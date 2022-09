Los presupuestos de Sant Joan para 2022 no están, pero se les espera. Y está siendo tan larga que la espera ha llegado a desesperar a los grupos de la oposición del bipartito PSOE y Ciudadanos que gobiernan. Prácticamente en cada pleno municipal, desde hace más de un año, se pregunta para cuándo su aprobación.

Las cuentas de Sant Joan son un misterio. Son inminentes desde hace un año. El edil de Hacienda y alcalde, Santiago Román, que había dado un ultimátum en julio y aseguró que de este agosto no pasaba, ha optado por no volver a decir palabra una vez que agosto tampoco fue el elegido. Y prefiere mantenerse en silencio. Mientras que en la oposición critican que no disponer de cuentas está impidiendo al municipio un buen desarrollo.

En el PP, su portavoz, Javier Yebes, lamenta que el alcalde "lleva más de un año prometiendo que al mes siguiente presentará los presupuestos. Miente descaradamente, no sólo a la oposición, sino a todos los sanjuaneros y sanjuaneras que tienen que soportar las consecuencias de esta pésima gestión". A su juicio, uno de los puntos más preocupantes es que el servicio de limpieza no se ha podido actualizar y la contrata ha agotado ya los dos años permitidos de prórroga, "encontrándose en una situación de irregularidad. Mientras, nuestras calles más sucias que nunca y nuestros contenedores desbordados todas las noches", reprocha.

Otra de las críticas de los Populares a la repercusión de que los presupuestos estén sin aprobar es que "tampoco se ha presentado la contrata de mantenimiento de parques y jardines y los tenemos abandonados, en un estado deprimente". Yebes también pone el foco en la Policía Local, denuncia que tiene un déficit de personal de más de 20 agentes, y que repercute en que la plantilla "está haciendo horas extra sin parar para mantener los servicios mínimos". También se fija en la Casa de Cultura, y advierte de que lleva años sin aire acondicionado, y que se está ofreciendo un mal servicio a los ciudadanos que realizan talleres y haciendo incómoda la asistencia de público a los actos culturales. La falta de aprobación del presupuesto tiene entre otras repercusiones para los Populares, que no se pueden actualizar las subvenciones y ayudas a todo el colectivo asociativo del municipio. "En fin, una parálisis total que demuestra que el señor Román y el bipartito no están preparados para gestionar un municipio. Como ya le dije en el pleno de agosto, no sirven las excusas de que no se ponen de acuerdo, pues el máximo responsable de todo lo que sucede en un ayuntamiento es el alcalde y debe coger el problema y tomar decisiones, gestionar y dar soluciones", concluye Yebes.

En ese sentido, el concejal de Compromís, Sergio Agueitos, advierte que con las cuentas aprobadas «podríamos adquirir el parking de la Ordana, que sigue cerrado a pesar de las promesas de que abriría en septiembre con la gestión privada». Apunta, como hace el concejal del PP, que permitirán que la Casa de Cultura tenga aire acondicionado. «También se podría apostar por recuperar zonas verdes, implementar carriles bicis, asfaltar y remodelar calles o licitar una nueva contrato de jardinería», añade.

Agueitos lamenta que el bipartito "ha fallado como gobierno" porque «lo demuestra en su parálisis constante. No tienen proyecto para Sant Joan». Y cree que el bipartito está inmerso en batallas constantes de supervivencia política. «Nosotros proponemos avanzar, mirar al futuro, dignificar la política que toma decisiones y que dialoga y empodera a la ciudadanía. Hay un Sant Joan deseoso de contar con un gobierno valiente y que no los insulte cada día».

En Podemos, la portavoz Claudia Sterrantino, denuncia que Román no haya sido capaz de elaborar el presupuesto de 2022 y ni presentar los del 2021. La edil lamenta que «se deja en el aire nuevas inversiones, sin proyecto político y sin ejecutar los presupuestos anteriores, gobernando con modificaciones de crédito y prorrogando contratos al vencimiento de forma forzosa, como ha ocurrido con el contrato de recogida de basura y limpieza viaria, uno de los de mayor cuantía para el municipio».

Sterrantino lamenta que «durante este mandato el alcalde y concejal de Hacienda, "nos ha mentido y ha demostrado que es incapaz de dirigir las finanzas del municipio, poniendo siempre escusas para no presentar los presupuestos». Podemos ha registrado sus propuestas para los presupuestos, como la construcción de un nuevo edificio para servicios sociales, "actualmente con falta de espacio y que no permite realizar el desarrollo del trabajo que el servicio requiere. Y la compra de un nuevo vehículo adaptado" ya que el actual necesita de constantes reparaciones, lo que incide en la calidad del servicio y en gastos extraordinarios.

Por su parte, la portavoz de Vox, Gema Aleman, lamenta que "el hecho de que no se hayan aprobado unos presupuestos en tiempo y forma para el este año 2022, y se siga trabajando con unos presupuestos prorrogados que datan del año 2020, supone una desatención en las áreas que se recogen en este Ayuntamiento, con asignaciones presupuestarias desfasadas dado que la situación económica no es la misma en la actualidad que entonces, afectando directamente al buen funcionamiento y mantenimiento del municipio".

Aleman advierte que a su juicio, se trata de una falta total de responsabilidad por parte de este equipo de gobierno, y del alcalde, "máximo responsable, debiendo haber previsto la elaboración y aprobación de unos presupuestos, como en tantas ocasiones prometió, desde que fue investido con este cargo el 17 de julio de 2021".

La concejala advierte que el hecho de no tener presupuesto provoca que se hagan modificaciones de crédito de manera permanente y la aprobación de créditos extrajudiciales, "con informes de Intervención desfavorables, para atender facturas a proveedores de ejercicios anteriores por servicios ya prestados, incluso llegando a la aplicación de prórrogas forzosas en contratos esenciales, como es el de limpieza y recogida de basuras, al no haberse elaborado un pliego de condiciones apto para ello, como se vio en el último pleno", relata la edil.

Aleman cree que hay "falta de empatía con los vecinos". Y apunta que no tiene sentido aprobar unos presupuestos cuando el 2022 está a tres meses de su fin "ya que a estas alturas, hay partidas económicas que ya se han gastado". Apuesta por redactar unos presupuestos de base cero ajustados a la situación económica actual, que adiverte, está en recesión, "teniendo en cuenta unos ingresos que tienden a la baja, y a la eliminación de todo gasto superfluo e innecesario para que el dinero del contribuyente se destine realmente al beneficio de este municipio y a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos".