La Diputación de Alicante replica al alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, que afeaba que la institución ha dejado fuera de la subvención a la iglesia, a pesar de haberse comprometido a ello. Aseguran que la iglesia Sant Vicent Ferrer de San Vicente del Raspeig va a recibir las ayudas para el proyecto de rehabilitación que pidió. Actualmente la cubierta presenta grietas y se producen humedades, entre otros problemas.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha asegurado que el templo no se ha quedado fuera de las ayudas de la Diputación como lamentaba el primer edil. "Esa es una verdad a medias que no corresponde en absoluto a la realidad" manifiesta Parra, "no recibirá las ayudas en la primera de las dos convocatorias relacionadas con iglesias que hemos publicado, pero sí en la segunda. La razón es puramente técnica", explica. En lugar de recibir la subvención desde la convocatoria de inversiones, la subvención llegará desde la convocatoria destinada a ayudas de gasto corriente.

Parra declara categóricamente que "el compromiso adquirido por la Diputación con el municipio de San Vicente y con su alcalde, sigue en pie. No nos hemos movido ni un ápice de lo hablado por el presidente de la Diputación con el alcalde durante su visita al municipio. Y nos duele mucho que por parte del alcalde se haya actuado con tan mala fe. Que se acerquen unas elecciones no justifica el engaño, la manipulación y las medias verdades", reprocha la diputada de Cultura.

Parra además critica que "el alcalde se ha desentendido del tema y ha sido incapaz de contactar con la Diputación. Ha sido el área de Cultura, fieles al compromiso adquirido, quienes hemos puesto todo lo que podíamos de nuestra parte para ayudar a la Iglesia".

La exclusión del templo sanvicentero, Bien de Relevancia Local, de esta línea en concreto se debe a que el criterio de valoración de los proyectos presentados es técnico y corresponde al área de Arquitectura resolver si se trata de un proyecto cuyo contenido forma parte del epígrafe ‘Inversión’ o si encaja dentro del epígrafe ‘Gasto corriente’.

La diputada explica que siendo conscientes de que habría proyectos que podrían quedar fuera de la primera convocatoria pero que podrían ser susceptibles de recibir las ayudas en la segunda, ya se incluyó en su día en el primer pliego que los técnicos podrían de oficio derivar proyectos a la siguiente convocatoria, es decir a la correspondiente a obras de gasto corriente (mantenimiento). Los ayuntamientos, en este caso, no tendrían que hacer ningún trámite más. Y es el caso del proyecto presentado por San Vicente y otros 16 municipios más.

Esta segunda convocatoria de ayudas se encuentra en estos momentos en proceso de valoración de todas las solicitudes presentadas por parte de los municipios interesados "y se resolverá lo antes posible", indica la diputada. Esta convocatoria se abrió el día 13 de julio y el plazo de presentación de solicitudes se cerró el pasado 12 de agosto.

3,8 millones en ayudas

Las ayudas destinadas a la rehabilitación de iglesias, monumentos y patrimonio de titularidad municipal alcanzarán este año los 3.850.000 euros, tras dos incrementos consecutivos de 1,5 millones de euros cada uno, este último enfocado a actuaciones de gasto corriente por sugerencia de los propios ayuntamientos. Se produce, por tanto, un aumento de 3 millones de euros, un 353% más respecto a la partida inicial de 850.000 euros consignada en los Presupuestos de 2022 aprobados en diciembre.

"Queríamos así dar respuesta así a la elevada demanda por parte de los ayuntamientos que, desde que se convocaron estas ayudas por primera vez en 2021, han manifestado un gran interés. Les hemos escuchado y hemos articulado fórmulas para dar respuesta a su demanda. Ejemplo de ello es añadir esta segunda convocatoria para ayudar también a costear proyectos relacionados con el gasto corriente", concluye la diputada de Cultura.