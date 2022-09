La falta de infraestructuras deportivas asfixia a los clubes de fútbol de San Vicente e indigna a los padres

La falta de campos de entrenamiento en San Vicente está asfixiando a sus clubes de fútbol y generando un gran malestar entre los padres. Los progenitores denuncian que la saturación de las instalaciones deportivas les mantiene sin poder concretar horarios de las extraescolares o clases de apoyo, al no tener las horas definitivas de los entrenamientos de sus hijos. Y además este colapso va a suponer una reducción del tiempo de los entrenamientos. Mientras, desde la concejalía de Deportes su titular, David Navarro (Podemos), ha explicado este jueves que desde el 22-23 de julio los clubes disponen de la distribución y horarios definitivos, por lo que sí que pueden organizarse, aunque ha reconocido que aún no han respondido a las alegaciones de dos de los cuatro clubes contra esa decisión. Y ha reconocido que el continuo aumento en el número de equipos cada año hace que las instalaciones cada vez estén más saturadas y agrava este problema, para el que se buscan soluciones.

El Gimnàstic y el Jove San Vicente recurrieron en julio este reparto, al no estar de acuerdo con la distribución y horarios. En ella el Ayuntamiento aconseja a los clubes reducir a una hora los entrenamientos de los niños del fútbol 8 -hasta ahora eran de 80 minutos- y que los de fútbol 11 sean de hora y media.

Padres afectados por esta incertidumbre denuncian que "es increíble que a 22 de septiembre aún no tengamos los horarios fijos de entrenamientos en el polideportivo. Por esto no podemos concretar los horarios de las actividades extraescolares y de apoyo". Y lamentan además que "muchas veces entrenan chicos de 17 años en un cuarto de campo, lo q es casi la zona del córner. O lo hacen solo una hora". Y es que también la limitación en el tiempo de entrenamientos que propone el Ayuntamiento también ha generado mucho malestar, aunque la decisión final de cómo repartir entre los equipos el tiempo total asignado por la concejalía es de los clubes. Así, los niños de fútbol 8 entrenarían solo 60 minutos, frente a los 80 del pasado año.

Progenitores lamentan que "intentan fomentar el deporte pero así van a conseguir lo contrario porque los jóvenes van a entrenar a disgusto. Hay un gran malestar en las familias por esta situación". Y clubes como el Gimnàstic han emitido una comunicación a los padres responsabilizando al Ayuntamiento de esta incertidumbre, ya que no ha contestado aún a sus alegaciones ni han podido reunirse con la concejalía, y no pueden establecer los horarios definitivos.

El PP exige una solución

Por su parte el PP ha exigido una solución a esta situación. “Es lamentable que un mes de septiembre más tengamos que destacar de nuevo este problema, que si bien es prolongado en el tiempo, el alcalde Jesús Villar se vanaglorió en prensa y ante directivos deportivos de darles solución con la adecuación de la pista de fútbol de parque Adolfo Suárez. Dos años después seguimos en las mismas con unas y otras excusas”, ha afirmado el portavoz popular Óscar Lillo.

"Durante los meses estivales las quejas por parte de distintos clubs de la localidad y padres de niños pertenecientes a los mismos, ha vuelto a sacar a la palestra esta problemática, porque a finales del mes de septiembre los clubs no disponen de la distribución de campos y horarios, ni obtienen una respuesta a las reclamaciones que han efectuado a la concejalía de Deportes. También han habido quejas de particulares que se ven perjudicados por la masificación en las instalaciones, que les impiden disfrutar de ellas", ha apuntado el PP. “Que la demanda sea mayor cada año, denota el interés especialmente de los más pequeños por el deporte, y eso es algo positivo. El problema surge cuando la demanda sigue ampliándose y no se ha dado ni un solo paso en los últimos dos mandatos en este sentido”, ha señalado Lillo.

Los populares proponen soluciones a corto plazo para "proporcionar un desahogo al problema", que pasan por “dotar de más instalaciones deportivas en los distintos parques municipales. La más inmediata sería adecuación y homologación de la mencionada pista de fútbol 8, en el parque Presidente Adolfo Suárez, y la valoración de instalaciones en el resto de parques que cuenten con el espacio necesario”, ha apuntado Lillo.

“Porque a día de hoy, la realidad es que la población aumenta cada año, el interés y la demanda también y es necesario que desde nuestro Ayuntamiento se trabaje en dar respuestas y soluciones en este sentido. Los problemas no se resuelven dejando pasar el tiempo, como parece pensar el alcalde y su equipo de gobierno, sino que se agravan hasta el punto de que la disposición de instalaciones ya no solo afecta a los clubs, sino a vecinos que de forma particular quieren hacer unos de ellas y están viendo sus opciones reducidas a la mínima expresión. Tan solo hay que visitar cualquier tarde las instalaciones deportivas y comprobar la saturación, con varios equipos compartiendo simultáneamente un mismo campo para poder entrenar".

Criterios técnicos de la concejalía de Deportes

Por su parte el edil de Deportes ha manifestado que "no es cierto que los equipos no tengan los horarios, los tienen desde el 22-23 de julio. Y es una resolución de los técnicos, basada en criterios técnicos, en función de la antigüedad del equipo, nivel de la competición y categoría, por las que se dan unos puntos a los clubes y luego de forma proporcional se hace la distribución de los campos".

Navarro ha señalado que "ha habido dos clubes. Jove y Gimnàstic, que recurrieron a finales de julio, y la respuesta a sus alegaciones está ya solo a falta del informe jurídico. Pero independiente de cuál vaya a ser la respuesta, los horarios lo tienen". Además, ha señalado que la reducción del tiempo para el fútbol 8 es una recomendación, ya que el cosas de los clubes la distribución del tiempo entre sus equipos". Y ha criticado duramente al PP, ya que "o no contrastan la información, y ellos pueden porque están en el Ayuntamiento y la tienen a su disposición o me pueden preguntar, o mienten directamente", ya que ha insistido en el que los clubes tienen la distribución de los campos desde julio.

El edil ha reconocido que "hay una escasez de instalaciones, pero esto no es un problema reciente. El crecimiento poblacional de San Vicente en los últimos 25 años no ha venido acompasado de un aumento en las instalaciones deportivas, y seguimos teniendo solo los dos campos de fútbol del polideportivo. Y ahora mismo el Ayuntamiento carece de suelo deportivo, aunque estamos viendo lo que podemos hacer". La falta de espacios no solo las sufre el fútbol, sino también otras disciplinas, aunque para ellas el segundo pabellón, cuyas obras se han retomado este mes, y el centro del agua, permitirá aumentar los espacios, algo de lo que no podrá beneficiarse el fútbol.

Eso sí, en cuanto a la posibilidad de homologar el campo de fútbol del parque Adolfo Suárez, como se planteó hace dos años, Navarro ha señalado que esa instalación depende del área de Parques y Jardines, y se ha mostrado en contra de que se incorpore a los campos que usan los clubes, ya que "estamos a favor de que las instalaciones deportivas que hay en los parques sean para uso libre", para que puedan practicar deporte otras personas que no están inscritas en los clubes.