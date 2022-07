Las electrolineras de San Vicente siguen en un limbo. Si ya estuvieron más de un año sin poder emplearse, hasta que se aprobó una ordenanza que las regule, ahora la Policía Local no puede multar por exceder el máximo de 2 horas de carga o por estacionar en esta zonas, debido a que se requiere de la modificación de la ordenanza de Circulación. Por ello, el ejecutivo ultima los cambios necesarios para acabar con esta deficiencia, mientras que desde Cs se critica la imprevisión del Ayuntamiento.

Este servicio se puso en marcha el pasado marzo y durante los tres primeros meses ha registrado más de 1.780 recargas. Pero la Policía Local no puede imponer multas por un uso indebido o directamente por dejar el coche aparcado en los tres puntos de recarga que hay por ahora repartidos por el casco urbano sanvicentero.

Las electrolineras están ubicadas en el parque Lo Torrent (Avd. Villafranqueza), en el acceso a la Ciudad Deportiva (C/ Denia) y en el Centro de Salud II (C/ Doctor Marañón). Y desde Cs han exigido este lunes al tripartito que realice una regulación adecuada de las electrolineras "para evitar abusos y facilitar que haya una mayor rotación de vehículos". Su edil Ricardo Bernabeu ha denunciado que “el equipo de gobierno aún no ha adaptado la ordenanza para que la Policía Local pueda retirar un vehículo cuando se exceda de las dos horas de recarga permitidas”.

Bernabeu ha explicado que “son varios los usuarios de estas electrolineras que nos han comunicado que no han podido hacer uso de ellas porque están siendo utilizadas por otros vehículos durante un periodo de tiempo muy superior al establecido en la normativa que las regula, que es de un máximo de horas, o que incluso se utilizan como zona de estacionamiento sin ni siquiera recargar el vehículo”.

Por su parte el edil de Seguridad Ciudadana, José Manuel Ferrándiz (PSOE), ha explicado que "se está trabajando en la modificación de la ordenanza y está casi lista. En esa modificación también va la regulación de los vehículos de movilidad personal -como los patines eléctricos- y algo más". Y sobre la imposibilidad de imponer multas hasta que no se haga efectivo el cambio de la ordenanza, ha recordado que "la señalización de las electrolineras en su día se decidió que fuera informativa, con la modificación será prohibitiva y sancionadora", algo que se espera sea pronto. Así, el concejal ha anunciado que este mismo lunes ha firmado la consulta pública previa sobre la propuesta de modificación de la ordenanza, y en cuanto la firme también el alcalde Jesús Villar se publicará.

Cs preguntó a Ferrándiz en el último pleno por esta situación, confirmado el regidor que la Policía Local no puede denunciar ni ordenar la retirada de un vehículo que realice un uso indebido de las electrolineras porque no está contemplado en la ordenanza municipal de tráfico, algo que sí que estará contemplado en la modificación. El edil naranja ha recordado que “es bastante surrealista que, cuatro meses después de poner en marcha las electrolineras, todavía no dispongamos de una ordenanza que recoja algo tan evidente como es que se pueda sancionar y retirar un vehículo que se excede del tiempo de uso de estas instalaciones o a un conductor que use estos espacios para estacionar su vehículo durante horas o incluso toda la noche”.

Bernabeu ha indicado que “el equipo de gobierno debería ser más riguroso en el control de las electrolineras, ya que en su momento decidió que la recarga de vehículos fuera gratuita durante los tres primeros años, una medida que nos parece interesante para fomentar la movilidad sostenible, pero que tiene el inconveniente de que no está restringida a los vecinos de San Vicente, por lo que cualquier conductor que pase por San Vicente puede recargar su vehículo gratuitamente sin límite de tiempo”.

El punto del parque Lo Torrent es el más utilizado

La puesta en marcha de los puntos de recarga de vehículos eléctricos ha tenido una gran acogida entre la población de San Vicente del Raspeig. Desde que se hizo efectiva su operatividad durante la primera semana del mes de marzo se han registrado un total de 1.787 recargas entre las tres estaciones de servicio eléctrico. Unos datos que arrojan una utilidad y un rendimiento instantáneos, así como el gran interés que ha despertado entre los vecinos y vecinas del municipio.

Según las cifras obtenidas por la concejalía de Infraestructuras, el punto de carga que ha tenido una mayor afluencia ha sido el situado en el parque Lo Torrent, utilizándose un total de 676 ocasiones. Por su parte, tanto el ubicado a la altura del acceso a la Ciudad Deportiva como el del Centro de Salud II han registrado 551 y 560 recargas, respectivamente.

José Manuel Ferrándiz, que ostenta Seguridad e Infraestructuras, ha explicado que “a través del análisis de este tipo de datos, durante los tres próximos años, nos va a permitir obtener el patrón de uso de los usuarios y, de esta forma, podremos establecer la fórmula de gestión más adecuada para el futuro. Nuestro compromiso es reducir la huella medioambiental en San Vicente y en esa senda seguimos trabajando desde el Ayuntamiento y el equipo de gobierno”.

En el mes de abril la energía suministrada ascendía a 8.240,78 kWh a lo largo de más de 1.500 horas de carga, siendo el periodo de mayor uso desde su instalación con una media ligeramente inferior a los 100 kWh por día. Aun así, el mes de mayo mantuvo cifras similares a las registradas en los treinta días anteriores. De esta forma, se refleja que este servicio comienza a consolidarse como una alternativa útil, necesaria y eficaz para la población.

Además, no supone ningún coste para las personas que decidan recargar sus vehículos eléctricos o híbridos en estos puntos durante los tres próximos años, pues el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha implantado su uso gratuito por un tiempo máximo de dos horas por usuario y día. Una iniciativa con la que se pretende estimular su utilización y fomentar el crecimiento de los vehículos eléctricos en el municipio. En estos primeros tres meses, el consistorio ha asumido un coste total (sin IVA) de 2.181,77 €, "una inversión directa y beneficiosa para la ciudadanía", según han destacado desde el Consistorio.