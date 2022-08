Por la mínima y con la oposición en contra. El bipartito que gobierna Sant Joan d'Alacant (PSOE-Ciudadanos) ha logrado aprobar la prorroga forzosa del servicio de limpieza viaria y recogida de basura hasta diciembre. Pero no sin antes escuchar las duras acusaciones y reproches que ha hecho toda la oposición por el hecho de que, entre otras cosas, el servicio no está licitado todavía.

El 31 de agosto es la fecha que pone el punto final a la última de las dos prórrogas previstas en el contrato que se formalizó en 2012 con una duración de 8 años. El pleno ordinario de agosto celebrado de este martes ha dado luz verde al levantamiento de los reparos que ha puesto el Interventor municipal. Solo el bipartito ha votado a favor, mientras el PP se ha abstenido, alegando que se trata de un servicio esencial que no puede dejar de prestarse, Compromis, Vox y Podemos han dado votado en contra.

La concejala de Limpieza y Gestión de Recursos, Esther Iborra, reconoce que "no ha sido una sorpresa porque es prácticamente lo mismo que se votó en la comisión" y confiesa que le habría gustado otro sentido del voto. "Siendo un servicio esencial que tenemos que garantizar, me habría gustado que hubiéramos estado todos de acuerdo y haber aprobado la propuesta". Añade sobre el futuro contrato que, "hemos hecho un pliego ambicioso que cubre las necesidades que necesita el municipio, teniendo en cuenta que hay que bajar el canon porque parece que el presupuesto es un poco alto, ya estoy trabajando en ello, intentaremos bajarlo en la medida de lo posible, pero en ningún caso vamos a escatimar ni en la limpieza viaria ni en las jornadas laborales ni en las mejoras sociales para los trabajadores", ha asegurado.

Desde este 1 de septiembre y hasta final de diciembre el Ayuntamiento pagará por este servicio algo más de 639.000 euros. Por cada mes, el ayuntamiento va a desembolsar 159.840 euros, y desde el consistorio inciden en que este coste es 19.000 euros más elevado del coste actual, en torno a los 141.000 euros mensuales. Y lo justifican en que se tienen en cuenta las peticiones de la concesionaria, FCC, para alquilar tres vehículos un recogedor-compactador de carga lateral, un vehículo de caja abierta con plataforma y una barredora de calzada, así como asumir el aumento del coste de mantenimiento de los mismos, lo que supone un 5% más de lo que se pagaba hasta ahora, 16.270 euros al mes. También se asume el incremento de los carburantes, que suponen un aumento al mes de 1.961 euros.

El alcalde, Santiago Román, se ha comprometido a disponer del pliego de condiciones antes de que finalice el año. Será entonces cuando pueda ponerse en marcha la maquinaria para que las empresas se presenten al concurso y se renueve la concesionaria. Por lo que muy probablemente la aprobada hoy no será la última prórroga forzosa a la que se tendrá que enfrentar Sant Joan.

La oposición en pleno ha criticado al equipo de gobierno con dureza y uno de los aspectos donde se ha puesto el foco es en el retraso de la aprobación del pliego de condiciones para poder sacar a concurso el servicio. Y tampoco consideran que esté justificado el incremento de precio mensual.

La concejala de Podemos, Claudia Sterrantino, ha criticado que "el servicio nos va a costar 159.000 euros porque no han hecho su trabajo después de dos años de prórroga" y ha reprochado que "este equipo de gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para hacer la licitación y contando que se ha contratado a una empresa. Mi formación no comparte ni la forma de gestionar el dinero de todo ni la forma de gobernar a golpe de modificaciones de crédito". La edil de la formación morada considera que las prórrogas son excepcionales "y se lo han tomado como una práctica habitual".

Antes de abordar la prórroga del servicio de basura y limpieza, la concejala de Vox, Gema Aleman, ha recriminado que el municipio no está en condiciones "ni el área de Seguridad está cubierta, los parques y jardines abandonados, la limpieza y recogida de basura es vergonzosa, y socavones de los viales, todo brilla por su ausencia, cosas básicas y elementales". La edil incide en que si el contrato ya ha ejecutado dos prórrogas, "ahora por falta de trabajo, de acuerdos y de empatía con los ciudadanos, no se han sentado para ver el famoso pliego de condiciones que supuestamente está hecho hace un año. Y ahora dice que es muy caro ¿no han tenido tiempo de mirarlo antes?". A la vez que ha reclamado un servicio eficiente y ha pedido al equipo de gobierno que salga más a la calle y lean "los foros de internet".

