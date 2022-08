La primera gran cita del calendario festero de Xixona tuvo lugar el pasado 23 de julio con el «Dia del Senyal» y este fin de semana llegan por fin los días grandes de las fiestas. Asimismo, la localidad turronera ha celebrado ya algunos actos previos, por ejemplo, ayer viernes tuvo lugar la Nit del Soparet, como antesala de todo lo que está por venir hasta el lunes.

De esta forma, el municipio ya se encuentra inmerso en sus fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Bartolomé y San Sebastián, tras dos años sin celebraciones, quizás sean las más esperadas de la historia y vienen con un completo programa.

Tres días de celebraciones

La primera jornada de la Trilogía Festera tiene lugar hoy con la presentación de bandas, la interpretación del Himno de Fiestas, «La Banyà» y «l’Entrà». En este último, los festers de l‘any, Vicente Sala y Adolfo Llinares, declamarán las palabras que supondrán el pistoletazo de salida de las tropas: «Per sant Bartomeu i sant Sebastià, que arranque l’entrà». A partir de ese momento, centenares de festeros pertenecientes a las diez filaes jijonencas recorrerán la calle del Vall y la avenida de la Constitución en un desfile que culminará cerca de la medianoche.

Un año más, el Ayuntamiento ha impulsado la retransmisión en directo de la entrada, a través de la TDT y su canal de Youtube. El desfile más importante de estas fiestas, consideradas de interés turístico provincial de la Comunidad Valenciana y bien de relevancia local e inmaterial, se podrá seguir en la provincia de Alicante y en todo el mundo.

Mañana domingo será el día de las embajadas. A las 9:30 horas se llevará a cabo la Embajada de los Contrabandistas y los Pirates, con el ataque de las tropas del bando de la media luna. Por la tarde, sobre las 20:00 horas, tras el alardo, se hará la embajada del moro. Y por la noche, el ambiente festivo impregnará las calles de la localidad con la retreta en la que las 10 filaes se visten con disfraces para parodiar algún aspecto de la localidad. Una noche divertida y alegre para todas las edades.

En lo que se refiere a la tercera jornada festiva, el lunes 22 de agosto, se representará el acto más emblemático de las fiestas, el Juicio Sumarísimo del Moro Traidor. A las nueve y media de la mañana el moro traidor sale de la prisión para ser juzgado, ya que por amor a una cristiana se convierte a la fe cristiana y permite la entrada de las tropas cristianas a la ciudad. Se trata de un acto que siempre despierta una gran expectación y que cuenta con más de cien años de antigüedad.

A lo largo del día tendrá lugar la diana, el desfile de salida de misa, el kabileo, el alardo, la embajada del cristiano y el alzamiento de capitanes, que permitirá conocer qué festeros ostentarán ese cargo el año próximo. La gran novedad de estas fiestas es que no finalizarán con la procesión, como era tradición, ya que se trasladó al jueves pasado, con el objetivo de aumentar la participación.

Gran ambiente festero

La semana grande de las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona arrancó el pasado lunes con el concierto de música festera de la Agrupación Artísticomusical El trabajo de Xixona. En el descanso se leyó el pregón, protagonizado este año por el médico jijonenco Javier Blanes.

Este año se está viendo ya una gran acogida y un ambiente festero destacable, el número de festeros ha aumentado con respecto a otros años. Son 10 las filaes que participan en los actos: La Canyeta, Cavallers del Cid, Pirates-Mariners, Llauraors y Contrabandistas (capitanía cristiana), en cuanto al bando cristiano; Moros Grocs, Kaimans, Moros Verds, Marrocs y Moros Vermells (capitanía mora), por parte de los moros.

Tradición e historia

Las de Xixona, se caracterizan por ser unas fiestas con mucha historia. Una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana y declaradas de Interés Turístico Provincial. Esta trilogía festera está reflejada documentalmente desde mediados del S. XVIII. En el acta capitular del 10 de enero de 1791, encontramos un documento que prueba la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos con las Fiestas Patronales de San Sebastián.

Estos festejos han seguido a lo largo del siglo XX alternando sus fechas tradicionales; y en 1905 pasaron de celebrarse en el mes de enero al mes de agosto, para conmemorar también a San Bartolomé.

El acto más distinguido y autóctono de las fiestas

El Juicio del Moro Traidor reúne cada año a centenares de personas en la plaza del Ayuntamiento para presenciar la escenificación del ajusticiamiento de Beny Beny Pepeini, condenado a muerte tras traicionar al bando de la media luna por el amor de una cristiana.

