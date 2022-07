San Vicente del Raspeig ya está inmerso en sus días grandes. Después de dos años de pandemia, cientos de festeros y sanvicenteros vive con gran entusiasmo e ilusión la Fiesta del Fuego, que este año celebra su 75 aniversario. El olor a pólvora, el retumbe de los truenos de las mascletás, los desfiles, la procesión en honor a la patrona, la Virgen del Carmen… Todo vuelve para llenar de color y emoción las calles del municipio, que, como es tradición, se engalanan para la ocasión.

Este año, las Fiestas de Hogueras y Barracas de San Vicente vienen cargadas de cambios y novedades, como la entrega, por una parte, de los premios de calles y barracas y, por otro, los de hogueras. También en la ofrenda de flores se podrá ver alguna sorpresa, y el pregón, que se celebró anoche a cargo de Juli Duque, contó por primera vez con lengua de signos. Y es que estas Hogueras son las de la inclusión. Con la iniciativa «Hogueras Accesibles 2022», promovida por el Ayuntamiento, junto con la Federación de Hogueras y Barracas, se ha puesto en marcha un proyecto en el que se realizarán diferentes acciones, como la instalación de paneles explicativos en braille en las Hogueras Oficiales así como códigos QR para la escucha en formato audio y de lectura fácil para las personas con dificultades cognitivas, que permitirá la integración en las fiestas de colectivos con diversidad funcional.

«El municipio está repleto de personas diversas y hay que aproximar los monumentos y las fiestas a todas ellas», destaca el alcalde, Jesús Villar. Entre las acciones que forman parte de esta iniciativa se incluye la señalización de las barreras arquitectónicas y se pondrán en marcha recorridos alternativos para personas con movilidad reducida.

Desde el departamento de Integración e Igualdad, Laura Sánchez indica que, del mismo modo, se ha encargado un estudio para conocer la accesibilidad del recorrido de la ofrenda de flores, así como del lugar donde se instalan las Hogueras Oficiales. Un informe que servirá de precedente para poder marcar las líneas de recomendación útiles para próximas ediciones de las fiestas. «Tenemos que trabajar y estudiar cómo mejorar estas acciones a favor de los colectivos con diversidad funcional en el futuro», afirma.

Calles engalanadas

Una de las tradiciones sanvicenteras vinculada a la fiesta de Hogueras y Barracas es la plantá de las calles engalanadas. Se trata de pequeñas demarcaciones en las que los vecinos preparan, bajo una temática, los adornos que vestirán el espacio durante los días de Hogueras. Una tradición que prácticamente nació de la mano de las celebraciones veraniegas a finales de los años 40. De hecho, hay calles, como Lope de Vega, que durante más de 60 años fue punto de encuentro para vecinos y visitantes.

No se deben confundir las barracas con las calles engalanadas, las cuales no pueden alquilar mesas ni poner grandes equipos de música. Se trata de mantener viva la propuesta de «cenar a la fresca» con los vecinos después de muchos meses de trabajo preparando la decoración.

Desde hace años son habituales las calles que concursan en las fiestas, pero en 2022 hay una incorporación. La calle Sevilla se suma a esta tradición en la que trabajan, codo a codo, pequeños y mayores.

Las calles engalanadas de este año se ubican en Calle Jijona, Calle Lope de Vega, Calle Castellet, Calle Córdoba, Calle Daimiel, Calle Calatrava, Calle Bretón de los Herreros y calle Sevilla.

Punto violeta

Ninguna fiesta tiene «barra libre» de agresiones o abusos sexuales a ninguna persona, ni el alcohol ni las drogas justifican una agresión sexual, ni si quiera la forma de vestir o de bailar es motivo alguno de acoso. Bajo el lema «Por unas fiestas libres de agresiones sexistas», se aconseja que quien presencie o sea víctima de alguna agresión sexual acuda o se ponga en contacto con los Puntos Violeta: 112 (Emergencias), 062 (Guardia Civil), 091 (Policía Nacional) o 016 (Ministerio).

Hogueras y Barracas de San Vicente del Raspeig: 75 años de historia del foc y la flama

Este año 2022, San Vicente del Raspeig celebra unas Fiestas de Hogueras y Barracas muy especiales, pues se cumple el 75 aniversario de este festejo. Tras dos años de ausencia, el aroma del foc y la flama regresa con un programa repleto de actos. Por delante, una semana llena de actividades que organizan la Concejalía de Fiestas y la Federación de Hogueras y Barracas de San Vicente e inunda de alegría las calles del municipio. Los monumentos fogueriles, las barracas, las calles engalanadas, los desfiles, las mascletàs y el ambiente festero se adueñarán por unos días de cada rincón de San Vicente del Raspeig.

Esta celebración, declarada de Interés Turístico Provincial, no sería posible sin la implicación, el trabajo y el cariño que demuestran cada año todas las personas involucradas. La concejal de Fiestas y Turismo, Asun París, señala que «se trata de una fiesta que este año, si cabe, adquiere una mayor relevancia, pues todos los festeros tienen muchas ganas de volver a la calle y, además, se conmemora el 75 aniversario, una efeméride que permite repasar la historia, echar la vista atrás y hacer memoria de las Hogueras en nuestro municipio».

