Más de medio centenar de vecinos se ha concentrado hoy en la puerta de la Biblioteca, antes del inicio del pleno de El Campello, para exigir una limpieza a fondo de la playa de l'Almadrava. Los residentes han acudido con pancartas y un escrito para el alcalde Juanjo Berenguer (PP), denunciando que los trabajos que está realizando desde hace semanas para retirar las algas son "insuficientes", ya que se realiza por zonas, no de forma integral, y alertan que con los temporales se vuelve a redistribuir las algas por toda la cala.

En cambio, desde el ejecutivo explican que desde el mes de junio se está actuando en la cala, e incluso ha habido varios días en que los trabajos se han centrado únicamente en l'Almadrava. Destacan que todas las semanas se acude a limpiar pero que no se puede hacer nada contra la "naturaleza", si trae las algas a la playa, y que hay otras playas donde también se trabaja.

Los vecinos de l'Almadrava, que se han constituido en una plataforma, han estado respaldado por la Asociación de Vecinos de El Campello, y explican que "no queríamos que fuera una concentración multitudinaria, tan solo testimonial y tranquila. Hemos hecho entrega a todos los grupos políticos de un escrito en el que explicamos la situación, y también lo hemos presentado por registro". Han destacado que recientemente, tras sus últimas reclamaciones, "han empezaron a realizar una más completa limpieza", que "de haber hecho esto antes como en años anteriores, nada de esto habría pasado", lamentando que ya han perdido "medio verano". Y han alertado que falta por limpiar la zona norte de la playa.

El escrito explica que "la plataforma vecinal de l'Almadrava de El Campello, en defensa de una solución integral para esta zona, así como para los 23 kilómetros de litoral que abarca este municipio, convocó una reunión de vecinos el 25 de julio, tal y como hemos venido haciendo cada lunes desde junio, ante la imposibilidad de un baño en condiciones en uno de los veranos mas calurosos que se recuerdan. De dicha reunión fue informado, mediante escrito, el Ayuntamiento en días anteriores a su celebración y en el que manifestábamos la indignación general de vecinos y visitantes por el estado de la playa".

Manifiestan que "acudieron también a esta reunión miembros de la Asociación de Vecinos El Campello, conscientes de que cualquier cosa que suceda en este litoral afecta por igual a toda la población. Les informamos de las reivindicaciones de nuestra plataforma así como de las reuniones mantenidas con la Alcaldia y otros organismos, a los que solicitamos un compromiso municipal para con este entorno, uno de los mas bellos y apreciados de este municipio, y de la necesidad de una actuación integral para su preservación".

Los vecinos lamentan que "durante este verano los residentes y visitantes de esta zona nos hemos visto privados de una estancia y baño confortable por no haber realizado una limpieza integral como en años anteriores. Ante esta situación la movilización ha sido constante, reivindicando tanto en prensa como mediante escritos al Ayuntamiento una solución. El lunes 25 de jullo no sabemos si por la presión continua ciudadana o por buena voluntad municipal, por fin han estado dos días realizando una mas completa y efectiva limpieza de la playa, aunque no han actuado en la zona norte de misma donde se acumula gran cantidad de arribazón, lo cual afecta al resto de la playa al extenderse en caso de levante. Deseamos y estaremos atentos a un correcto mantenimiento de la playa durante lo que queda de verano, para poder disfrutar del baño en las mejores condiciones".

La plataforma explica que "pasado el periodo estival, todos somos conscientes de la importancia de la conservación de los arribazones para la protección y preservación de la costa. De momento llevamos 800 firmas reivindicando el derecho a un entorno confortable durante la época estival. El lunes 25 de julio se acordó tanto por parte de la plataforma como de la asociación de vecinos, realizar una concentración cívica el jueves 28 frente a la biblioteca municipal del Campello acudiendo al pleno, aprovechando así la presencia de todos los grupos municipales, para hacer entrega tanto al equipo de gobierno como a cada uno de los grupos representante de la oposición de las siguientes reivindicaciones":