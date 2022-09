Los niños de Sant Joan d'Alacant vuelven al colegio este lunes con algo más de seguridad para sus desplazamientos. El Ayuntamiento ha iniciado un repintado de pasos de cebra que están cerca de los centros escolares para reforzar estas zonas sensible del paso de los escolares. Y también ha creado un carril bici nuevo, en su idea de fomentar que los más pequeños aprendan desde niños a moverse de forma sostenible.

Las concejalías de Movilidad Urbana y la de Educación está realizando una campaña previa al inicio escolar dirigida a reforzar la seguridad vial de los entornos escolares, así como a dotar de mayores infraestructuras que fomenten un transporte sostenible. Las áreas que ostentan los ediles socialistas Pablo Celdrán y Esther Donate, han invertido 18.000 euros para preparar una vuelta a las clases más segura y sostenible.

A lo largo de esta semana se han estado repintando los pasos de peatones más próximos a los centros escolares. Y de la misma forma y dentro del objetivo de facilitar una movilidad urbana más sostenible, el Ayuntamiento ha diseñado y puesto en marcha un nuevo carril bici en la avenida la Maigmona para así facilitar y motivar que los niños se trasladen al centro escolar en bici o patinete.

Esta iniciativa sigue la línea de actuaciones desarrolladas el año pasado, en la que destaca la instalación de aparcabicis en el Colegio Rajoletes.

"Invertimos los escasos recursos presupuestarios disponibles en garantizar entornos escolares seguros que, unidos a la puesta en marcha de nuevo del "kiss and go" faciliten que nuestros escolares vuelvan a clase con las mayores garantías de accesibilidad y con una apuesta clara por la movilidad sostenible”, explican. El año pasado el consistorio puso en marcha el "kiss and go", una iniciativa para que los padres que llevan a sus hijos en coche tengan un lugar donde poder dejarlos de forma segura y no tardar más de 3 minutos en partir a la vez que no se obstaculiza el tráfico en los colegios del municipio, el Ceip Cristo de la Paz, el Rajoletes, Lo Romero y el centro privado Nuestra Señora del Carmen.

También se han repintado los pasos de peatones que hay en distintas zonas como en las calles traseras al Hospital Universitario de San Juan y Mosén Pedro Mena.

Desde el área de Movilidad explica que durante el mes de octubre van a seguir realizándose estos trabajos para poder pintar de nuevo el carril bici de la avenida Comptat de Fabraquer en su conexión con la avenida Rambla de la Libertad y Secretario Basilio Sala. Una actuación que cuenta con un presupuesto de 9.000 euros.

“El objetivo es regenerar este carril bici con una resina especial y así poder dotarlo de una mayor calidad para que todos los vehículos de movilidad personal puedan usarlo y desplazarse sin dañar sus vehículos", explica Pablo Celdrán.

El edil añade que, dentro de la Semana Europa de la Movilidad que se celebra este mes, se presentarán nuevas infraestructuras de carril bici, "como la conexión del carril La Maigmona con el existente en la Avenida de la Rambla de la Libertad por el Salt así como en la Calle Cervantes”.Según explica Celdrán: “estamos pendientes de la aprobación definitiva de los presupuestos para poder hacer frente a un repintado de toda la señalética horizontal en el municipio".

Empiezan las clases y las fiestas

Los pequeños santjoaners empiezan sus clases este lunes, aunque con la celebración la semana que viene de las Fiestas Patronales en Honor al Santísmo Cristo de la Paz, los escolares volverán de nuevo el martes a sus colegios y ya no regresarán a las clases hasta el lunes 19 de septiembre. El 14 y 16 porque son festivos locales, y el día 15 de septiembre el consejo escolar lo ha escogido como no lectivo, según indica la concejala de Educación.

Durante el curso 2021-2022 estaban matriculados en Sant Joan 1.572 escolares en Primaria y en torno a 950 estudiantes en Secundaria, según los datos facilitados por la Concejalía de Educación. La concejala señala que para este año todavía se están produciendo matrículas y, a falta de contar con los datos definitivos, señala que van a variar poco las cifras respecto a las matrículas del curso anterior.