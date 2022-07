El PP negocia ahora con la oposición los 5 millones de inversiones rechazados en El Campello

Tras la tormenta de la pasada semana y el cruce de acusaciones entre ejecutivo y oposición, este lunes ambas partes se han sentado a propuesta del PP para tratar de salvar parte de los cinco millones en inversiones urgentes para El Campello, que no salieron adelante al tumbar el pleno la modificación de crédito. En la comisión informativa los grupos han acercado posturas y hay acuerdo para aprobar el dinero de actuaciones para las que se tienen comprometidas subvenciones de la Diputación, para así no perderlas, así como otros temas que ya estaban licitados como el asfaltado de calles, según han informado diversas fuentes presentes en el encuentro.

Así, este martes proseguirán las negociaciones con una mesa de trabajo para tratar de sacar adelante unas inversiones que el ejecutivo liderado por PP considera fundamentales, pero que no habían sido consensuadas con la oposición pese a estar en minoría tras la expulsión el mes pasado de Cs. Así, entre las obras que al parecer hay acuerdo figuran la reforma del parque infantil de Albayna (122.000 euros), la mejora de la estación de saneamiento del Gallo Rojo (300.000 euros), que ha causado los vertidos al río Seco por lo que el domingo se manifestaron los vecinos, y la sustitución del césped de El Vincle (250.000). Y también los 500.000 euros para completar la partida para el asfaltado de calles que ya estaba licitado el año pasado por un millón de euros, y no se llegó a ejecutar.

El alcalde Juanjo Berenguer no quiso hacer declaraciones sobre su propuesta para negociar la modificación de crédito, pero fuentes del PP señalaron que no piensan "añadir ni un gramo de discordia más en un tema tan importante para el pueblo".

El portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha explicado que el pasado viernes, tras convocar el alcalde la comisión informativa incluyendo de nuevo la modificación de crédito, solicitó por registro que ese punto se viera en una mesa de trabajo "donde estudiar los distintos puntos por separado y la situación real en que se encuentra cada uno de ellos, para así poder consensuar más ampliamente y adelantar aquellos que correspondan y estén listos para su ejecución".

De todas formas el primer edil aclaró a la oposición la pasada semana que la inclusión de la modificación de crédito en la comisión era para que cada formación se pronunciara sobre los puntos que se mantenían, se eliminaban o se incorporaban nuevos. Y la comisión de este lunes va a tener continuidad el martes con una mesa de trabajo que se espera pueda desbloquear buena parte de los cinco millones que preveía invertir el ejecutivo en lo que queda de año. La oposición había criticado duramente al ejecutivo por no haber pactado nada con el resto de grupos pese a carecer de mayoría, mientras que PP y Vox acusaban al resto de partidos de paralizar el Ayuntamiento con motivos partidistas.

Así, se ha acordado que actuaciones como la mejora de la estación de bombeo del Gallo Rojo o la sustitución del césped del campo del Vincle, que cuentan con ayudas de la Diputación, se mantengan en la propuesta que se vuelva a llevar a pleno. Así, no se perderán las subvenciones, siempre que se ejecuten antes de finales de este año, recordando Vaello que en otras ocasiones se han retrasado actuaciones que han hecho perder ayudas al no terminarse antes del 1 de enero siguiente.

Desde Compromís su edil Benjamí Soler ha confirmado que "de momento se ha acordado sacar adelante las inversiones que dependen de subvenciones. El resto lo veremos el martes".

El portavoz de Cs Julio Oca ha confirmado que se ha llegado a un acuerdo "en lo básico, lo que va con subvenciones y el alumbrado y asfaltado de calle. Querían sacar algo más, pero le hemos dicho que en mesa de trabajo" de este martes.

Por su parte el edil de EU Pedro Mario Pardo ha manifestado que "cuando uno únicamente ve la culpa en el otro, significa que no tiene capacidad de autocrítica, y por lo tanto de mejora. El señor Berenguer no es nuevo, y sabía que sin negociar con la oposición no iba a lograr la aprobación de la modificación de crédito, más aún dejando fuera problemas sociales graves. Por tanto parece que esta jugada la ha hecho para quedar de víctima y así justificar el estado en el que se encuentra el pueblo después de sus tres años de gestión".

El regidor de Podemos Eric Quiles ha celebrado que "casi un mes y medio después, el alcalde ya he entendido que está gobernando en minoría, y que no puede pasar por encima de todos los grupos municipales y de las personas que nos han votado. Por fin hoy en la comisión se ha sentado a negociar las partidas de la modificación de crédito. Creo que va a ser una negociación rápida porque creo que hay muchas necesidades en el municipio. Todos estamos de acuerdo en que son urgentes y las debemos de abordar. Así que creo que en principio el acuerdo va a ser inminente. Este lunes hemos estado hablando ya y acordando algunas partidas. Y el martes nos hemos citado para seguir y puede cerrarse todo prácticamente".

Desde Red su edil Eduardo Seva ha manifestado que "parece que al alcalde le han dicho desde la Diputación que tiene que negociar con la oposición. Ha presentado cuatro cosas imprescindibles que hemos dicho que sí", aunque en la reunión de este martes se presenta más complicada. Hemos acordado las cosas que tiene financiación de Diputación y que tienen como fecha límite el 31 de diciembre. Las demás ya veremos el martes".

Así mismo, desde Vox, socio de gobierno del PP, no se han pronunciado públicamente sobre la comisión.

Inversiones previstas

El ejecutivo anunció el pasado 4 de julio a grandes rasgos las inversiones que preveía en esta modificación de crédito, para invertir en los próximos cinco meses algo más de 5 millones de euros en obras que se consideran de urgencia. El dinero procede del remanente de tesorería del ejercicio 2021, que se gastará en forma de créditos extraordinarios y suplementos de créditos. En total eran 5.088.785,72 euros, aunque otros años el Consistorio no ha podido invertir todo el dinero anunciado por el superávit, debido a retrasos en los proyectos y la necesidad de que estén acabados a finales de año.

Entre otras actuaciones, la modificación de crédito contemplaba la reforma del trinquet municipal (40.000); la construcción de una segunda pista de pumptrack y mejora de la existente (48.000 euros); avanzar en el proyecto de ampliación del cementerio (48.000); inversiones en la reforma de Villa Marco (210.000), para entre otras cosas reparar la puerta exterior que está a punto de caer y que lleva dos años precintada; compra de equipamientos informáticos (277.000); obras en edificios públicos, equipamientos en playas y Casa de Cultura; inversión en festejos populares; equipamientos en instalaciones deportivas; mantenimiento de vehículos y del parking Els Furs; arreglo de aires acondicionados; mejoras el alumbrado de espacios públicos.

El Campello ha vuelto a obtener un superávit millonario por undécimo año consecutivo, tal y como informó este medio la mes pasado. En esta ocasión es la menor cifra de la serie pero muy importante, 3,8 millones de euros, y son más de 33 millones los que acumula el Consistorio ahorrados en el banco como remanente de tesorería para gastos generales. Y ahora se trata de llegar a un acuerdo para reinvertir el superávit tras el fracaso del pleno de la pasada semana.