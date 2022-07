"Por una playa sin vertidos". Esa ha sido la exigencia de cerca de 300 vecinos de El Campello que se han manifestado este domingo en el puente del río Seco-Montnegre, después de que las dos playas de la desembocadura hayan estado cerradas durante semanas por los vertidos fecales al río.

La protesta, convocada por la Plataforma Río Seco, ha arrancado a las 11.00 horas bajo la ola de calor desde la urbanización Cabo Verde y ha cruzado el puente que cruza el río hacia la Lonja de Pescado. Patricia Juan, vicepresidenta de la comunidad de vecinos de Cabo Verde y portavoz de la plataforma, ha señalado que la manifestación ha sido convocada porque "no había respuesta por ningún sitio" a las demandas vecinales por parte de la Concejalía de Playas.

La movilización había cobrado un tinte político, después de que el PP hubiera señalado que estaban esperando la manifestación, tras la ruptura del gobierno que formaba con Ciudadanos el pasado junio. Sin embargo, desde la plataforma han dejado claro desde el primer instante que no era esa la intención de la convocatoria: "No es una manifestación política, lo queremos dejar claro. Sabemos que es complicado, pero no entendemos cómo una Concejalía de Playas no atiende durante años ninguna de las múltiples denuncias e informes presentados".

Además de los cánticos para exigir soluciones, Julio Oca, el responsable de Playas hasta el mes pasado, ha sido uno de los que ha concentrado más atención. El político de Ciudadanos ha acudido a la manifestación, aunque los vecinos se lo han reprochado y le han entonado en varias ocasiones "Oca, hoy no toca".

Esta presión de Ciudadanos era una de las una de las que había reprochado el PP durante la semana, ya que hasta que no ha salido el partido naranja del gobierno municipal, no se ha convocado ninguna manifestación.

Sin embargo, los propios vecinos también han sido los primeros en reprochárselo. La portavoz de la plataforma ha indicado que es "una vergüenza" la asistencia del hasta el pasado mes responsable de Playas, y ha apuntado que Oca "ha estado durante muchos años al frente de una Concejalía de Playas inexistente" y que ahora "están tratando de politizar este asunto" y "de tirar balones fuera y depurar responsabilidades".

Desde la plataforma han recriminado a los partidos que conforman el pleno municipal que hayan votado en contra "de unos presupuestos que podrían habernos solucionado la vida" y que, después, "los partidos de la oposición se ofrezcan a ayudarnos, algo que no podemos entender".

Los miembros de la plataforma han mostrado su indignación porque hayan tenido que ser ellos y el Seprona los que hayan "recorrido el río mil veces y ser los que detectemos los vertidos", cuando hay una concejalía encargada de este asunto.

Las playas canina y la cala de la Punta del Riu han estado más de un mes cerradas, aunque ahora vuelven a estar operativas, pero los vecinos temen que en cualquier momento se vuelvan a cerrar y han exigido al Ayuntamiento una solución definitiva para los vertidos. El saturado sistema de saneamiento de El Campello ha provocado desde mayo al menos tres episodios de vertidos por avería en la estación de bombeo del Gallo Rojo, lo que ha provocado que las aguas fecales hayan acabado en el río.

Desde la corporación municipal se ha puesto en marcha una actuación de emergencia para desatascar las tuberías del municipio y evitar nuevos vertidos. Los trabajos de limpieza de la red para evitar reventones empezaron la pasada semana tras firmar el alcalde un decreto de urgencia para frenar las fugas de Cala Lanuza y la desembocadura del río Seco. Ahora, las labores prosiguen y se está preparando una nueva contratación para dar continuidad a esta actuación, según fuentes municipales.