Este acto se celebra el tercer día de la Trilogía Festera, a las 9:30 horas en la puerta del Ayuntamiento de Xixona, que simboliza la prisión, y se lleva a cabo con el traslado del moro traidor al castillo festero donde será juzgado y acusado para, posteriormente, proceder a su entierro.

Los Moros Grocs fueron los que inventaron este acto y ahora participan todas las filaes del bando moro. A Beny Beny Pepeini, moro traidor, se le acusa de enamorarse de una cristiana, este amor o pasión hizo que se convirtiera al cristianismo y revelara un paso escondido que da entrada a la villa, por lo que traiciona no solo su fe sino también una serie de secretos militares que permitirían a los cristianos reconquistar la fortaleza.

Finalmente, es capturado por sus antiguos correligionarios y juzgado de forma implacable. La justicia lo condena a morir y acaba siendo fusilado. El Entierro del Moro Traidor constituye el acto más elegante, serio y emotivo de la festa xixonenca.

Con el paso del tiempo se ha convertido en icono de estos festejos y año tras año se representa el tercer día de las fiestas.

Los cargos festeros más destacados

El cargo de festeros del año es un cargo honorífico que otorga la Federación de San Barlomé y San Sebastián a dos personalidades festeras, una por parte del bando moro y otra por el bando cristiano. Este año los Festers de l’Any son Vicente Sala Llinares por el bando cristiano, y Adolfo Llinares de la Rosa por el moro.

Estas personalidades no saben que han recibido esta distinción hasta que llega el acto de Presentación de Cargos Festeros, que este año tuvo lugar el pasado 16 de julio, abriendo así el ciclo festero. El Barranc de la Font acogió este encuentro para dar a conocer a los capitanes de Marrocs y Llauradors, los Festers de l’Any y el director del Himno de Fiestas.

De esta forma, se dio a conocer que el bando cristiano estará capitaneado este año por los Llauraors, con los hermanos Esther y Fernando Ferrándiz a la cabeza. En el bando moro la capitanía la ostentan los Marrocs, con Fernando Bellido, David Serra, Fernando Sirvent, Álvaro Reuter, Jordi Planelles y Marcelo Valls como representantes.

«Van a ser las fiestas del reencuentro, incomparables»

Isabel López, alcaldesa de Xixona

– Están a punto de comenzar probablemente las fiestas más esperadas de la historia, tras dos años sin celebrarse… ¿Cómo se presentan?

Hay mucha emoción en la calle, estamos todos muy contentos. Después de dos años haber podido recuperar nuestras fiestas es emocionante. Este año el pregonero, Javier Blanes, las describió como «las fiestas del reencuentro» y yo creo que es una buena manera de definirlas. Además, estamos viendo que hay más festeros, hay más ganas, vemos a mucha gente en todos los actos y esto nos llena de orgullo y nos da idea de lo importantes que son las fiestas y las ganas que tenemos todos de reencontrarnos, de volver a vernos, de ir a cenar con amigos y de disfrutar. Todo en positivo.

– ¿Cómo ha vivido Xixona este tiempo sin celebraciones?

Han sido dos años muy difíciles, por la pandemia hubo que pararlo todo, ajustarnos a los protocolos, limitar aforos pero a la vez hemos demostrado que somos un pueblo unido y con una voluntad de hierro porque a pesar de las dificultades no nos hemos parado del todo, hemos hecho pasacalles cuando la situación lo permitía, se han organizado conciertos adaptados a las restricciones sanitarias correspondientes.

Así que, se puede decir que hemos dado ejemplo de fortaleza como pueblo, a la vez que teníamos que restringir y dejar de hacer ciertas cosas pero hemos visto como la gente nos ha elegido para venir a pasar el día. Hemos visto como gente que antes no se había planteado venir a Xixona ha decidido venir a comer o a pasear por la senda, nos han encontrado como referencia, un pueblo bien organizado pero a la vez manteniendo la actividad todo lo que se podía. Así que ha sido un tiempo difícil pero que nos deja grandes lecciones.

– ¿Habéis notado un aumento o una disminución en el número de festeros?

Ha habido un aumento a todos los niveles, hay más festeros pero también hay más gente en la calle. Es una alegría ver el pueblo lleno. Se está viendo un incremento de participación a todos los niveles, más gente en las terrazas, más festeros y más visitantes. En cuanto a cifras, se esperan más de 1.200 festeros, superando participaciones anteriores. Además, participan más bandas de música que en años anteriores, van a ser 36 bandas que van a tocar 36 piezas diferentes, con lo cual la entrada va a ser todo un espectáculo de música festera y de vistosidad cuidado al detalle.

– Los visitantes ¿qué podrán hacer en Xixona durante la Trilogía Festera? ¿Qué acto no se pueden perder?

