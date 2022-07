El Campello separará las áreas de Infraestructuras y Servicios para tratar de desbloquear la gestión pese al rechazo de los funcionarios

El Ayuntamiento de El Campello va a separar las áreas de Infraestructuras y Servicios Públicos, para mejorar la operatividad de ambas concejalías... y también desbloquear así el día a día de esta segunda concejalía, lastrada por los problemas con los contratos menores que han paralizado la gestión municipal. La medida supone que la actual jefa de servicio de Servicios e Infraestructuras, la funcionaria Laura Climent, pase a ocuparse solo de Infraestructuras, siendo despojada de Servicios, algo que los trabajadores interpretan como una maniobra para apartar a una técnica que se ha erigido en cabeza visible del malestar contra la instrucción del alcalde Juanjo Berenguer que rige en el Ayuntamiento desde 2020. La medida del primer edil ha generado una inseguridad jurídica por el temor a fraccionamientos, al responsabilizar legalmente a los técnicos de cada concejalía de los contratos menores. Y además es la técnico procesada junto a los dos últimos alcaldes por un caso de supuesto fraccionamiento, por lo que conoce las consecuencias.

Esto se produce cuando precisamente el área de Servicios se encuentra paralizada por el bloqueo de los contratos menores que se arrastra desde hace meses. Fuentes vacías por falta de cloro, calles con socavones tapados con arena por no poderse parchear por falta de materiales, ascensores clausurados por no poder realizar pequeñas reparaciones, red de saneamiento desbordada con numerosos vertidos... es el panorama de esta concejalía, que hasta principios de junio estaba en manos de Cs, que venía advirtiendo del bloqueo del Ayuntamiento por la imposibilidad de firmar contratos menores, y que ahora está bajo control del PP, con su edil Rafael Galvañ como titular.

Así, la medida que está fraguando el ejecutivo liderado por Berenguer, y que tiene como fondo desbloquear Servicios, ha causado un gran malestar entre los funcionarios de ambas concejalías. Tal es el punto que ha habido un goteo de escritos de trabajadores por registro municipal rechazando la medida, y finalmente se ha presentado uno conjunto, firmado por 10 funcionarios, entre ellos la propia Climent, en la que piden que no se lleve a cabo este cambio.

En el pasado pleno ordinario de junio Compromís y PSOE preguntaron al alcalde por estos escritos y por la preocupación que ha generado, así como que no se haya contado con ellos a la hora de esta separación, que aún no se ha realizado, pero «se hará», apuntó Berenguer. El primer edil explicó que «se trata de una división operativa. De lo que se trata es que Infraestructuras tenga tiempo para hacer cosas. Todos los técnicos y trabajadores son hoy de las dos áreas, y cuando se separen seguirán siendo de las dos áreas. Pero la jefa de Infraestructuras se dedicará solo a Infraestructuras, no de Servicios. Seguirá colaborando con la misma gente. Pero Servicios, Mantenimiento, playas, Parques y Jardines es un día a día que requiere otro tipo de atención».

Del mismo modo Berenguer señaló respecto a la preocupación de los funcionario que «los cambios dan miedo», y que dará una «explicación más profunda» a los técnicos de los que se va a hacer.

Contundente escrito

El escrito conjunto de los 10 funcionarios, fechado el 27 de junio, «quiere dejar constancia del malestar y disconformidad respecto a la nueva organización que se está gestando del área de Servicios Públicos e Infraestructuras», recordando que desde que en 2008 se desdobló la Oficina Técnica de Territorio y Vivienda, "ha venido funcionando el área Infraestructuras, Mantenimiento, Servicios Públicos y Playas como servicio municipal», con Climent como jefa de servicio, y el departamento «ha estado funcionando como equipo de trabajo de manera eficaz y coordinada bajo la citada jefatura».

Advierten que «tenemos conocimiento de que se quiere dividir el área en dos, por un lado Obras y Servicios y por otro Infraestructuras, por lo que queremos dejar constancia de que el personal que compone este departamento participa de modo continuo en las funciones y tareas correspondientes a estos departamentos, por lo tanto, y desde un punto de vista técnico y operativo, no se entiende ni se ve operativo el dividir estos departamentos, que afectaría además al personal que lo compone que actualmente ya está compartido con otros departamentos del Ayuntamiento en más compartimentaciones. Del mismo modo, no se comparte ni entiende la intención de retirar la Jefatura de Servicio a la actual técnica y funcionaria, y sustituirla por un TAG (técnico en administración general), sin competencias en materia de ingeniería y arquitectura y por tanto, con dudosa capacidad de dar respuestas a los problemas técnicos que son de competencia de esta área municipal».

