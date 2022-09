Los socorristas de El Campello han dicho basta. Los propios trabajadores han protestado porque indican que no pueden garantizar la seguridad de los bañistas por falta de medios y que es un peligro tanto para la gente como para los propios socorristas.

Los trabajadores denuncian que la empresa adjudicataria del servicio no cubre los gastos necesarios en la playa de El Campello, tanto materiales como de personal. Además, señalan que el personal no está bien pagado y que se ahorran diversas partidas que están cubiertas en el pliego, como la contratación de un médico, con la que la empresa se ha ahorrado más de 32.000 euros. La empresa también está obligada a poner un enfermero en Muchavista y otro en La Mar pero solo está la mitad de días.

El representante de los socorristas, Chema Soco, ha apuntado que está situación "pone en peligro" tanto a los socorristas como a los bañistas: "En Semana Santa tuvimos que hacer un rescate fuerte. Entramos tres socorristas a por tres bañistas en una tarea que nos debería de haber llevado 5 minutos. Sin embargo, al final fueron 25 minutos y dado que no había embarcación salieron uno de los bañistas y uno de los socorristas con hipotermia".

Soco ha señalado además que "hay un pliego que la empresa tiene que cumplir" pero que "no se ha visto nada de lo que se supone que han firmado". Uno de estos problemas afecta directamente al vehículo de intervención rápida (VIR), que no está equipado con material de enfermería ni tiene sirena o luces para que la gente pueda apartarse, por lo que deja de cumplir sus funciones como VIR. "Llegamos tarde", subraya Soco.

Otro de los vehículos que se ve afectado por la falta de inversión de la empresa es el quad, al que el socorrista señala que no le ponen gasolina: "Cada vez que necesitamos gasolina tengo un problema con la empresa porque dicen que hacemos mucho gasto. Con las motos de agua pasa lo mismo, cada vez que hace falta gasolina tenemos bronca". Lo peor, indica, es que "solo las usamos para rescates y una práctica al mes pero en el pliego se indica que tiene que estar patrullando todo el tiempo".

El representante de los socorristas indica además que no es un problema de la inflación, ya que el presupuesto está ahí. Además, también se ven afectados directamente en su salario: "Cotizamos según bolsa de horas y no se nos paga como tal. La empresa hace un cálculo antes de que acabe la temporada y a cada uno nos dejan de pagar entre 800 y 1.000 euros, lo que entre todos los que somos son casi 60.000 euros para la empresa".

Los socorristas han reivindicado que mejores sus condiciones que afectan incluso al material más básico, como los uniformes: "Tenemos que tener tres uniformes por socorrista pero algunos veteranos les hemos dejado uno nuestro a los nuevos porque no les ponían. Ni siquiera tenemos silbato, que es el material básico. Aletas, por supuesto, no tiene nadie". Chema Soco ha concluido indicando que, aunque siempre ha habido faltas, "lo de este año no es normal".