Las fiestas de Xixona son muy cercanas y abiertas y contamos con una cantidad de actos increíble, somos la población que más embajadas celebra y tenemos actos desde primera hora de la mañana con la diana. A nivel más local hay un acto muy entrañable que es la entrada de bandas y que culmina con la interpretación del Himno de Fiestas. El Juicio Sumarísimo del Moro Traidor es un acto propio de las fiestas de Xixona muy recomendable y la retreta es la parte más humorística de estas fiestas que también sorprende a quien acude. Cualquiera que venga a Xixona a cualquier hora del día va a encontrarse con actos festeros de los que va a poder disfrutar.

– ¿Qué suponen las fiestas para la promoción turística del municipio?

Estamos acostumbrados a recibir a un gran número de visitantes, tanto en estas fiestas como en las de Heladeros o en la Feria de Navidad, por tanto, el municipio se encuentra adaptado y facilitamos al máximo que vengan que puedan aparcar para disfrutar de nuestra población, de nuestra gastronomía y pasen un día muy agradable.

Las Fiestas de Moros y Cristianos son muy atractivas, son de las fiestas más antiguas de cuantas se celebran en la Comunidad Valenciana, con más de 200 años de historia y eso es algo que muy pocas poblaciones puedan igualar. Además, somos un atractivo turístico por excelencia, siendo la cuna del turrón, reconocidos a nivel internacional como el lugar más dulce del mundo. Celebrando unas fiestas centenarias con unos actos propios incomparables que no se encuentran en ninguna otra población.

– Un mensaje para los festeros y visitantes.

Hemos vivido una situación muy complicada y por ello, tenemos que disfrutar al máximo, son unas fiestas incomparables y van a ser las fiestas del reencuentro. Xixona está muy cerca de todos los sitios, en un enclave natural precioso muy cerca del mar y muy cerca de la montaña, así que hay que venir. Nosotros queremos compartir nuestras fiestas con todo el mundo.

«Las de Sant Bartomeu i Sant Sebastiá son nuestras fiestas por excelencia»

Jonathan Gras Murillo, presidente Federación Sant Bartomeu i Sant Sebastià

– ¿Qué papel ha tenido la federación durante estos dos años sin fiestas?

Pues hemos estado trabajando aún por la fiesta, no en ella porque no teníamos pero sí para ella. Nos hemos dedicado a reformar el local de los músicos, para darles alojamiento durante las fiestas y para que no esté cerrado durante todo el resto del año, se decidió transformarlo en el albergue más grande de la Comunidad Valenciana.

– Y desde la federación, ¿cómo habéis vivido este parón?

Creo que como todos a los que nos gusta las fiestas de Moros y Cristianos, con pena y decepción por no poder celebrarlas pero con esperanza de que todo fuera bien para la situación en la que nos encontrábamos y con esperanza de que todo pasara para poder disfrutar con más ganas de nuestras queridas fiestas.

– ¿Cómo se encuentra el ambiente festero? ¿Habéis notado un apoyo por parte de los festeros y de las autoridades?

La verdad es que personalmente tenía el temor de que la gente no respondiera y que mucha gente no quisiera salir, y era algo normal dadas las circunstancias, pero por suerte me equivoqué y están todos con más ganas, con alegría de que la música vuelva a las calles y con ilusión por el reencuentro festero. Por parte del ayuntamiento hemos estado desde el primer momento codo con codo para llevar a cabo estas fiestas y el apoyo ha sido más de lo esperado.

– ¿Habrá alguna novedad este año?

Como novedad, desde la federación se ha modificado un acto que es la procesión de fiestas, normalmente se cerraban las fiestas con este acto y este año hemos abierto las fiestas con él, el jueves día 18 de agosto, añadiendo así también un día más a nuestras fiestas. También me gustaría destacar que este año en nuestra «escola de ambaixadors» tenemos una segunda hornada de excelentes embajadores que son el futuro de la fiesta.

– ¿En qué se diferencian estas fiestas en honor a Sant Bartomeu y Sant Sebastiá?

Yo siempre digo que las fiestas de cada pueblo son las mejores para uno mismo y no se pueden comparar ya que cada una es especial a su manera y tienen sus peculiaridades. Para mí, las de Xixona, las de Sant Bartomeu i Sant Sebastiá, son nuestras fiestas por excelencia para todo xixonec o xixonenca, son nuestras fiestas patronales y las disfrutamos al máximo.

– ¿Qué acto es imprescindible?