En San Vicente del Raspeig, el origen de las Hogueras data de 1947, cuando se constituyeron las cinco primeras comisiones: Carrer Major, Carrer Nou, Generalísimo, actualmente con el nombre de Ancha de Castelar, L’Entrà al Poble y Lillo Juan. Sin embargo, con anterioridad a la Guerra Civil ya existía la tradición de quemar muebles viejos en la noche de San Juan. Al igual que todas las fiestas en las que el fuego es el elemento esencial, el posible origen pagano se entrelaza con el carácter religioso.

En este caso, se rinde homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de las Hogueras y Barracas, con la tradicional procesión multitudinaria el domingo 17 y la ofrenda de flores el sábado 23, uno de los actos con mayor participación del municipio y del colectivo de las Hogueras y en el que como en cada edición destacarán las figuras de las Belleas del Foc Adulta e Infantil: Miriam Carbonell e Inés Pérez. La concejal de Fiestas y Turismo, Asun París, recalca que «son dos de los acontecimientos más relevantes, junto con el pregón, el desfile de ninot, la plantà, la gran cremà, y, por supuesto, la mascletà».

Con la clausura el próximo miércoles 20 de julio de la Exposición del Ninot, de fotos y de carteles de Hogueras se inicia la plantà de hogueras, barracas, racós y calles engalanadas. El jueves el jurado visitará los monumentos y el viernes es el momento en el que los nervios de los festeros están a flor de piel, a las dos y media de la tarde se conocerá el fallo del jurado y se conocerá la hoguera ganadora del primer premio. Será el domingo 24 cuando San Vicente del Raspeig arderá desde las doce de la noche con la cremà.

Por su parte, las Hogueras Oficiales de este año 2022, ubicadas en la Plaza de España, unen los dos conceptos principales sobre los que se basa el festejo en esta ocasión especial: el regreso de la fiesta y su historia. Por un lado, el artista Fran Sierra, bajo el lema «El Reencuentro», dará vida a un monumento adulto que refleja y pone en valor los cuatro elementos de la fiesta: el fuego, la pólvora, la música y el trabajo de los indumentaristas. Por su parte, los artistas Juan José Sevilla, José Luis Prieto y Eliot García serán los encargados de plantar la Hoguera Infantil Oficial, centrada en «La història del nostre foc».

La concejal de Fiestas y Turismo destaca que no existe mejor manera de representar los 75 años de historia de las Hogueras de San Vicente que delegando en grandes artistas alicantinos la construcción de estos monumentos. Así mismo, relata que «en un año tan simbólico y de gran significado, contar con la profesionalidad de artistas del Gremio de Artistas Alicantinos es un orgullo y estoy convencida que San Vicente va a contar con unas Hogueras Oficiales acordes a la celebración de esta efeméride».

«Una efeméride como el 75 aniversario tiene que traer cosas nuevas»

Mercedes Lillo Miró, presidenta de la Federación de Hogueras y Barracas de San Vicente

¿Cómo se presentan las fiestas del 75 aniversario?

Con mucha ilusión, mucho trabajo, pero también con muchas ganas.

¿Los festeros han perdido el ritmo después de dos años?

Yo creo que no, que nos adaptamos, que esto nunca se olvida. Tenemos tantas ganas y tanta ilusión de recuperar la normalidad festera que nos acostumbramos de nuevo rápidamente a todo.

¿Hay novedades en el programa de actos?

Sí. El pregón fue algo diferente, así como la entrega de premios donde se ha cambiado el recorrido del desfile, y por primera vez se entregarán, por una parte, los premios de calles y barracas y por otro los de hogueras. También habrá sorpresas en la ofrenda de flores porque una efeméride como el 75 aniversario tiene que traer cosas nuevas, algunas de ellas no se volverán a repetir.

¿Cómo animamos a la gente para que venga a conocer las fiestas?

Creo que la luz, el color, el olor y todo el sonido de la música es algo muy importante que a todos nos gusta. Las fiestas de Hogueras son de verano, y creo que a todos nos gusta cambiar el ritmo del día a día y venir a disfrutar de las fiestas.

Belleas del Foc de San Vicente

«Las fiestas son especiales por la gente con quienes las vives»

Inés Pérez Minaya, Bellea del Foc Infantil de las Hogueras de San Vicente 2022

¿Cómo animarías a los niños y niñas de San Vicente a participar de las fiestas y por qué son para ti especiales?

Los animaría a que visitaran nuestros monumentos y a disfrutar todas las actividades que realizamos los niños de las Hogueras.

¿Qué es lo que más te gusta de las Hogueras?

Para mí, las fiestas son especiales por la gente con quienes las vives, por las ganas y la ilusión que le ponemos, por las caras de felicidad al ver plantados los monumentos, por nuestras emociones al oír retumbar la mascletà y el sonido de los pasodobles.

¿Qué esperas de estos días grandes?

