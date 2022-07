Red denuncia que El Campello reabrió la cala de l'Almadrava pese a estar contaminada por los vertidos

La formación Red ha denunciado que el Ayuntamiento de El Campello reabrió a finales de junio la playa de l'Almadrava tras un supuesto vertido, pese a que presentaba una alta contaminación sus aguas. Su edil ha explicado que encargó una analítica del agua que ha confirmado que no era apta para el baño, pese a lo que el Consistorio reabrió la cala al día siguiente alegando que no había habido vertido de fecales, y solo habían llegado pluviales procedentes de la estación de bombeo de la red de saneamiento. En cambio desde el Ayuntamiento han insistido en que se ha actuado y se actúa siguiendo las directrices de los técnicos y del Instituto de Ecología Litoral (IEL), que son los expertos en este tema, y que la playa estaba en buen estado para el baño.

Su edil Eduardo Seva, ha emitido un comunicado "ante las falsedades que rodean a la comunicación de la concejalía de Medio Ambiente, de Playas y de Sanidad del Ayuntamiento de El Campello a los ciudadanos afectos de la secuencia de brotes de contaminación de fecales que vienen sobreviniendo desde el comienzo de la etapa estival y que ostenta desde hace un mes la persona de Rafael Galvañ (PP)".

Seva ha explicado que "la traslación que hace el equipo de gobierno a los medios de comunicación revela la inexistencia de problemas en la red de alcantarillado en las zonas del norte (Lanuza, Baeza y Palmeretes), cuando la realidad es otra muy diferente y no encontramos el motivo por el que el gabinete de comunicación del Consistorio insiste en la perpetua mentira a la ciudadanía. El relato de los hechos de un caso particular nos puede servir de ejemplo para vergüenza en la eficacia del nuevo equipo de gobierno en el que las competencias se acumulan de manera escandalosa sobre una misma persona e impide materialmente dar soluciones que no sean la falsedad sobre otra falsedad" .

El edil ha relatado que "el pasado día 21 de junio hubo un suceso extraordinario de lluvia que, como otras veces, hizo desbordar algunas estaciones de bombeo de fecales situadas en la línea litoral desde l'Amerador hasta el cauce del río Seco; en este caso, la playa de l’Almadrava se vio afectada por un caudal de fecales mezclado con pluviales que inutilizó la playa para el baño. Al día siguiente, y puesto REDcv en contacto con el IEL por ver si el Ayuntamiento había encargado analítica de coliformes en esta arrollada, la respuesta fue rotunda: no".

Así, "de inmediato REDcv se puso en contacto con la concejala de Turismo, Marisa Navarro, quien aseguró telefónicamente que las muestras habían sido tomadas el mismo día y los resultados (inmediatos, por lo visto) daban a conocer que eran pluviales y no fecales las aguas vertidas al mar. Ipso facto se cerró la playa al baño con la única escusa que querer aplanar las arenas y retirar restos de posidonia, cuando la realidad es que sabían de sobra el origen de estas aguas y sus características por simples indicadores claros de olores fortísimos en el entorno, ratificado por los mismos técnicos que acudieron a la reparación".

Seva ha recordado que "en el pleno del 30 de junio, REDcv solicitó acceso a las analíticas del día 22 de junio y al cabo de cuatro días recibió informe analítico de unas muestras tomadas el día 6 de junio en Cala Lanuza. REDcv había encargado analíticas de agua del mar y de arena del mismo día 22 de junio y los resultados han sido, después de una semana que lleva el cultivo, de 1,8 y 2,3 millones de E.coli y bacteriformes fecales respectivamente en un gramo de muestra, es decir, playa altamente contaminada de fecales, cosa que no se comunicó a la opinión pública; al contrario, al día siguiente se publicó que los análisis oficiales habían demostrado “playa apta para el baño”".

REDcv se pregunta "qué necesidad tiene el equipo de gobierno de mentir repetidamente, sobre todo en esta época estival, a una comunidad turística que desconoce los entresijos de manipulación que se tejen en este pseudogobierno de un bipartito en el que una de las formaciones políticas que lo forman semeja la mujer de Lot convertida en sal. A este ritmo, El Campello es el gran perdedor en la competición por un turismo de cierta categoría, digamos de un 3 sobre 10".

Réplica

Por su parte desde el ejecutivo que dirige el PP han rechazado de plano que se abriera la cala estando contaminada, y han reiterado que actúan siempre siguiendo las instrucciones de los técnicos y del Instituto de Ecología Litoral, que son los expertos en la materia. Hay que recordar que a la estación de bombeo de l'Almadrava están conectadas algunas salidas de pluviales de edificaciones de la zona, lo que provoca cuando hay fuertes lluvias que se desborde la instalación.