Del mismo modo recuerdan que «en los últimos dos años, el equipo técnico del Ayuntamiento ha cuestionado y solicitado aclaraciones sobre el proceder de determinadas instrucciones en materia de contratación, así como en materia de facturación. Esta situación se ha visto agravada con la parálisis sufrida por esta área de los contratos mayores y la falta de medios materiales y personales para desarrollar las tareas que tiene asignadas el área. Esta carencia de medios y la falta de soluciones jurídico-administrativas en materias de contratación y de personal han afectado a los servicios básicos y fundamentales del municipio».

Por ello «dada la inactividad del Ayuntamiento a las cuestiones planteadas, el equipo técnico ha tenido que solicitar apoyo al Síndic de Greuges para que instase al Ayuntamiento a emitir dicha respuesta. A fecha de hoy y a pesar de haber requerido el Síndic al Ayuntamiento en diversas ocasiones, no se ha emitido contestación alguna. Además, y a pesar de ello, en vez de contestar y aclarar las dudas planteadas, o prestar apoyo jurídico al departamento mediante otros departamentos especializados en materias juridico- administrativas, y sin contar de nuevo con el parecer del cuerpo técnico municipal, se va a modificar la estructura organizativa del departamento de Servicios Públicos e Infraestructuras y se pretende cesar la Jefatura Técnica de este departamento".

Castigo

Así, «esta circunstancia la interpretamos como una recriminación por nuestra actitud cuestionadora, que tenemos el equipo técnico municipal, ya que en diversas reuniones y de manera oral se nos ha dicho que no queremos firmar nada y que somos el motivo del bloqueo que hay, algo que no es cierto y que es fácilmente verificable. Por todo ello, queremos dejar clara nuestra postura ante el sinsentido de esta actuación y que la división planteada no cuenta con respaldo de los técnicos del área. Lo que siempre hemos pretendido es tener un respaldo jurídico en los procedimientos implantados por este Ayuntamiento y que se resuelvan las dudas hayamos planteado al respecto, ya que por parte de ningún técnico nos hemos opuesto a cumplir con las instrucciones emitidas, pero sí que las hemos cuestionado y no hemos recibido aclaraciones al respecto, a pesar de que afectan directamente a nuestra responsabilidad profesional y personal». En este sentido hacen referencia al informe que el alcalde encargó hace varios meses al secretario sobre la instrucción, que no es referente a su legalidad, sino aclaratorio, que estaba prácticamente terminado en mayo y del que aún no saben nada los funcionarios.

«Por tanto, solicitamos que se mantenga la actual estructura organizativa del área de Infraestructuras, Mantenimiento y Servicios Públicos, así como recibir el respaldo jurídico por otros servicios municipales especializados en materias jurídico-administrativas», concluye el escrito.

Dudas en Compromís y PSOE

Desde Compromís han mostrado su preocupación también por esta medida. Su portavoz Adriana Paredes ha manifestado que «el Ayuntamiento está agonizando y el PP vuelve a mostrar su incapacidad para resolver la parálisis. Como dice el escrito, llevan dos años sin dar respuesta a las demandas de los funcionarios que en muchas intervenciones públicas defiende sin fisuras. Dotarles de medios humanos y materiales y ofrecerles respaldo jurídico para la elaboración de pliegos y contratos es respaldarles, y no declaraciones grandilocuentes y vacías».

Paredes ha destacado que «la solución no pasa por desagregar Infraestructuras y Servicios Públicos, porque el personal es el mismo. La solución es reforzar el departamento de Contratación para dar el soporte legal a todos los pliegos técnicos que ya están sobre la mesa, no solo de este departamento sino de todos. Y desde luego, no podemos olvidar que la denuncia interpuesta por EU -que ha acabado con el procesamiento de los dos últimos alcaldes, incluido el de Compromís Benjamí Soler-, ha inyectado el miedo a muchas personas que solo han hecho que trabajar por el bienestar del pueblo. Castigar más al departamento no es una opción». Y Paredes ha destacado respecto a la manifestación del alcalde de que los técnicos tiene miedo a los cambios que «lo que tienen miedo es a acabar procesados».

Del mismo modo el portavoz del PSOE Vicent Vaello en el plnno también mostró su preocupación por que se esté llevando a cabo este cambio "sin tener en cuenta a los funcionarios".