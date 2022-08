Sant Joan d'Alacant celebra esta martes su pleno ordinario del mes de agosto con escaso contenido pero con un tema de suma importancia para los vecinos. El equipo de gobierno lleva a aprobación la prórroga forzosa del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. El contrato que ejecuta la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) finaliza este miércoles 31 de agosto y al tratarse de un servicio imprescindible debe tener continuidad, aunque aún no se haya contratado a la nueva empresa.

La prórroga forzosa se prolonga desde septiembre y hasta diciembre y supone un 5% de incremento a lo que se paga hasta ahora, por el mantenimiento de vehículos y el combustible, que ascenderá a algo más de 639.000 euros.

Esta continuación del servicio ha estado supeditada a los reparos que ha puesto el interventor municipal que, entre otros asuntos, advierte de que el contrato de este servicio básico y obligatorio ha agotado ya todas las prórrogas posibles. Tampoco está muy conforme con algunos de los argumentos esgrimidos para incrementar el coste del servicio durante estos meses.

La concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Esther Iborra, explica que se lleva a aprobación algunas de las mejoras propuestas por FCC para prestar el servicio.

Una de ellas es la sustitución de tres vehículos por averías constantes por otros tres vehículos en concepto de alquiler: serían un vehículo recogedor-compactador de carga lateral, un vehículo de caja abierta con plataforma y una barredora de calzada. En la propuesta que va al pleno se indica que el precio por el arrendamiento de estos medios asciende a de 65.000 euros.

La mercantil también ha pedido la actualización de precios de mantenimiento y combustible de los vehículos. "Ahora mismo no podríamos dar la misma calidad en el servicio si no incorporáramos estos vehículos, y viendo cómo está el panorama de la subida de todo, sobre todo de combustibles, consideramos que la propuesta se ajusta a las necesidades actuales", reconoce la concejala de Limpieza.

71 céntimos más por llitro en 9 meses

El aumento del precio de materiales y del combustible supone un 5% de incremento. Los técnicos municipales y la propia concejala han comprobado los precios de evolución de precio mensuales que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que de septiembre de 2021 a junio de 2022 ha sido de algo más de 71 céntimos por litro, según incide Iborra.

La empresa también ha pedido una revisión del IPC, pero la concejal dice que en este caso no se contempla. "Eso sería como una revisión de precios, pero a partir del 1 de septiembre no está vigente el contrato y no cabe una revisión del IPC", explica la edil responsable.

Te puede interesar: L'Alacantí El contrato de basura y limpieza de Sant Joan duplicará su coste a 3,7 millones de euros al ampliar servicios y zonas de recogida

La propuesta que la concejalía de Limpieza lleva al pleno de finales de agosto supone a los santjonaners pagar cada mes por este servicio 159.840 euros. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año el Ayuntamiento abonará 639.360 euros por esta prórroga del contrato. Y con toda probabilidad, será necesario seguir prolongando el servicio forzosamente con el inicio de 2023.

El contrato todavía está sin licitar puesto que el pliego de condiciones se tiene que modificar. El alcalde, Santiago Román, pidió el pasado 5 de agosto al área de Limpieza que la empresa contratada por el Ayuntamiento que elaboró las condiciones del contrato haga una revisión del mismo. Para el edil, el precio de licitación es muy elevado puesto que duplica lo que Sant Joan paga ahora mismo por la limpieza y recogida de basura, que pasaría de 1,8 a 3,6 millones de euros. El primer edil ha explicado que "Sant Joan Sant Joan no va a crecer el doble, va a crecer un poco más", puesto que una de las justificaciones del incremento del precio del contrato es el desarrollo de Sant Joan con las nuevas zonas urbanas de Palmeretes y Nou Nazareth.