Peter López ha cumplido uno de sus sueños, vestir el traje del siglo XVIII con todos sus complementos. Con la particularidad de que es un chico. Muchas de las personas que le vieron desfilar, posiblemente ni se dieron cuenta de que quien lucía el traje, flanqueado por dos mujeres, era un hombre. Lucía un maquillaje perfecto hecho por él mismo y un traje de novia alicantina "espectacular". Llamó la atención entre quienes sí se percataron, pero nada más. Peter confiesa que "no se trataba de armar un escándalo y me encanta que no se ha armado ninguno. Que salí porque me apetencía y lo hice con gusto".

Hace una semana participó en la Ofrenda de Flores y Frutos de las fiestas de Sant Joan d'Alacant invitado por la asociación LGTBI Colors de l'Horta, de la que también forma parte. Y ahora, tanto la entidad como él han querido reivindicar que se trata de un gesto que rompe una barrera para conseguir la integración plena del colectivo en las fiestas vistiendo como cada uno sienta, con normalidad y, como ha ocurrido, sin que haya supuesto ningún problema.

Es la primera vez que una entidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales participa en los festejos de Sant Joan, lo que supone a la vez un hito para la entidad. Con su primera participación la asociación quiso aprovechar para reivindicar, con Peter desfilando con el vestido tradicional del siglo XVIII "que la ropa no tiene género y visibilizando la necesidad de romper con estos estereotipos", cuentan desde la asociación, que llevó alimentos a la ofrenda.

Peter es un artista alicantino con raíces en Sant Joan. Forma parte de Colors de l'Horta desde su reciente formación, este mismo verano, y explica que "salí en la ofrenda porque me invitaron, me apetecía, tenía el traje y como soy parte de la asociación salí encantado". A su vez, está muy unido a las Hogueras de San Juan de Alicante desde pequeño y la Fiesta es parte de su vida desde que tiene uso de razón. Su madre fue belleza, su hermana Dama del Fuego y ha vestido muchas veces el traje de zaragüell y de torrentí, y confiesa que desde niño soñaba con vestir el traje de novia alicantina. Fue su madre quien le regaló su falda de belleza y que él ha arreglado y ahora forma parte de su traje del siglo XVIII, el que lució lleno de orgullo, emoción y felicidad en la Ofrenda de Sant Joan.

"Por supuesto, no salí para ofender a nadie ni para crear polémica. Solo para demostrar que somos personas y que podemos vestir el traje que nos apetezca. Luchamos por un objetivo, la libertad", reivindica. Durante la Ofrenda estaba totalmente emocionado y lo que recuerda son los aplausos a su paso y sentirse apoyado. También que le miraban mucho "pienso que miraban el traje, que es precioso", cuenta. No notó en ningún momento rechazo. "Para mi fue normal, me encantó salir y me sentí súper bien de haberme puesto un traje que me encanta y que he querido vestir desde pequeño".

Quiere dejar muy claro que ha vestido el traje "no me he disfrazado, ni me he travestido", aclara. Advierte que está a favor de la tradición y no cree en híbridos de pantalones de zaragüell con corpiños: "la indumentaria es femenina o masculina y me pongo la que me apetece ponerme respetando las tradiciones. En mis fiestas he luchado mucho por salir", espeta.

"¿Acaso importa lo que soy? Soy una persona. No quiero especificar lo que soy, solo quiero saber que puedo hacerlo", responde con determinación a la pregunta. Reconoce que su gesto "puede ser llamativo, es una realidad. Desgraciadamente hay muchas personas que quieren hacerlo y no pueden. Para mi no ha sido difícil porque he estado arropado y ha sido genial. El mensaje es que no es un disfraz, eres un ser humano que elige con qué está a gusto".

Peter ya se hizo famoso el año pasado al grabar en su casa durante la pandemia un vídeo vestido con este mismo traje "como homenaje a las Hogueras". "Tuvo una repercusión brutal. Muestra una realidad y mola que se visibilice y que lo haya podido compartir porque sé que le pasa a más gente, chicos, chicas y personas no binarias que no les dejan vestir como quieren en las fiestas. Y es cuestión de respeto".

Desde la asociación Colors de l'Horta advierten que este gesto "se hizo con mucho cariño y con mucho respeto, porque sabíamos lo novedoso de una asociación LGTBI en este acto al que nosotros nos acercamos de la forma más solidaria, con una ofrenda de alimentos". Creen que se ha cumplido su objetivo de reivindicar la diversidad. "El colectivo tradicionalmente ha cuestionado los estereotipos que predomina y esta es una buena forma de dar nuestros primeros pasos en Sant Joan", y advierten de que su objetivo es integrarse "y conquistar nuestros espacios, porque parece que nuestra participación se queda circunscrita al mes del Orgullo. Estamos en todo el tejido asociativo y este movimiento tiene que ser trasversal", buscan acabar con la discriminación a través de actividades, formaciones y sinergias con otros colectivos. Adelantan que "este es un gesto inicial que crea un precedente y queremos poner sobre la mesa el debate".

Colors de l'Horta cree que a través del gesto de Peter se apoya la solidaridad, la tradición y la cultura santjoanera. Reivindican la diversidad y la ruptura de los estereotipos de género "dando visibilidad a las personas disidentes de una normatividad que se nos impone socialmente". Reivindican que "con orgullo, respeto y elegancia, Colors de l'Horta decoró y llenó sus cestas de alimentos y desfiló por las calles de Sant Joan. El colectivo LGTBI forma parte de las fiestas y nuestra participación las enriquece y las hace más seguras e inclusivas".