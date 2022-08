El nuevo Instituto Luis García Berlanga costará casi 4 millones de euros más de lo previsto en el proyecto aprobado en 2019. La obra estaba valorada en 10 millones de euros y es una de las más esperadas por el municipio desde hace años. Ahora se incrementa en 3,8 millones más tras la petición y revisión que han hecho los técnicos municipales. Un aumento que justifican porque desde que se redactó el proyecto en 2019 no se ha licitado aún y los precios han cambiado; y principalmente por la subida que han experimentado los materiales a consecuencia de la crisis de la covid-19 y ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Para poder dar luz verde a este incremento, el Ayuntamiento ha celebrado hoy jueves un pleno extraordinario y urgente para debatir y votar la redelegación de competencias con la Generalitat Valenciana. Este proyecto forma parte de las obras educativas contempladas en el Plan Edificat y que en Sant Joan suponen una inversión de 18 millones de euros. El trámite realizado hoy es denegar la primera delegación de competencias y solicitar una nueva con el nuevo importe.

Todos los grupos han votado a favor, PSOE y Ciudadanos en el equipo de Gobierno, Compromís, Podemos; mientras que Vox ha votado abstención.

El proyecto no ha variado ni un ápice, están las mismas partidas y calidades, pero en su informe, los técnicos municipales reconocen la necesidad de actualizar el coste del proyecto y solicitan el aumento del presupuesto contemplando los precios de mercado actuales. Según sus estimaciones, los nuevos precios sitúan el coste del inmueble en 13.714.718 euros. Y han advertido de que, de no aprobarse, podría afectar a la propia ejecución de la obra.

La concejal de Educación, Esther Donate, explica en esa línea que la redelegación que se ha aprobado y que se va a solicitar a la Generalitat para ajustar los precios "viene motivada para evitar lo que ha pasado en Mutxamel, que se ha licitado un colegio y se ha quedado desierto por estar por debajo del precio. De esta forma no tenemos que volve al inicio, es un ajuste de precios".

Y aunque el punto ha salido adelante, ha sido también con la crítica de toda la oposición que ha reprochado que el nuevo centro aún no haya visto la luz. PP, Compromís, Podemos y Vox han recordado el retraso que acumula esta obra aún sin licitar. Tanto PP como Vox afeaban que el edificio pasa a costar casi un 40% más de lo previsto. "Los materiales han amentado entre un 15-20%, no un 40%", criticaba la edil Gema Aleman. Mientras que el PP también ha recurrido a las comparaciones. Javier Yebes ha añadido que "el IPC se ha incrementado de mayo de 2019 a junio de 2022 un 13%. Y ha recordado que este nuevo instituto lleva reclamándose dos décadas.

Por su parte, Sergio Agueitos de Compromís agradecía a la comunidad educativa "su paciencia y su actitud e involucración para que el proyecto pueda salir".

La concejal de Educación ha explicado a la vez que se va a instruir un informe paralelo para exigir a la Generalitat que asuma el coste de adecuación de la parcela en l'Alqueria, donde se tienen que instalar las aulas prefabricadas mientras se construye el nuevo centro y que asciende a 300.000 euros.

Cs acusa a su socio PSOE de tratar de boicotear los presupuestos con su eJOC

El próximo pleno que debería celebrarse es el de aprobación de presupuestos, para el que todavía no hay fecha. Y mucho menos ahora, tras denunciar el grupo Ciudadanos que su socio de gobierno PSOE, "trata de boicotear" las cuentas municipales con su proyecto de construcción de un centro juvenil en el carrer la Mar.

El alcalde, Santiago Román, y los 3 concejales de la formación han denunciado que "un nuevo edificio publico por 3,7 millones de euros anunciado por los socialistas no existe en el proyecto de presupuestos" y afirman esperar que "no sea un intento para boicotearlos, cuando están cerrados y pendientes de aprobación". Advierten a su socio de coalición PSOE que "no gobiernan solos y que, comenzar una campaña electoral vendiendo humo tiene sus riesgos". Román declara que "es intolerable que a unos días de la aprobación intenten comprometer casi 4 millones de euros en unos presupuestos que actualmente recogen las prioridades de nuestros vecinos y que están equilibrados en el capítulo de ingresos y gastos. Quedan varios meses de gestión y no estamos para campañas electorales anticipadas a costa del dinero público".

Por su parte, la concejal de Juventud, Esther Donate, advierte de que "no estamos boicoteando el presupuesto si no tenemos el proyecto antes. Presentamos el anteproyecto y ahora vamos a definir el proyecto de construcción que debe ser acometido de forma plurianual.". Se muestra sorprendida por el malestar de su socio y explica que "trabajamos en el mismo equipo, y el bien de unos hace el bien de todos". Donate recuerda que en la primera reunión sobre presupuestos "el alcalde me dijo que trabajáramos desde el PSOE en 2-3 proyectos estrella incluso haciendo referencia al antiguo Lloixa y a esa parcela" y añade que "desde el grupo socialista vamos a seguir trabajando en infraestructuras que mejoren la vida de las y los santjoaners, como el centro proyectado en la parcela lloixa y este Espacio de Juventud, Ocio y Cultura. Todo ello en el marco de los acuerdos a los que se llegó con el otro miembro del equipo de gobierno . No existe boicot alguno, sólo la ejecución por parte del PSOE de los acuerdos a los que se llegó entre ambas formaciones políticas".