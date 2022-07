El PP ha criticado al equipo de gobierno por celebrar las mascletàs en la fuente de la rotonda de la carretera de Agost, cuya demolición proyecta en ejecutivo. En un comunicado de este lunes "el Partido Popular evidencia las incongruencias entre los anuncios, decisiones y acciones del equipo de gobierno presidido por el alcalde, Jesús Villar. La fuente de la rotonda junto al Parque Juan XXIII es un elemento ornamental de San Vicente, que a día de hoy el equipo de gobierno incluye en la web municipal de turismo como reclamo monumental de la localidad, a pesar de su decisión de demolerla".

Y el PP apunta que “es totalmente contradictorio pretender tirar a bajo una fuente, en la que el equipo de gobierno se ha pasado tres días celebrando el disparo de las tres mascletàs que se ha realizado precisamente alrededor de la fuente como punto de referencia y relevante del municipio, a similitud de como se hace en Alicante con la fuente de Luceros. Una fuente que además, a día de hoy, figura como reclamo turístico, en el apartado monumentos de la web municipal de turismo con la denominación de fuente monumental”, afirma el portavoz popular, Óscar Lillo. Precisamente este martes hay una manifestación convocada por unos vecinos en defensa de la fuente.

Los populares han solicitado por registro en dos ocasiones la paralización del proyecto que acabaría con la demolición de la fuente. La primera, en el momento de conocer el proceso de participación ciudadana que planteaba el equipo de gobierno con las tres propuestas, donde “solicitamos que se incluyera también nuestra propuesta de no realizar ninguna acción hasta que no hubiera un proyecto global de la zona, incluyendo el futuro proyecto de construcción del Centro Cultural en el solar de la Yesera”, explica Lillo, que prosigue señalando que fue una “solicitud que no se tuvo en cuenta para el proceso participativo. Así que cuando se dieron los ambiguos resultados del mismo, insistimos en solicitar la paralización de la misma”. Los populares también presentaron "una moción para la conservación, mantenimiento y puesta en valor de elementos ornamentales de la localidad, que no fue aprobada por los votos en contra de Villar y el equipo de gobierno".

"'LaFuenteNoSeToca', con este hagstag el Partido Popular refleja claramente su postura ante la decisión de Villar de tirar la fuente que finalmente el alcalde se ha atrevido a asumir, confirmando que es lo que él y su equipo quieren hacer, sin ampararse en procesos participativos virtuales, frente al sentir popular y la recogida de un millar de firmas de vecinos de San Vicente”, indica Lillo. "El próximo martes apoyaremos el movimiento vecinal surgido en defensa de mantener la fuente. Nuestra punto de vista con respecto a este punto referente de nuestra localidad es ponerlo en valor, con una reforma estudiada y correctamente valorada, buscando alternativas sostenibles que son perfectamente posible si se tiene intención de hacerlo”, a lo que añade “un proyecto que vaya acorde también con el futuro Centro Cultural, contribuyendo con ello a potencia esta zona de San Vicente, junto al Parque Juan XXIII y en las cercanías del Parque Adolfo Suárez”.