Bueno realmente ningún acto es imprescindible, pero siempre destacamos varios actos que sí que son únicos en todas las fiestas que se hacen como son: la Banyà, que tiene lugar en la primera diana festera y a la cual vamos todos los festeros acompañados por la banda por todo el casco antiguo de Xixona. Los vecinos nos van tirando agua por los balcones y con mangueras desde sus cocheras, es un acto muy divertido y a su vez refrescante que no viene mal en el mes de agosto.

Por otro lado, tenemos el Juicio Sumarísimo al Moro Traidor, que es una embajada donde se juzga a un moro que por amor a una cristiana hizo caer en manos cristianas las llaves del castillo, lo que causa su reconquista, es un acto muy bonito y divertido ya que tiene toques de humor. Una vez muerto el acusado se celebra su entierro dando paso a un acto muy solemne. Así que, todos están invitados a disfrutar nuestras fiestas con nosotros y de estos y demás actos que hacemos.

La cuna del turrón, enclave turístico privilegiado

Esta pequeña villa considerada como la cuna del turrón es un enclave que cada vez recibe más visitantes tanto en los días grandes de sus Fiestas de Moros y Cristianos como en cualquier otro momento del año. Su ubicación hace que sea una población a la que es fácil llegar desde casi cualquier punto de la provincia y se ha convertido en una opción perfecta para pasar el día o para una escapada de desconexión. «Los visitantes nos han encontrado como referencia de pueblo tranquilo», indica la alcaldesa de Xixona, Isabel López.

El castillo, su famoso Museo del Turrón, los principales edificios y monumentos del centro histórico o un horno de leña con siglos de antigüedad son solo algunos de los lugares imprescindibles que ver en esta localidad.

Por otro lado, al estar rodeada de fascinantes sierras y montañas Xixona ofrece diversas rutas senderistas, una de ellas es aquella que te lleva a la cima del Migjorn y también puedes elegir la del Cabeçó d’Or, una de las montañas más emblemáticas de Alicante

«Estamos viendo que este verano estamos recibiendo más visitantes que nunca y, por ello, estas fiestas van a ser un antes y un después en cuanto a número de visitantes», destaca Isabel López.

Xixona tiene mucho que ofrecer durante la Trilogía Festera, podrás disfrutar tanto de su historia, su ambiente y su gastronomía.

Programa de actos

SÁBADO 20 DE AGOSTO. 1º DÍA DE FIESTAS

08:00h. Presentación de bandas la Av. Constitució «La Plaça».

11:30h. La Banyà. Desde la puerta del Ayuntamiento, por el casco antiguo.

18:00h. Entrà. Por la calle del Vall y la Av. Constitució «La Plaça».

DOMINGO 21 DE AGOSTO. 2º DÍA DE FIESTAS.

7:30h. Diana del segundo día. Desde la puerta del Ayuntamiento.

9:30h. Embajada contrabandista. Castillo de fiestas.

A continuación. Embajada de los pirates.

11:00h. Misa a San Bartolomé. Al finalizar, desfile de salida de misa, desde la Iglesia hasta la Av. Constitució «La Plaça».

A mediodía. Kabileo.

17:30h. Alardo, por la Av. Constitució «La Plaça».

20:00h. Embajada del moro. Castillo de fiestas.

Al finalizar, desfile nocturno.

22:30h. Retreta

Al finalizar, actuación de orquesta Senda en el parque del Barranc de la Font.

LUNES 22 DE AGOSTO. 3º DÍA DE FIESTAS.

7:30h. Diana del tercer día. Desde la puerta del Ayuntamiento.

9:30h. Juicio sumarísimo del moro traidor.

11:00h. Misa a San Sebastián. Al finalizar, desfile de salida de misas

A mediodía. Kabileo.

17:30h. Alardo

20:00h. Embajada del cristiano. En el castillo de fiestas.

Al finalizar, alzamiento de capitanes y abanderados de 2023 y después desfile de capitanías. Desde el castillo de fiestas hasta el Ayuntamiento.

22:30h. Orquesta Sanguangos en el parque Barranc de la Font.

MARTES 23 DE AGOSTO

12:00h. Misa en acción de gracias en la iglesia.

19:30h. Danza por la Av. Constitució «La Plaça».

VIERNES 26 DE AGOSTO

22:30h. Concierto de jazz con Jordi Morant y Pep Alcaraz Quintet, en el parque del Barranc de la Font.

SÁBADO 27 DE AGOSTO

22:30h. Concierto homenaje a Nino Bravo con Serafín Zubiri y David Pastor Big Band, en el parque del Barranc de la Font.

DOMINGO 28 DE AGOSTO

21:30h. Concierto con Neus Mínguez y Kiko Asensi, en el parque del Barranc de la Font.