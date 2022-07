Los vecinos de la desembocadura del río Seco se movilizan por los repetidos vertidos de fecales en la zona

Hartos de los repetidos vertidos de fecales al río Seco-Montnegre que han mantenido durante semanas las dos playas de la desembocadura. Los vecinos de la zona. que suman unos 600 apartamentos y 1.600 personas, se movilizan a través de la Plataforma Río Seco de El Campello y han convocado para este domingo una manifestación. Arrancará a las 11.00 horas desde la urbanización Cabo Verde, a la altura del cuartel de la Guardia Civil, cruzando el puente del río para dirigirse por la calle San Bartolomé, principal artería comercial de la zona, para acabar bajando hasta el Puerto por la calle Les Drassanes, y terminar junto a la Lonja de Pescado. El lema: "Por un playa sin vertidos".

Los atascos por toallitas y el saturado sistema de saneamiento de El Campello han provocado desde mediados de mayo al menos tres episodios de vertidos por averías en la estación de bombeo del Gallo Rojo, junto al Monumento al Pescador. El aliviadero de esta infraestructura se encuentra en la desembocadura, al lado del puente, y por este han acabado las fecales al río, cerrándose la playa canina y la cala de la Punta del Riu, que realmente son una misma, hasta confirmar las analíticas que no quedaba rastro de la contaminación. Así, estas playas, entre los tres episodios, han estado más de un mes cerradas, aunque ya están operativas. Pero los vecinos temen que en cualquier momento se vuelvan a cerrar.

Desde la plataforma han explicado que quieren que "se conserve ese espacio protegido", que precisamente fue declarado en mayo por la Generalitat zona húmeda, "y que no se tiren aguas fecales. Y que las aguas residuales estén puntualmente vigiladas, ya que creemos que no lo están. Queremos que se limpie ese tramo de playa con todos los fangos que se han ido creando en estos años, que creemos que tienen entre medio metro y un metro en algunos puntos. También reivindicamos que se haga una pasarela nueva en el puente del río Seco porque el puente es la unión de los dos campellos. Y pasa por ahí tanta gente que en verano es un verdadero peligro".

Y agregan que "también queremos que el jardín del Trasmall, justo en frente de La Zofra, se realice de nuevo, que la pérgola que hay y que se está cayendo la quiten y pongan otra nueva", aunque su principal reivindicación es que acaben los vertidos y tengan una playa limpia y sin malos olores.

Desde el PP han señalado que "estábamos esperando esta manifestación. Durante el gobierno de izquierdas entre 2015 y 2019 no hubo manifestación. Y los tres años en lo que estaba Cs en el equipo de gobierno tampoco, pero ahora que ya no está Cs, estábamos seguros que la iban a convocar. La esperábamos. Cuando gobierna la izquierda o Cs no hay manifestación, y ahora la convocan, cuando se acaban de arreglar los vertidos. Entre 2015 y 2022 no había ningún problema", pero ahora en el momento que Cs ha sido expulsado del ejecutivo el mes pasado, lamentan que llegue su primera manifestación en 8 años.

Desde el ejecutivo se ha puesto en marcha una actuación de emergencia para desatascar las tuberías del municipio y evitar nuevos vertidos. Los trabajos de limpieza de la red para evitar reventones empezaron la pasada semana tras firmar el alcalde un decreto de urgencia para frenar las fugas de Cala Lanuza y la desembocadura del río Seco. Y las labores prosigue y se está preparando una nueva contratación para dar continuidad a esta actuación.