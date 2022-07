El grupo municipal de Ciudadanos en El Campello ha denunciado en la jornada del miércoles que sus acuerdos de gobierno "no son cheques en blanco" y que la gestión del PP al frente del consistorio municipal ha sido "caótica y partidista". Así lo han asegurado en un comunicado, en el que han indicado que, como ya denunciaron cuando el ex edil de Contratación del partido, Javier Giner, presentó su dimisión, las propuestas que han realizado para El Campello han sido "incesantemente bloqueadas" con "el perverso objetivo de impedir visibilizar nuestro trabajo y utilizarnos para acusarnos de los errores de su nefasta e incapaz gestión".

La formación ha señalado que, por las denuncias que realizaron, incluida la petición de dimisión al alcalde popular Juanjo Berenguer "por el proceso judicial en el que está inmerso y que dentro de poco le sentará en el banquillo", sabían que tendría como repercusión su inmediata expulsión del gobierno. Por este motivo, han indicado, dieron "un paso al frente para que todo el pueblo conociera el 'entramado napolitano' que regenta sus vidas, con permiso de la edil de Vox y más recientemente de la novedosa incorporación de la concejal tránsfuga Eva María Segura".

Esta decisión, la de denunciar sus "cacicadas" e "inoperatividad" al frente del Ayuntamiento y sus consabidas repercusiones, desde luego tenían una finalidad, indican, "la de intentar sacar al pueblo del atolladero en el que lo ha sumergido el PP de Juanjo Berenguer y sus secuaces", ha señalado Ciudadanos. El partido ha apuntado que desde la bancada de la oposición no van a ser "cómplices de sus mentiras y mensajes envenenados con los que intentan trasmitir a la población que lo que no han sido capaces de sacar adelante en años es culpa, primero de Ciudadanos, y ahora de toda la oposición".

Ciudadanos ha insistido en que el PP campellero "vuelve a retorcerse en su soberbia pensando que la ciudadanía es tonta". El partido ha señalado que "nos acusan de unirnos para bloquear, paralizar y frenar el desarrollo del pueblo, pero lo cierto es que nos unimos para que dejen de jugar con el dinero de los campelleros, diciendo que acometerán obras que ya tendrían que haber ejecutado y que en cinco meses son imposibles de finalizar, con una liquidación de 5 millones de euros que llegan tarde y mal. Y, todo esto, con la imposición del oligarca en minoría que no toma en cuenta la opinión de la mayoría, como en las mejores democracias y con la anuencia de las citadas ediles".

La formación ha continuado su denuncia indicando que "como caracteriza a todo buen sistema tiránico de manual, piensan que el pueblo se creerá que el asfaltado de calles, la rehabilitación de Villa Marco, la reforma de los parques, el trinquet municipal o la ampliación del cementerio y otras cientos de mejoras imprescindibles para nuestro pueblo y que ya deberían estar ejecutadas, pueden acometerlas en 5 meses con 5 millones de euros. Señores, mienten. Una vez más no cuentan la verdad".

Entre los problemas que Ciudadanos considera que el PP no soluciona, ha señalado que "los aires acondicionados y ascensores no funcionan, el alcantarillado del municipio es la foto del gobierno que nos regenta porque ya no tenían a la cabeza de turco a la que culpar de toda su inoperancia. Cuando Ciudadanos ha salido de este Gobierno en el que nunca nos dejaron trabajar, como así lo denunciamos desde un principio, toman la bandera de auténticos 'hijos del poble' y salvadores de una vecindad a la que han llevado al precipicio, señalando con nombres y apellidos, como en 'La lista de Schindler', a todos y cada uno de los ediles que votaron en contra de un cheque en blanco para el pueblo, que como ya le dijimos bien alto al alcalde popular Juanjo Berenguer, no vamos a firmar".

Ciudadanos se ha mostrado muy duro en su comunicado y ha añadido que "dentro de la prepotencia y soberbia a la que nos tienen acostumbrados, se permiten hasta hablar de las razones que llevan a toda una bancada, que representa la voluntad de la mayoría de un pueblo, a 'no querer financiarles su campaña electoral 2023'. Eso tiene un nombre y desde luego, al PP campellero, 'por sus obras no los conoceréis', porque ahí están todas, en un cajón donde Ciudadanos El Campello dejó acabados más de 25 pliegos técnicos para acometer esas grandes obras que necesitaba nuestro pueblo y que el PP jamás permitió que salieran a la luz".

La formación ha concluido su denuncia y ha apuntado que "quedan pocos meses antes de la próxima convocatoria electoral pero que a nadie le quepa la menor duda que este partido seguirá denunciando las prácticas caciquiles del PP y trabajando, como lo ha hecho siempre, para sacar al pueblo de un pozo, donde solamente ellos lo han sumergido".