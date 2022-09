El día de la marmota. La Conselleria ha vuelto a suprimir el servicio de autobús que lleva a más de 40 escolares de la zona norte al colegio Fabraquer, ubicado en la playa de Muchavista. Una medida que ya adoptó el pasado año, debido a que los niños tiene otros colegios más cerca, pero que finalmente se anuló, restituyendo el servicio,-. Ahora, vuelve otra vez a repetirse la situación y el Ayuntamiento de El Campello reclama a la Conselleria que reconsidere su decisión.

El alcalde Juanjo Berenguer y la concejala de Educación, Dorian Gomis (PP), han remitido una carta a la Conselleria pidiendo que se conceda el transporte escolar a los alumnos del colegio. Y padres del centro han manifestado a este medio sin indignación por la medida, que les fue informada el pasado 5 de septiembre, una semana antes del inicio del curso.

"Cada año, la Conselleria, en el ámbito de sus competencias, pone a disposición de los niños escolarizados en los centros públicos del municipio el autobús escolar, pero en esta ocasión el alumnado del Fabraquer se ha encontrado con que ha sido denegado el servicio a más de 40 alumnos y alumnas", lamentan desde el Consistorio. “Dicha circunstancia”, manifiestan el alcalde y la concejal en el escrito a la Generalitat, “genera un grave perjuicio para muchas familias, siendo para ellas un servicio muy necesario para poder conciliar su vida familiar y laboral”.

Los padres y madres del colegio solicitan que el Ayuntamiento intermedie con la Dirección Territorial de Educación de la Generalitat Valenciana “para encontrar soluciones que permitan el restablecimiento del servicio con carácter inmediato y definitivo, para evitar un perjuicio aún mayor a estas familias y un gravamen económico que, dadas las actuales circunstancias, muchas de las familias no podrían asumir…”.

Noelia, una madre afectada por la medida han explicado a INFORMACIÓN que "es irremediable la preocupación que sufrimos las madres y padres una vez más cuando nos avisan el 5 de septiembre, a pocos días de empezar el curso, de la retirada del autobús escolar, trastocando las vidas de todos e impidiendo la conciliación laboral como es nuestro caso, madres trabajadoras con hijos a su cargo a tiempo completo y que además vivimos a las afueras del pueblo, ya que los alquileres en el centro son demasiado caros y nos vimos obligadas a vivir lejos confiando en que nuestros hijos/as tenían la posibilidad de ir al colegio en autobús y poder conciliar ya que cualquier colegio está a más de 3 kilómetros de nuestro domicilio como dice la Ley".

Esta progenitora explica que "los criterios de admisión se han cambiado con los años ya que nuestros hijos mayores sí eran beneficiarios del transporte y ahora nos dicen que los pequeños no lo son estando desde los 3 años en ese colegio. Este hecho ocurre en muchas familias con hijos mayores que ya están en el instituto. La Conselleria nos ofrece un cambio de colegio en el que igualmente les corresponde un autobús y a nuestros hijos e hijas les quedan dos años para acabar Primaria. No nos parece coherente esta solución sinceramente. Este es el segundo año que sufrimos esta presión por parte de la Conselleria, ya que hace un año nos prometieron de palabra que nos lo iban a respetar y no ha sido así".

El pasado año desde la Conselleria explicaron que los escolares se quedaban sin autobús al no tener la condición de beneficiario del transporte escolar porque "por decisión propia de sus familias están escolarizados en un centro diferente al más próximo a su domicilio, que es el colegio Rafael Altamira. A estas familias que optaron por llevar a sus hijos al Fabraquer, pese a estar más alejado de su domicilio que el Rafael Altamira, se les informó cuando se matricularon de que no podrían ser beneficiarios del transporte escolar por esta circunstancia y firmaron un papel como que eran conocedoras de esto".

Pese a residir en la zona norte y estar escolarizados desde hace años en este centro educativo de la playa de Muchavista, a 15 kilómetros por carretera, la Conselleria de Educación suprimió entonces las cuatro paradas que el bus del Fabraquer tenía desde hacía 11 años en El Poblet de Cala d’Or, Albayna, Coveta Fumà y Alkabir, todas en la zona norte.

Finalmente, tras pedir el Ayuntamiento que se repusiera y movilizarse los padres, estos fueron recibidos por el director territorial de Educación, David Vento, que accedió a primeros de octubre a reponer el servicio tratando de optimizar las rutas, aunque advirtió que se tenían que poner a estudiar una solución de cara al siguiente curso, puesto que los escolares afectados cuentan con un centro escolar más próximo.