Espero que sean inolvidables y únicas, ya que después de dos años sin fiestas y siendo Bellea del Foc Infantil las voy a disfrutar al máximo.

«Las hogueras y barracas son vida, ilusión, pasión, sentimiento y sobre todo familia»

Miriam Carbonell Gomariz, Bellea del Foc de las Hogueras de San Vicente 2022

¿Cómo has vivido el año desde el momento de tu elección?

Ha sido un placer poder vivir todos los momentos que nos han dado hasta ahora, pero sin duda el conocer a tantas personas que aman la fiesta tanto como nosotras ha sido maravilloso. Todos los momentos han sido únicos y especiales, es un privilegio.

¿Cómo explicarías a un visitante qué son las Hogueras de San Vicente?

Creo que las hogueras y barracas es una forma de vivir que tenemos los festeros. Sin ellas nos falta algo, por eso estos años de pandemia no hemos estado plenos de felicidad. Las hogueras y barracas son vida, ilusión, pasión, sentimiento y sobre todo familia, porque eso es lo que hacemos durante los días grandes, realmente durante todo el año, hacer familia y engrandecer la fiesta, también son música, flores, luces, monumentos, pólvora… Gracias a todo ello podemos decir que tenemos hogueras y barracas, pero sin duda lo que le diría es que abriera su corazón, que se dejara llevar por este sentimiento y que lo compartiera con nosotros, porque estoy segura que será igual de feliz que cualquiera que lea o escuche esto y sepa lo que es amor por nuestra fiesta.

¿Con qué momento te quedas de los días grandes y por qué?

Mi momento más ansiado es el día de ofrendar a nuestra patrona la virgen del Carmen. Ver la avenida Ancha de Castelar llena de festeros, emocionados, deseosos de que llegara este día me pone la piel de gallina, girar por la avenida de la Libertad y ver que llenamos la calle de color y que a todos nos une el mismo sentimiento es de otro mundo. Estoy segura que, aunque he ofrendado muchas veces, esta va a ser la más especial y conmigo llevo a muchas personas que por desgracia este año no van a poder estar, por mí y por ellas voy a ofrendar con más ganas que nunca.

¿Qué deseo tienes para estas fiestas?

Que podamos disfrutar lo máximo posible de nuestras hogueras y barracas, y que las mismas personas que están este año estén los años próximos.

Damas del Foc

Miriam Fuentes Balaguer, Dama del Foc Infantil

«Que estas fiestas nos devuelvan la hermandad que siempre hemos tenido»

Vera Navarro Antón, Dama del Foc Infantil

«Deseo que las disfrutemos con mucha ilusión después de esperar tres años para vivirlas»

Bárbara Tárraga López, Dama del Foc Adulta

«Espero que estás Hogueras sean especiales para todos, ya que volvemos con más ganas que nunca»

Cintia Victoria Ripoll García, Dama del Foc Adulta

«Que la magia de les fogueres llene los corazones de foguerers y barraquers»

Programa de fiestas

SÁBADO 16 DE JULIO

21:00h. Desfile del Ninot desde la calle Alicante hasta el solar de la Inmaculada.

22:30h. Gran Fiesta del Ninot en el solar de la Inmaculada.

DOMINGO 17 DE JULIO

19:00h. Solemne misa en honor a la Virgen del Carmen en la iglesia de San Vicente Ferrer.

20:00h. Procesión en honor a la Virgen del Carmen, patrona de las fiestas de Hogueras y Barracas.

MARTES 19 DE JULIO

20:30h. Clausura de la Exposición del Ninot.

MIÉRCOLES 20 DE JULIO

Plantà de fogueres, fogueres infantils, barracas i racós fogueriles.

Plantà de calles engalanadas.

JUEVES 21 DE JULIO

10:00h. Visita de los jurados a las hogueras infantiles y adultas.

13:30h. Lectura del Acta oficial de Premios de Hogueras adultas e infantiles 2022, en la Plaza de la Comunidad Valenciana.

20:30h. Visita de los Jurados de barracas y calles engalanadas.

22:30h. Cenas y verbenas en cada Racó y Barraca.

VIERNES 22 DE JULIO

13:00h. Lectura del acta y entrega de premios de barraques y calles engalanadas 2022, en la Plaza de España.

14:00h. Mascletà, rotonda del Parque Juan XXIII.

20:30h. Desfile de entrega de premios de hogueras desde la plaza de la Comunidad Valenciana.

22:30h. Cenas y verbenas en cada Racó y Barraca.

SÁBADO 23 DE JULIO

14:00h. Mascletà, rotonda del Parque Juan XXIII.

19:30h. Pasacalles de Federación y Entidades festeras invitadas desde la plaza de la Comunidad Valenciana.

20:00h. Ofrenda de flores a la Virgen del Carmen desde la calle Alicante.

23:00h. Cena y verbena en racós y barracas.

DOMINGO 24 DE JULIO

14:00h. Mascletà, rotonda del Parque Juan XXIII.

17:30h. Vía crucis acuático

00:00h. Cremà de Fogueres, comenzando por las Hogueras Oficiales y siguiendo con la ganadora del Primer Premio de Monumento adulto 2022.