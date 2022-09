El PP de San Vicente reclama medidas para atajar la situación de inseguridad en Santa Isabel tras la aparición de jeringuillas en el patio del colegio y exige una reunión urgente esta semana del alcalde Jesús Villar con la Subdelegación del Gobierno y responsables policiales. El Partido Popular considera que "la localización de jeringuillas ensangrentadas en el patio y cercanías del colegio del Barrio de Santa Isabel requiere de una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento y no tener que esperar hasta la próxima semana". Por ello, ha registrado una petición con varias medidas, entre la que destaca que el primer edil solicite una reunión urgente con la Subdelegación del Gobierno y los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales, autonómicos y locales para abordar la situación y garantizar que los vecinos de la zona puedan convivir con normalidad.

El portavoz popular Óscar Lillo ha explicado este miércoles en un comunicado que “es lamentable que los vecinos hayan tenido que recurrir a la prensa para llamar la atención sobre un problema que no es nuevo en la zona, pero del que al parecer el alcalde y el concejal de Seguridad no se enteran, si no sale en los medios de comunicación. Pero la situación pasó ayer de ser preocupante a alarmante al encontrarse jeringuillas utilizadas por toxicómanos tiradas en el césped interior del colegio, así como en los alrededores del mismo. Ello incrementa el peligro a niveles extremos para los vecinos, especialmente para los niños y personas mayores que por descuido pueden resultar afectados”.

Los populares han estado en comunicación con la presidenta de la asociación vecinal, que les ha "trasladado su preocupación por los acontecimiento pero de forma especial por la respuesta obtenida por el máximo representante municipal, el alcalde Jesús Villar, según la cual hasta la próxima semana no abordará el tema". “Es una actitud irresponsable por parte de Villar, las conductas ilegales y delictivas no tienen horarios, y los vecinos no merecen tener que esperar una semana para que se convoque una reunión. Por ello hemos pedido al alcalde que solicite una reunión urgente con la Subdelegación del Gobierno, y los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales, autonómicos y locales para tratar la problemática de la inseguridad ciudadana, así como del tráfico y consumo de estupefacientes en la zona de Santa Isabel”. El ejecutivo municipal ha pedido a la Policía Nacional que refuerce su presencia y ha anunciado una reunión con las fuerzas de seguridad para abordar esta situación.

A su vez han solicitado una mayor presencia policial en la zona, de forma continua y coordinada, con el fin de disuadir estas actividades delictivas y que los vecinos puedan convivir con normalidad, “que no sea un hecho puntual por el problema actual”, subraya Lillo, “y que se proceda a una limpieza exhaustiva para eliminar la presencia de jeringuillas u otros elementos peligrosos”.

Moción Popular aprobada en mayo de 2021

El Partido Popular presentó una moción en mayo de 2021 para que se instalara un punto de atención ciudadana con presencia policial. La moción fue aprobada, pese a los votos en contra del entonces equipo de gobierno compuesto por PSOE y Esquerra Unida, según han recordado los populares.

"La falta de plantilla policial es evidente, y no es algo nuevo. Desde octubre de 2019, que el concejal de Seguridad anunció la mayor oferta de empleo público en el Ayuntamiento de San Vicente, la única realidad es que pasados tres años, la plantilla policial sigue bajo mínimos, sin que se hayan cubierto las plazas necesarias” concluye Lillo.