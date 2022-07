Tres semanas de Fútbol 7, competición, deporte y buena convivencia. El equipo Racing Santa Bárbara ganó el pasado viernes el I Torneo Trankanil Champions Seven de El Campello, al vencer en la final a Veteranos El Campello en la tanda de penaltis, tras quedar 1-1. Un partido que puso el punto y final a tres semanas de deporte en el polideportivo El Vincle del municipio y que reunió a ocho equipos, cinco de ellos integrados por jugadores residentes en la localidad, y más de 130 futbolistas. La Asociación Cultural Trankanil, organizadora con la colaboración del Ayuntamiento, tiene como objetivo mejorar los niveles de bienestar y calidad de vida en el municipio con la cultura y el deporte.

Durante la final, el Racing Santa Bárbara logró superar las adversidades contra las que se enfrentó al encajar primero el gol y jugar más de medio partido con un jugador menos. A pesar de ir por detrás del marcador durante prácticamente todo el partido, los jugadores del Racing Santa Bárbara lograron empatar en los últimos minutos del encuentro aprovechando un descuido de la defensa de Veteranos de El Campello. En la tanda de penaltis, la balanza se fue de su lado. De este modo, el Racing Santa Bárbara se alzó con la copa del torneo y el premio económico de 450 euros.

El torneo de fútbol 7, que ha organizado la Asociación Cultural Trankanil con la colaboración del Ayuntamiento de El Campello, también contó con los premios de mejor jugador del campeonato y mejor portero. Jordi Soto Romero, de Racing Santa Bárbara, fue reconocido como mejor jugador tras marcar 11 goles en los 8 partidos disputados, mientras que Ramón Mora García, de Ibrofoot, se hizo con el galardón al mejor portero.

Asociación Trankanil de El Campello

La Asociación Cultural Trankanil de El Campello es una entidad sin ánimo de lucro formada por un colectivo cuya finalidad es ofrecer alternativas culturales y deportivas para el ocio de la localidad, fomentando al mismo tiempo valores como la convivencia, el bienestar y la calidad de vida.

El presidente de la entidad, Raúl Ruzafa, explica que el objetivo de la organización de este primer torneo de Fútbol 7 en El Campello ha sido el de ofrecer, tras la pandemia del covid-19, una opción deportiva a los vecinos de la localidad y de l’Alacantí durante el verano, posicionar al municipio como un destino donde el deporte es una prioridad y promocionar las instalaciones deportivas del municipio entre los deportistas amateurs de la localidad.

“El I Torneo Trankanil Champions Seven de El Campello ha sido un éxito y tenemos el objetivo de repetirlo y consolidarlo como un evento deportivo dirigido a los deportistas amateurs con nombre propio en el municipio”, enfatiza Raúl Ruzafa, quien agradece la ayuda y colaboración recibida desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Campello y, en particular, de su edil, Cristian Palomares, “sin los que no hubiera sido posible la celebración del mismo”.

Antes de la pandemia, la Asociación Trankanil de El Campello también organizó durante años varios torneos de voley playa en el municipio

Cuadro del torneo:

Campeón I Torneo Trankanil Champions Seven de El Campello: Racing Santa Bárbara

Subcampeón I Torneo Trankanil Champions Seven de El Campello: Veteranos El Campello

Mejor jugador: Jordi Soto Romero, de Racing Santa Bárbara.

Mejor portero: Ramón Mora García, de Ibrofoot.