consistorial y nos mandaron al edificio de la biblioteca para evitar o limitar nuestra relación con los propios funcionarios del ayuntamiento. Para evitar que viéramos o escucháramos aquello que no les convenía y, al mismo tiempo, dificultar que la ciudadanía tuviera un acceso directo a nuestros grupos, con lo cual no se nos vé (nuestro grupo lo mandaron al “palomar”, en la tercera planta, donde solo estamos nosotros y no llega nadie si no es por equivocación). Pues bien, ustedes hacen otra cacicada dando una vuelta de tuerca más y ahora nos quitan la llave, para así limitar nuestro trabajo a ciertas horas. Además les recuerdo que en nuestro grupo hay varias personas que no tienen liberación y que ejercen su función de oposición fuera del horario de sus trabajos".

Vaello ha agregado que "nos dicen que llamemos a la Policía Local cada vez que queramos acceder a nuestra oficina. Así mismo, deberemos llamarla para cuando nos vayamos. ¿Vamos a entorpecer la labor de la Policía Local cada vez que entremos o salgamos? ¿Cada vez que entremos o salgamos cada uno de los concejales? Les recuerdo que en el edificio de la Biblioteca estamos seis grupos municipales y un total, de momento, de doce concejales", que se puede incrementar hasta 13 con la nueva edil Eva Segura, que acaba de ser expulsada de Cs por lo que pasará al grupo de no adscritos.

Por su parte el edil de Podemos Eric Quiles ha explicado que "la conserje de la Biblioteca nos ha dado un mail para que lo leyéramos en papel para que leyéramos que todo el personal que no fuera funcionado tenía que devolver las llaves. El primer problema son las formas empleadas por el equipo de gobierno para informarnos. Es una falta de respeto total hacia todos los grupos que tenemos nuestro despacho en la Biblioteca. Y luego es que nos han quitado el acceso libre a nuestro puesto de trabajo al final, y a los recursos que tenemos nosotros aquí para poder trabajar".

La formación morada ha destacado que "nos encontramos en que ahora en verano la Biblioteca cierra a las 14.30 y horas, y por tanto tenemos que abandonar a esa hora el edificio. La alternativa que quieren plantear es que tengamos que llamar a la Policía cada vez que queremos entrar y salir fuera de ese horario, sobrecargando a la Policía Local, que ya tienen mucho trabajo de por sí, con una tarea que a ellos no les corresponde y además perdiendo un tiempo que deberían de estar invirtiendo en otras tareas y labores, que son mucho más importantes y que sí que están dentro de sus responsabilidades".

Desde Cs su portavoz Julio Oca ha explicado que "se trata de una nueva cacicada del alcalde, que sin consultar con los grupos municipales que estamos en la Biblioteca decide de manera unilateral quitar el acceso a los grupos municipales a sus despachos. Y todo después de solicitar nuestro grupo una llave para acceder a la Biblioteca, sabiendo que el resto de grupos tenían acceso desde el inicio de la legislatura. A partir de ahora se va a tener que llamar a la Policía para que nos abra y nos cierre el acceso, con el consiguiente perjuicio a los propios funcionarios, como la dejación en el servicio a la ciudadanía porque mientras tienen que estar atendiendo las peticiones de los distintos grupos políticos no van a poder estar patrullando por el municipio".

Oca ha manifestado que "es una decisión totalmente incomprensible e incoherente que demuestra una vez más la falta de talante dialogante del alcalde. Qué se puede esperar de un alcalde que anuncia en prensa que pretende aprobar un remanente de 5 millones en minoría sin tan siquiera consultarnos y que le parece 'normal' que sus ediles vayan reventando cajoneras…, normalidad, todo dentro de su proceder. Se cree que el Ayuntamiento es su cortijo particular".

Y la portavoz de Compromís Adriana Paredes ha señalado que "es alucinante que se haya enterado ahora el alcalde de que disponíamos de una llave de la Biblioteca cuando firmamos documentación para recibir una copia. Cualquier cambio de este tipo solo nos alerta y corrobora la poca capacidad de este alcalde. Volvemos a criticar que nos haya sacado a la oposición del edificio del Ayuntamiento porque es una decisión que solo hace que traer problemas. Con llave o sin llave, se nos debe procurar a los concejales el acceso al despacho en horario amplio para trabajo y reuniones con vecinos y asociaciones".

Y desde Red su edil Eduardo Seva ha señalado que "es un cambio de postura que ha alarmado a todos, ya que no ha habido ningún suceso desagradable en 40 meses que pueda forzar esta postura nueva. Es la 'sospecha del delincuente', nadie sabe qué desencadena esta nueva payasada que puede obligar a hacer horas extras al cuerpo de Policía si nos lo proponernos todos los de la oposición. Es una chiquillada más de un bipartito con señas claras de derrumbe".

Réplica

En cambio desde el PP han justificado la medida señalando que se debe a motivos de seguridad, ya que es un hecho "insólito" que dispongan de la llave de un edificio municipal. Han destacado que ni el alcalde tiene la llave del Ayuntamiento, por lo que tiene que llamar a la Policía para que le abra para alguna reunión con vecinos por la tarde. Y que los ediles pueden seguir accediendo fuera del horario de la Biblioteca, contactando con la Policía. Desde el PP han señalado que todos los grupos de la oposición salvo EU, que lo rechazó en su día, disponía de llaves del edificio, y que al pedirlas ahora Cs y ser informado el alcalde de esta situación "anómala", se ha tomado la medida de retirarlas.