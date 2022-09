Tres profesionales sanitarios han abierto este viernes, con el primer pregón a trío, las Fiestas del Cristo de la Paz de Sant Joan d'Alacant. Su elección es un guiño a uno de los grupos de profesionales imprescindibles durante la pandemia. Juntos en la plaza de la Ordana han ofrecido el pregón la doctora Elena Díaz Fernández, jefa del servicio de Urgencias; el supevisor de Enfermería, Juan Manuel Caturla Gómez, y el doctor José Luis Alloatti, médico urgenciólogo, todos ellos del Hospital Universitario de San Juan y vinculados también a los festejos.

"Estamos muy orgullosos porque representamos a todos los profesionales sanitarios que hemos luchado, y seguimos haciéndolo, en esta crisis sanitaria sin precedentes para nosotros y que ha sido la causa del parón forzoso, durante más de 2 años, de las fiestas de Sant Joan", relataba la responsable de Urgencias, a la vez que daba las gracias a los vecinos por su "comportamiento ejemplar". Y a renglón seguido exclamaba que "vamos a dejar a un lado los problemas y a ¡celebrar la vida! Este año 2022 va a ser un año redondo: 40 aniversario de la creación de las Peñas y la vuelta de las fiestas".

El doctor Alloatti, en una narración más personal, explicaba que se siente tan argentino, donde nació, como santjoanero, donde vive con Rocío y Noa, su mujer e hija. Y contaba cómo hoy siente el arraigo especial que da estar metido en las fiestas y ser peñista, "un penjat". "Para mi las fiestas son amistad, ya que son las que me hicieron conocer a la que es hoy mi familia de San Juan a la que tanto quiero y tanto les debo por hacerme sentir uno más y estar siempre a mi lado cuando los necesite". El urgenciólogo explica la emoción que siente cuando se acercan los días de fiesta y los actos que se suceden y que vive con intensidad. "Cuando llegamos a finales de agosto me encuentro distinto, nervioso, raro, ansioso. No sé bien cómo describirlo. Y luego toda esa sensación cambia con el primer domingo de septiembre, donde son las tan ansiadas paellas, la antesala de las verdaderas fiestas, y empiezas a preparar las camisetas, que cada vez me quedan más pequeñas, eso es porque el algodón encoge, los pañuelos y demás complementos que son indispensables para un peñista".

Juanma Caturla , también festero y santjoaner de nacimiento, cerraba el pregón contando que que ¡menos mal! que estaba sentado cuando le propusieron ser pregonero. "En ese momento lo primero que pensé fue, ¡qué orgullo! Y además, por partida triple, primero por ser sanjuanero, segundo, por ser peñista y tercero, y no menos importante, en reconocimiento a la labor que hemos realizado, realizamos y realizaremos como sanitarios, en mi caso particular como enfermero". Sabe de la importancia de que unos festejos cumplan años y por eso felicitaba a las peñas por su 40 aniversario, y especialmente a las fundadoras: Penya A tu res t'importa, Penya El Borinot, Penya Els Pendons, Penya La Polseguera, Penya Be del Poble, y Penya Els Penjats.

Antes de finalizar el pregón con un "Bones festes a tots" no se olvidaba de la gran labor que realizan los miembros de la comisión y la Junta de Peñas porque "sin vosotros nada de esto sería posible". Y agradecía a las Reinas de las Fiestas su labor de representación de Sant Joan y sus festeros.

Precisamente unas horas antes, la Reinas y su corte de Honor, acudieron hasta la Casa de Cultura para recoger los trajes oficiales que lucirán durante los días grandes de las fiestas. Así como los aderezos, que han sido bendecidos el pasado 31 de agosto. Este año con la novedad de que se ha elaborado un diseño nuevo, que ha hecho la indumentarista Conchi Beneyto.

El broche de oro del día que se inician los festejos lo ha puesto el concierto interpretado por la Orquesta Sinfónica Vila de Sant Joan y la Banda de Música La Paz de Sant Joan d’Alacant, dirigida por Joan Espinosa. Y por cuarto, se entregaba el Premio del Concurso de Composición Musical “Sant Joan d’Alacant”.

Este domingo llega uno de los días más esperado por los festeros. Se celebra el concurso de paellas donde el president de las Peñas, José María Sánchez, espera que acudan unas 3.000 personas. Además, como novedad, este año también se celebra el concurso de all i oli.

El lunes, Alborada

El lunes a las once de la noche tendrá lugar el Desfile de entrada de peñas y la inauguración del alumbrado de fiestas. Partirán desde la calle Doctor Pérez Mateos, Plaza de la Constitución, la avenida Jaime I y la Rambla, finalizando en la Plaza de España. La comitiva la presidirán las Reinas de las fiestas y sus Damas de Honor y las autoridades.

A medianoche tendrá lugar la tradicional Alborada. Es el momento en el que se descubre la imagen del Cristo de la Paz en el altar mayor de la iglesia mientras se canta el himno del Santísmo Cristo de la Paz. A la vez, en el atrio de la Iglesia, la Sociedad Musical La Paz interpretará la Marcha Real.

A continuación va a tener lugar un espectáculo de luz y sonido en la fachada del Ayuntamiento. Y desde el balcón, las Reinas de las Fiestas anunciarán el comienzo de las Fiestas 2022. El broche a este acto lo ponen el Orfeón de Sant Joan y Sociedad Musical La Paz que interpretarán el Himno local y regional. La noche se cierra con más luces, las del castillo de fuegos artificiales.