Una de las intervenciones más duras llegaba desde la bancada de Compromís que incluso ha pedido al equipo de gobierno que dimita "si no pueden asumir sus responsabilidades". El concejal Sergio Agueitos considera que la prórroga forzosa es el ejemplo "de la desgestión y es otra prueba de que éste es un gobierno fallido. Dijeron que traerían estabilidad y la única estabilidad es la del caos continuo". También ha recriminado que el pliego de condiciones lo ha hecho una empresa externa. La concejal de Limpieza rectificaba al momento al concejal explicando que la contratación a esta mercantil ha costado 12.000 euros y no los 20.000 que apuntaba Agueitos. El concejal teme que la nueva contrata se prolongue en el tiempo. "Hacer las cosas bien nos llevará al menos un año", ha vaticinado. Agueitos ha leído un apartado del pliego de condiciones del contrato de la basura actual en el que se indica que "el mantenimiento de todos los medios materiales deberá ser el necesario para que presenten un grado de funcionamiento óptimo durante la vida del contrato y ser capaces de seguir prestando servicio adecuadamente en el caso de prorrogarse. El licitador deberá prever la sustitución a su cargo de los medios que durante el transcurso de la contrata queden fuera del servicio". Y ha criticado que "la contrata dice claramente que la empresa se tiene que hacer cargo de los materiales obsoletos y aquí asumimos que el ayuntamiento debe cargar con ello. Hemos regalado dinero a la empesa a cambio de aire". Y ha continuado criticando la falta de limpieza del municipio.

También ha argumentado duramente el concejal Popular Javier Yebes que ha recordado que el contrato ya acabó en agosto de 2020 y han permitido que pasen los 24 meses de prórroga y no lo han solucionado. El máximo responsable de lo que se hace y no se hace es el alcalde. Usted sabía que iba aser alcalde desde 2019 y es el responsable de que se haya llegado a esta situación", ha recriminado. "No puede ser que si no es capaz de llegar a un acuerdo no coja las riendas y tenga paralizado a este ayuntamiento", le ha reprochado al alcalde, a quien ha apuntado por la "desgestión municipal". "Confío que en estos cuatro meses lleguen a un acuerdo con el pliego que le ha presentado la concejala o usted coja el toro por los cuernos y haga su trabajo como alcalde", ha incidido Yebes. Y ha ido más allá asegurando que la gestión ha sido "pésima y al límite de una prevaricación".

La concejala de Limpieza ha explicado que el pliego se inició en 2020 "teniendo en cuenta que se acababa el contrato, aunque la contratación no se llevó a cabo hasta que tuvimos el prespuesto en 2021 y se pagó 12.333 euros".

Iborra explica que se ha elaborado "un pliego muy ambicioso que recoge las necesidades del municipio". Incide que no solo recoge la ampliación de zonas, sino mejoras laborales y de maquinaria, la inclusión de tecnología que permitirá optimizar los recursos con sensorización de vehículos y contenedores que controla el pesaje o las rutas. "Contempla más rutas de recogida selectiva y de materia orgánica", añade. Actualmente Sant Joan cuenta con 16 vehículos y el nuevo pliego contemplaba 24, una inversión que junto a los contenedores y la tecnología 4,5 millones a repartir en los 8 años del contrato. "Ya nos hemos puesto a trabajar en la modificación de este y nos pondremos a rebajarlo si es posible".

El concejal socialista Pablo Celdrán, ha querido aclarar que el pliego de condiciones está elaborado desde abril pasado y que su grupo ha hecho el trabajo. Y a la vez, ha evitado apuntar directamente al primer edil por el retraso de que no se haya aprobado aún, asegurando que "el concejal de Hacienda, que también es el alcalde, en su responsabilidad, ha considerado que el pliego está elevado". Celdrán reconoce que el servicio tiene que aumentar de precio para poder asumir la limpieza que necesita Sant Joan que, ha puntualizado, "tiene 5.000 personas más que hace diez años".

A la vez ha puntualizado que "antes del 31 de diciembre de 2022 estará el pliego, antes de que se pueda producir una nueva prórroga".

Los trabajadores cobrarán un 15% más

Román ha advertido que el pliego podría haber llegado ya, porque está hecho desde abril "pero no voy a traer un pliego por el doble del servicio anual de 1,8 milones a 3,6 millones. Eso es lo más fácil, traerlo y aprobarlo. Lo fácil habría sido endeudar al pueblo". Román recuerda que pidió formalmente el 5 de agosto a la empresa que ha redactado las condiciones del contrato abaratar los costes. Y que ha querido saber "en qué podíamos ahorrar sin que perjudique al servicio. Para mí es más importante la limpieza, que es fundamental, y si hay que destinar más a la limpieza y recortar a la recogida, por muchas mejoras que pueda tener, lo haremos, mejorando el salario de los trabajadores que es ridículo comparado con los compañeros de la comarca".

El primer edil explica que la plantilla del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos cobrará un 15% más de lo que cobran actualmente "y es lo más justo", incide. El alcalde explica que su sueldo es incluso inferior a trabajadores de la misma empresa en otros municipios por el convenio por el que se rigen.

El alcalde no ha perdido la oportunidad para advertir a quienes en la oposición han criticado que se van a pagar 159.000 euros al mes, incrementando en casi 19.000 euros más el servicio que "si hubiera estado el nuevo contrato nos habría costado 300.000 euros". Justificando de esta forma su postura contraria a que el contrato cueste el doble.

Y todavía sin presupuestos

El pleno de agosto era la última fecha dada por el alcalde para llevar a aprobación los presupuetos municipales. Algo que no ha pasado y una oportunidad que la oposición tampoco ha dejado perder. Se ha recriminado que las cuentas municipales todavía no se han presentado. Y el alcalde ha asegurado que ya es inminente su presentación a los grupos para poder llevarlo a aprobación. Algo que ha provocado excepticismo entre los grupos.