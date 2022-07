El proyecto del cuarto colegio de Mutxamel vuelve a la casilla de salida. El Ayuntamiento no ha recibido ninguna oferta para asumir las obras de construcción, por lo que el pleno ha aprobado este jueves declarar desierto el proceso. Se da la circunstancia de que el Consistorio paralizó dos meses el proceso ante la coyuntura económica, por el encarecimiento de costes, hasta que la Conselleria dio el visto bueno a aumentar el presupuesto con una revisión de precios tras la adjudicación.

La declaración ha salido adelante por unanimidad, lo que supone que ahora haya que reiniciar todo el proceso para el centro proyectado en la zona de l’Almaixada . El edil de Educación, Rafael García Berenger (PP), ha explicado que al quedar desierto el concurso de licitación de las obras, valoradas inicialmente en 4,4 millones, "volvemos a la casilla de salida, al tener que renunciar a la delegación de competencias. Es una demanda histórica que venimos demandado desde hace muchos años, pero va a sufrir un nuevo retraso porque el mecanismo de Conselleria con el Plan Edificant no está funcionando como tendría que funcionar".

Y es que el concejal ha recordado que "solo hay una obra en marcha de las cuatro previstas, ya que es un procedimiento farragoso y lento. No es un buen procedimiento, aunque me parece bien que la Conselleria y el Ayuntamiento colaboren. No tiene sentido que al quedar desierto el concurso tengamos que volver a la casilla de salida, ni que no podamos actualizar precios de manera mucho más ágil".

En cuanto al resto de obras, Berenguer ha señalado que "las del colegio Manuel Antón sí que están en marcha, y es el Ayuntamiento el que adelanta el dinero. Las obras de l'Arbre Blanc no las puede asumir la empresa con el dinero que hay, ya que es el dinero previsto en 2020, que no responde a los precios actuales. Y El Salvador no vamos a poder seguir con la tramitación debido a que con el precio que hay no se puede seguir adelante".

Por su parte desde el PSOE han señalado en el pleno que si no es por la crisis del covid y la guerra de Ucrania, que ha llevado un encarecimiento de materiales, no habría habido problemas para la licitación, destacando los beneficios del Plan Edificant. Su portavoz Loreto Martínez ha recordando que "el Ayuntamiento tardó en pedir porque no se creía el plan, por lo que el retraso partió de aquí. Un plan tan importante como este tiene sus cosas", aunque señaló que lo lógico es que no se tuviera que volver a empezar ahora el proceso". A este respecto el PP ha respondido que no se inició tarde la petición de Mutxamel del Plan Edificant.

Y desde Compromís Lluís Pastor se mostró de acuerdo con lo manifestado por el PSOE, lamentando que el PP diga que el Plan Edificant no funciona, reconociendo que es farragoso, pero "somos realistas y sabemos lo que cuestan las cosas. Las cosas son muy complicadas, y más en la actualidad".