El PSOE exige medidas a su edil de Limpieza y Recogida de Basuras ante las quejas por el servicio en San Vicente

Serio toque de atención para la concejal de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, Pilar Alcolea, por parte de su propio partido. La comisión ejecutiva del PSOE ha convocado para este lunes a la edil para abordar los problemas que tiene este servicio, después de que un sector de la agrupación trasladara en julio su malestar por la labor de Alcolea al frente de esta área. El PSOE quiere consensuar la adopción de mejoras y acabar con un foco de conflictos en el seno del grupo socialista.

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSPV-PSOE de San Vicente ha convocado a la concejal “a una reunión el próximo lunes, 12 de septiembre de 2022, para abordar conjuntamente la situación del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza del municipio”, según han explicado desde la agrupación municipal en un comunicado oficial este sábado.

“La Ejecutiva es consciente de la problemática existente en referencia a la limpieza del municipio y la recogida de residuos urbanos motivada por la obsolescencia del actual contrato, por lo que ha citado a la edil para abordar dicho escenario y poner en común posibles alternativas que puedan contribuir a reforzar el servicio. Todo con el objetivo de sumar sinergias para alcanzar una prestación óptima que beneficie al conjunto de la ciudadanía, en tanto se licita el nuevo contrato”.

Desde la ejecutiva, su secretaria local Asun París ha señalado que “somos conscientes de que el actual contrato, adjudicado hace más de 10 años se muestra insuficiente para dar respuesta a la realidad actual, por eso queremos ayudar a la concejal del área a explorar posibles medidas hasta que dispongamos del nuevo contrato en el que ya están trabajando los técnicos municipales". Por ello París ha insistido en que la reunión busca estudiar soluciones para mejorar el servicio, destacando que se trata de un encuentro "en positivo".

Pero el descontento con la labor de Alcolea es mayúsculo en la agrupación. Fuentes internas echan en falta un plan de sensibilización a la ciudadanía, como se hizo en el anterior mandato, que contrate un servicio complementario de desbroce, que no haya sacado ya el pliego para la compra de nuevos contenedores... pero “sobre todo su falta de explicaciones a la ciudadanía. Al contrario, se dedica a generar conflicto en el seno del grupo municipal para desgastar al alcalde”. Las mismas fuentes apuntan a que Alcolea “utiliza los problemas de su área como instrumento de desgaste político hacia Villar”, aunque a este respecto no se comenta nada desde la comisión ejecutiva en el comunicado.

Así, se trata de una medida de primer nivel, pero las mismas fuentes recuerdan que la comisión ejecutiva “se plantearon otras medidas más drásticas que nadie ha descartado”, y entre las que figuran un posible cese o un cambio al frente de la concejalía, según las mismas fuentes no oficiales. Alcolea ha declinado este sábado hacer declaraciones respecto a la reunión a la que ha sido convocada el lunes.

Voces críticas

Ya en julio un sector de la agrupación municipal pidió al PSOE que tomara cartas en el asunto ante la falta de soluciones mientras llega la nueva contrata. Y es que las voces críticas la acusaban de "dejadez en tanto no se ofrecen alternativas a la crítica situación actual denunciada públicamente a diario por los vecinos del municipio, en particular se echa en falta la puesta en marcha de campañas de sensibilización y colaboración ciudadana, que no se optimice las opciones que ofrece el actual contrato al máximo, que no se busquen complementos de apoyo por ejemplo para el desbroce con un contrato menor, e incapacidad por el 'sainete' que provocó a cuenta del nuevo contrato de limpieza y recogida de basura, que lanzó inicialmente para luego recular y boicotearlo ella misma, lanzando el asunto en contra del equipo de gobierno y en concreto del alcalde, que finalmente tuvo que 'salvar' la amenaza de huelga abriendo un proceso de diálogo que parece haber culminado en un acuerdo que satisface a todas las partes".

Además, desde algunos sectores de la ejecutiva criticaban sus carencias en dirección política del área y los déficits para explicar la situación actual por parte de la concejal. Así, se pedía a la ejecutiva al alcalde que tomara cartas en el asunto, oscilando las posturas desde las que se conformarían con una comparecencia de la concejal ante la ejecutiva para rendir cuentas de su gestión, algo que finalmente es lo que se va a hacer este lunes, hasta las que exigen su cese fulminante, pasando por posiciones intermedias que se decantan por un relevo y poner al frente del área a otro concejal con más peso específico a nivel político y "relegar a Pilar Alcolea a un área mas sencilla de gestionar".

Finalmente el Ayuntamiento va a redactar un nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso la contrata. El servicio está prorrogado desde el verano de 2020 de forma forzosa. Salió a concurso por cerca de 6,3 millones de euros al año, un 26,9% más que el actual, 50,3 millones durante los 8 años de duración. A punto de adjudicarse la justicia dio la razón en noviembre de 2021 a una empresa excluida del proceso y que lo denunció, obligando a iniciar de nuevo la fase de concurso. En el pleno de marzo se retiró el punto que preveía dar luz verde para sacar de nuevo a concurso el servicio con los mismos pliegos, tras la presión de los trabajadores de la limpieza y la basura, ante el temor de que no se aseguran todos los puestos de trabajo. Y finalmente se ha tomado la decisión de descartar el pliego de 2019 y redactar uno nuevo.