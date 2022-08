Sant Joan d'Alacant ha pasado de cero a cien en lo que a la regularización de los vados se refiere. Este mes de agosto ha entrado en vigor definitivamente la Ordenanza reguladora de la entrada de vehículos a través de la acera y/o las vías públicas y de la reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo y para carga y descarga de mercancías y materiales que pretende normalizar una situación totalmente descontrolada durante años. La mayoría de las entradas de vehículos en el municipio no se abonan, lo que supone una cuantiosa pérdida para el consistorio.

El concejal de Movilidad y Transparencia, el socialista Pablo Celdrán, explica que los vecinos que no han pagado aún tienen seis meses, hasta el próximo 3 de enero, para regularizar esta situación y pagar la placa de entrada de vehículos. Y advierte que de no hacerlo se enfrentan a multas que van desde los 50 euros la más leves, a entre 750 y 1.500 euros de las sanciones graves, entre las que se encuentran "acceder los vehículos a los inmuebles careciendo de autorización de vado" o "colocar placas de vado sin tener autorización".

Un lector "chivato"

Como novedad, todas las placas van a disponer de un código de lectura QR con el que, a través del teléfono móvil, es posible saber si el propietario ha abonado la tasa y por tanto está en vigor, o no lo está. El nuevo sistema de placas con código QR es de obligada colocación y su implantación ha arrancado este mes, con la puesta en marcha de la Ordenanza. Para quienes regularizan su vado ahora tienen hasta el 31 de diciembre de 2022 para pedir la pegatina en el Ayuntamiento y colocarla en su placa. Y quienes ya tienen autorización de vados, están obligados a actualizar las placas. El Ayuntamiento entrega de forma gratuita a los titulares una pegatina con el sistema de código QR que tienen que insertar.

Una campaña de inspección de vados realizada en 2019 detectó que más de la mitad de los propietarios de accesos a las viviendas a través de la vía pública no estaban pagando por la tasa, son algo más de 1.500. Su repercusión es muy alta en las arcas municipales, puesto que la disminución de los ingresos está valorada en torno a los 100.000 euros, según indican desde el área de Movilidad.

El concejal está especialmente orgulloso de que la nueva ordenanza haya salido adelante sin votos en contra de ninguno de los grupos políticos de la oposición. Y hace hincapié en el hecho de que el nuevo sistema " otorga un gran nivel de transparencia, "ya que los propietarios deberán incorporar en sus vados un código QR que el Ayuntamiento les va a proporcionar de forma gratuita y de esta manera todos los vecinos podrán conocer si el vado está al corriente de pago.” Celdrán anima a los vecinos que a día de hoy tengan un vado sin regularizar a que lo soliciten antes del 3 de enero del 2023 "para no ser sancionados".

Eximidos del certificado técnico los que "duermen" al raso

Otra de las novedades que incorpora la nueva Ordenanza es que exime del certificado técnico a aquellos propietarios de los vehículos que no están aparcados bajo un techo cerrado. “Hemos atendido una demanda social que era no solicitar este informe en los casos en los que los vehículos son aparcados fuera del inmueble y por tanto no existe un riesgo en cuanto a la salida de humos “, explica el concejal de Movilidad.

Pero para el resto de los vados cuyos vehículos sí están bajo techo seguirá siendo obligatorio el certificado técnico "y de esta manera seguir garantizando las condiciones óptimas de seguridad de sus propietarios", incide Celdrán. Desde la concejalía de Movilidad y Transparencia apuntan que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Arquitectos de Alicante para ofrecer un listado de profesionales a los nuevos solicitantes y así que puedan obtener y solicitarles presupuestos.