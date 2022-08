La historia se repite. El Campello vuelve a tener problemas con la empresa que presta el servicio de Salvamento y Socorrismo en las playas de su término municipal. Hasta el punto de que los propios socorristas reconocen que no pueden garantizar la seguridad de los bañistas por falta de medios. Ante las quejas de estos vigilantes, la concejalía de Playas realizó una inspección a finales de julio, y descubrió deficiencias, "algunas de ellas graves", puntualiza el concejal de Playas, Rafael Galvañ, que han motivado la apertura de un expediente a la empresa. Ahora es el servicio de Contratación el que está trabajando para cuantificar una sanción por los incumplimientos detectados a la mercantil.

Entre otras cosas, el concejal indica que el día que se hizo la auditoría no había embarcación de salvamento, ni mascarilla de nebulización.

El responsable de Playas critica que el municipio "no está recibiendo el servicio por el que hemos pagado", y puntualiza, "no es que queremos pagar menos, es que queremos tener lo que hemos pagado".

Las quejas de los responsables del servicio de Socorrismo pusieron en alerta al área que de forma sorpresiva realizó una auditoría a la mercantil el 27 de julio en la que, además del concejal, acudió la Policía Local y el técnico de Playas. "El informe que hicimos se pasó 2 días después a Contratación que tiene que hacer el expediente sancionador a la empresa", explica el regidor, que añade que la mercantil reaccionó varios días después, "a los dos o tres días repuso materiales". Galvañ incide en que hay un incumplimiento del pliego de condiciones y que la empresa no está dando el servicio que debe, por lo que asegura que no quieren contar con ella para el año próximo.

Aunar Group 2009, S.L, fue la adjudicataria del servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios, asistencia y transporte sanitario y a personas con discapacidad, en las calas y playas campelleras en el 2021 por dos años, y con posibilidad de prorrogar por otros dos, una prolongación que, adelanta el concejal, no se va a producir.

El concejal de Playas asegura que el técnico ya está redactando el nuevo pliego de condiciones para poder sacar a licitación el servicio sin tener que recurrir a las prórrogas.

"¿Te fiarías de un cirujano sin bisturí?"

Y a pesar de la auditoría, la situación parece haber progresado poco porque los socorristas emprenden este fin de semana una campaña de protestas. Van a visibilizar la precariedad con la que, aseguran, están trabajando en una materia tan sensible como la seguridad de los bañistas en las playas usando lemas tan gráficos como "¿Te fiarías de un cirujano sin bisturí, o con un bisturí oxidado? Somos socorristas por vocación, pero no nos dejan garantizar vuestra seguridad. Material defectuoso. Embarcaciones averiadas. Falta de suministros: gasolina, oxígeno, sueros...".

El representante legal de los trabajadores, Alejandro Samper, advierte lo que ha demostrado la auditoría municipal "que el pliego se incumple desde hace dos años y no podemos dar un servicio efectivo a quienes vienen a las playas. No podemos asegurar la seguridad por falta de infraestructuras y materiales". Samper enumera que, entre otras deficiencias "hemos estado un mes sin embarcaciones, no tenemos gasolina, ninguno de los vehículos cumple las condiciones que debe cumplir según el pliego, sin arcos de luces ni sirenas en las embarcaciones, con material insuficiente como la indumentaria, insuficiente material sanitario. Ya llevamos dos años sin médico y varios días sin enfermero".

Y a pesar de ello, este verano ha sido intenso en cuanto a atenciones y rescates, según explica el representante de los socorristas, que afirma que se está paliando la falta de sanitarios "porque hay un técnico de emergencias y la labor de aprendizaje de los socorristas que quieren sacar el servicio adelante".

Samper reconoce que los 60 socorristas que trabajan a pie de playa se siente desconcertados. "No podemos dar el servicio que merecen los bañistas", incide. Este fin de semana la reivindicación consiste en hacer visible su situación laboral colocando pancartas y lemas a pie de arena para mostrar la situación, que a su vez afecta a los usuarios. "Lo haremos sin afectar a la seguridad, cada uno en su puesto", explica Samper.

Denuncia colectiva

Los socorristas reconocen que su situación es insostenible y adelantan que además de las medidas que ya ha tomado el Ayuntamiento de El Campello, ellos van a hacer una denuncia colectiva contra la empresa "por incumplimientos del contrato". El representante legal de los trabajadores explica que este ha sido un verano con muchas intervenciones, personas semiahogadas, y también un fallecimiento en el Rincón de la Zofra. Y lamenta que muchas de esas intervenciones, algunas de ellas de especial gravedad, "las hacemos sin enfermero y ha habido actuaciones sin la mascarilla de nebulización".

Hace dos años, cuando en marzo se formalizó el contrato, el área de Playas expuso que la inversión anual para garantizar la prestación del servicio supone el desembolso de 600.000 euro, de los cuales 459.800 euros están destinados al servicio de salvamento y socorrismo; 55.000 euros a la atención de personas con discapacidad y 85.200 euros para los primeros auxilios, asistencia y transporte sanitario.