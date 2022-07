Las Hogueras de San Vicente del Raspeig ya han ardido, pero de ellas quedan este año los rescoldos del incidente vivido el pasado viernes, cuando la Plataforma por la Igualdad Raspeig (PIR) quiso hacer entrega de los ya conocidos premios de su Certamen Feminista Fogueres de Sant Vicent del Raspeig.

En esta ocasión la PIR otorgó el Premio Violeta y el Premio Piruleta, para las hogueras adulta e infantil más feministas, a la Hoguera Lillo Juan. Mientras que el Premio Cardo Borriquero para la hoguera más machista lo recibió la Hoguera Ancha de Castelar, a la que la PIR regaló también el libro Todos deberíamos ser feministas "para que intenten mejorar", tal y como cuenta la presidenta de la plataforma Pepi Durán.

Humor y resignación. Si se leen el libro, el año que viene será el Violeta. Posted by Plataforma por la Igualdad Raspeig on Saturday, July 23, 2022

El Premio Pedorreta para la hoguera infantil más machista ha quedado desierto este año, algo que la PIR ha celebrado. "Estamos muy contentas de que esta categoría haya quedado desierta y que ninguna hoguera infantil fuera merecedora de él. Este es el camino a seguir", explica Durán.

Por otra parte, el jurado de la Plataforma por la Igualdad Raspeig quiso entregar una Mención Especial a la Inclusión a la Hoguera L'Entrà Al Poble.

Los galardones positivos fueron recibidos con alegría por parte de las comisiones y los negativos con cierto humor y resignación. Pero este año, la entrega de la mención especial a la Sororidad estuvo empañado por un incidente. Ocurrió cuando la presidenta de la PIR, junto a otras integrantes de la plataforma, quiso entregar este trofeo a la Hoguera Las Acacias, momento en el que dos mujeres y un hombre que acompañaban a la comisión les increparon con violencia al grito de "vosotras no sois feministas" y les acusaron de reírse de la labor de fogueril.

Durante este incidente hubo momentos de tensión en el que "pensamos que iban a llegar a las manos", cuenta Pepi. "Pero finalmente una compañera consiguió entregarle el premio a la presidenta de la comisión, que lo recibió con mucha alegría", explica. Precisamente, la de la Sororitat es una mención que la PIR entrega con especial ilusión, puesto que se otorga a aquella hoguera que mejor representa los valores solidarios con perspectiva feminista.

La PIR ha lanzado además un comunicado en respuesta al incidente: "Los Premios Violeta suponen para la PIR, principalmente, mucho trabajo y esfuerzo. Nuestra asociación no recibe ayudas económicas ni hay entre las integrantes profesionales que puedan dedicarse exclusivamente a sacar adelante nuestros proyectos y campañas. Solo contamos con nuestra convicción de que se puede y se debe cambiar la sociedad para hacerla más igualitaria y más justa, una sociedad libre de violencia y de machismo y, en esta situación en concreto, conseguir unas fiestas en las que el sexismo y la violencia machista no sean el ingrediente habitual para que unos se diviertan a costa de otras. Nuestros premios no se utilizan para denigrar ninguna hoguera, sino para mostrar al conjunto de la ciudadanía sanvicentera que no todo vale en nombre de la fiesta y el “buen rollo”. Nosotras creemos que se pueden levantar monumentos fogueriles atractivos y que apelen a nuestro sentido del humor sin necesidad de recurrir a la sexualización de mujeres y niñas y sin caer en chistes machistas y rancios. Monumentos que puedan observar nuestras hijas y nietas sin sentir que son relegadas a un segundo plano con respecto a sus hermanos en el orden de las cosas y de la fiesta".

Además, la Plataforma por la Igualdad Raspeig lamenta la actitud de las personas que les gritaron e insultaron con la intención de boicotear la entrega de la Menció Especial a la Sororitat a la presidenta de su comisión y "les invitamos a que admiren su propio monumento y hablen con quienes idearon su tema y diseño, que lean los textos y aprendan sobre feminismo, sororidad y dignidad. Que no se limiten a contemplar cómo arde en la cremà, que para eso, para ver arder sin más, basta con prenderle fuego a un palo".

Pese a lo sucedido, la presidenta de la asociación Pepi Durán asegura que están contentas y que van a continuar luchando por unas Hogueras de San Vicente más feministas e inclusivas y para que "algún día no haga falta entregar el Premio Cardo Borriquero".