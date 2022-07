El sindicato Fesep asegura que el alcalde Santiago Román se niega ahora a tramitar el teletrabajo que él mismo aprobó. Desde la organización sindical con mayor representación en el Ayuntamiento de Sant Joan han denunciado este domingo que "el alcalde se niega a llevar ante el pleno el texto del teletrabajo que él mismo aprobó con los sindicatos". El primer edil anunció el domingo a través de un comunicado que se negaba a tramitar la propuesta aprobada en la Mesa de Negociación.

El Fesep explica que "los acuerdos que se llevan a cabo en la Mesa General de Negociación se realizan entre la administración y los sindicatos. El 4 de mayo el alcalde aprobó junto con los sindicatos el texto del Reglamento de Teletrabajo. El 28 de julio rechazó presentarlo ante el pleno de quien depende su ratificación. A día de hoy el teletrabajo existe en el Ayuntamiento de Sant Joan. Ante esta realidad, los sindicatos elaboraron un reglamento para regular el acceso y las condiciones en las que se debería desarrollar esta modalidad de trabajo. Este fue el documento presentado a la Mesa de Negociación del 4 de mayo, presidida por el alcalde y aprobado por el propio alcalde y los sindicatos conjuntamente".

El sindicato explica que el alcalde, en el comunicado remitido a INFORMACIÓN el pasado viernes, "argumenta que una menor presencialidad mermaría los servicios a los vecinos. El reglamento, ahora rechazado por el primer edil, recoge aquellos puestos que no son susceptibles de solicitar el teletrabajo como son los puestos de emergencias; personal no docente adscrito a colegios y puestos de atención a la ciudadanía. De esta forma solo el 38% de la plantilla podría solicitar trabajar de forma no presencial, como máximo 3 días a la semana. La práctica de esta modalidad ha sido bien acogida por la ciudadanía ya que, en muchos casos, ha podido ser atendida evitando desplazamientos y esperas. También los servicios afectados han podido comprobar una mayor eficiencia en la realización del trabajo, hecho que ha repercutido positivamente en la atención al público".

Agrega que "el alcalde, en su negativa a llevar ante el pleno lo acordado con los sindicatos, esgrime un informe de la Jefatura de Personal que cita la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2012 donde figura que 'no puede reconocerse carácter vinculante ni eficacia directa a lo negociado' sin la ratificación por parte del órgano de gobierno de la administración. En este punto, la representación sindical duda de la buena fe en la negociación, ya que los sindicatos realizan un trabajo para la mejora de la atención a la ciudadanía que se plasma en los acuerdos de las mesas generales, y estos caen en saco roto. Quedan otros acuerdos aprobados en mesa general de negociación sin materializar debido a la falta de aprobación del presupuesto municipal, como es la actualización de los complementos de destino de algunos puestos derivados de la evolución y asunción de nuevas funciones".

Del mismo modo "los sindicatos recuerdan que además, el teletrabajo supondría una solución a la falta de espacio y de medios que sufre en la actualidad el Ayuntamiento de Sant Joan. Se da la circunstancia de que hay servicios que no tienen suficientes mesas, ni sillas, incluso hay personal que trabaja con los ordenadores que traen de sus propias casas. Esta situación tienen que sufrirla asimismo las personas que acuden a los Servicios Sociales, la falta de espacio provoca, en muchas ocasiones, que no sean atendidas de forma adecuada, sin las necesarias condiciones de respeto a la intimidad. Este hecho ha sido señalado repetidamente por los sindicatos quienes reclaman un centro social adecuado a este servicio".