Hace meses que a El Campello se le acumulan las peticiones de arreglos de calles. Socavones en numerosos viales, pero también ausencia de mantenimiento en buena parte del municipio por la falta de materiales y maquinarias. Desde esta mañana, el consistorio ha iniciado un proyecto de parcheo de las calles que están en peores condiciones gracias a la emisión de un decreto de emergencia con el que el ayuntamiento campellero ha contratado a varias empresas para comprar materiales y ejecutar servicios esenciales.

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha firmado un decreto de emergencia, que es el mecanismo que han encontrado los técnicos para poder ejecutar actuaciones que requieren de una urgente actuación y con las que se responde a las demandas vecinales. Esto supone que se contrata directamente a las empresas sin tramitar un expediente de contratación debido a la situación de excepcionalidad. El Ayuntamiento tiene ahora un plazo máximo de tres semana para ejecutar las obras de parcheo de los agujeros que obstaculizan el tráfico rodado.

Operarios del departamento de Obras y Servicios que dirige el concejal Rafa Galvañ (PP), han comenzado los trabajos en la calle San Juan Bosco, y para mañana miércoles tienen previsto actuar en la calle Juan de la Cierva, en la zona de Muchavista. De esta forma, a diario la maquinaria se desplazará a todas las áreas urbanas de forma aleatoria, para que en la primera semana de septiembre la operación concluya con los objetivos cubiertos.

Desde el consistorio advierten de que los trabajos requieren de una maquinaria específica para rellenar estos huecos en la calzada. En primer lugar se tiene que cortar el asfalto alrededor de los socavones, que se vacían del todo para proceder al inyectado de asfalto líquido que repara el firme de forma duradera. El primer edil y el concejal han acudido esta mañana al inicio de las obras. Apuntan que esta actuación complementa otra intervención que se está desarrollando en el municipio, el plan de asfalto que se desarrolla de forma paralela en 57 viales del municipio.

El Campello se encuentra en una situación límite. El propio decreto advierte que es de abandono total del mantenimiento obligatorio de las vías y parques públicos. Y la razón que esgrime para haber llegado a esta situación es la falta por un lado de los materiales para acometer los arreglos y la ausencia de maquinaria.

Innumerables avisos de vecinos y la Policía

Son muchos los desperfectos que tanto vecinos como la propio Policía Local y los servicios municipales han ido advirtiendo al servicio de Infraestructuras y de Servicios Públicos municipales a lo largo de este año. Trapas de alcantarillado rotas en mitad de la carretera con el consiguiente peligro para el tráfico, baches y agujeros en las calzadas, baldosas sueltas, aceras y calzadas hundidas, zonas infantiles en mal estado e incluso con peligro para los pequeños... son algunas de las quejas.

Con estos antecedentes, los servicios técnicos han elaborado un informe que justifica la urgente necesidad de acometer la reparación de las calzadas, por una situación que está originada por la falta de material y también de los vehículos con los que poder realizar el mantenimiento.

Y han advertido de que todo ello ponen en peligro tanto la seguridad de los peatones como la de los propios conductores, de ahí la necesidad de acometer la intervención de emergencia. Es el Ayuntamiento el que asume la responsabilidad de las reclamaciones en el caso de un mal estado de conservación de la vía, y esta situación se prolonga en el tiempo sin que hasta ahora se hayan tomado medidas. De ahí la necesidad de actuar de forma urgente a través del contrato de emergencia.

De hecho, desde el consistorio explican que se va a utilizar este sistema para poder solucionar situaciones similares.

El decreto firmado por el alcalde ha servido para contratar directamente el alquiler de la maquinaria y los contenedores de la obra; el material de asfaltado, la pintura de la calzada y el vestuario de seguridad para los trabajadores municipales. Y aunque se firmó el día 6, se rectificó varios días después, el 11 de agosto, por errores materiales.

Desde hace meses el Ayuntamiento de El Campello está sumido en una situación de parálisis por el bloqueo de los contratos menores. Todos los ascensores municipales se clausuraron por no tener contrato de mantenimiento; tampoco había suministro de cloro para las fuentes; durante dos meses no hubo servicio de grúa municipal por no estar licitado el servicio y el jefe de la Policía negarse a realizar arrastres puntuales para evitar el riesgo de fraccionamiento de contratos.

EU: "Es un parche que pospone un problema"

Muy crítico con esta situación, en la oposición, el concejal de Esquerra Unidad (EU), Pedro Mario Pardo, considera que el rellenado de los baches "es un parche, pero es obvio que no tenemos contrato y lo que hace este decreto es posponer un problema por la falta de poder licitar contratos públicos". Y considera "incomprensible" que el pliego de condiciones para la compra de materiales de construcción esté hecho desde 2020 y no se haya podido licitar, a causa, considera, de las desavenencias políticas entre los antiguos socios de gobierno Cs y PP. El edil considera que se ha llegado a esta situación "por la nula gestión del departamento de Contratación. Hay que sacar los contratos y para eso solo hay que poner el crédito para licitar".