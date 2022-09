Sant Joan d'Alacant es precursor en la puesta en marcha de los bonos al consumo para reactivar la economía tras la pandemia. Una campaña que precisamente por ser pioneros, tuvo una acogida muy tímida la primera vez que se puso en marcha. Y que resultó mucho más exitosa en la segunda que tuvo lugar antes de Navidad del año pasado.

La tercera campaña se está desarrollando durante estos días con un formato distinto, ya que en esta ocasión son los consumidores quienes tienen que comprar previamente esos bonos para poder gastarlos en el comercio. Precisamente el Ayuntamiento santjoaner decidió que las mejores fechas para ponerla en marcha coincidieran con las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Paz, desde el 12 de septiembre y hasta el próximo domingo 2 de octubre.

Sin embargo, no han resultado ser para muchos las mejores fechas a tenor de quejas de consumidores y de comerciantes. Algunos compradores se han llevado la desagradable sorpresa de que han comprado los bonos al consumo que no pueden gastar donde querían porque el local en cuestión está cerrado por vacaciones. Precisamente porque muchos establecimientos aprovechan las fiestas o la semana posterior a ella para tomar unos días de descanso.

"La mayoría de comercios están cerrados y los usuarios no pueden disfrutar de la campaña" Sergio Agueitos y Claudia Sterrantino - Portavoces de Compromís y Podemos

Las quejas las han recogido los portavoces de Compromís y Podemos que han registrado en el Ayuntamiento una propuesta para que se amplíe el plazo. Las formaciones creen que el periodo elegido no ha sido el mejor, al coincidir con la celebración de las fiestas locales y las vacaciones de muchos comercios después de la época estival. "La mayoría de establecimientos se encuentran cerrados y tanto los comerciantes como las personas usuarias no pueden hacer uso ni disfrutar de la campaña", afirman Sergio Agueitos y Claudia Sterrantino.

Advierten de que la situación ha generado malestar. Y critican además que la web donde aparecen los establecimientos adheridos a la campaña no se indica los que están cerrados y que eso "ha generado mucha confusión". De ahí que este lunes han solicitado ampliar el plazo en un mes para que las personas que hayan comprado sus bonos tengan suficiente tiempo para gastarlos en los comercios que ya tenían previstos. Puesto que una vez comprados, de no gastarlos, el consumidor no puede recuperar el dinero invertido.

Los concejales advierten de que la gestión de la campaña a través de la aplicación web no está siendo satisfactoria por el hecho de que "algunos comercios que figuran como adheridos a los bonos realmente no lo están, y otros que sí que lo están pero no están abiertos al público y no se indica", denuncian.

Añaden además que algunos de los comercios no están dentro de la categoría correspondiente, afectando a la hora de encontrar un establecimiento para la compra de bonos (tiendas que se encuentran en el apartado de hostelería y restaurantes que aparecen). Es por eso que Compromís y Podemos también han pedido solucionar las deficiencias en la aplicación antes de que termine la campaña con el objetivo de facilitar su uso y evitar perjuicios a los usuarios.

Tampoco la Asociación de Comerciantes de Sant Joan está del todo conforme. Creen que la elección de la fecha ha sido poco oportuna, puesto que las fiestas ya son una época en la que hay consumo de por sí y no es necesario incentivarlo. Y es un momento en el que tradicionalmente muchos comercios aprovechan para tomar las vacaciones de verano.

"El concejal va por libre y no cuenta con nosotros" Manuel Nieto - Presidente de la Asociación de Comerciantes de Sant Joan

A pesar de todo, el presidente de la entidad, Manuel Nieto, asegura que la campaña está discurriendo bien, porque se nota mucho consumo. Aunque pone un pero, y es que muchos compradores han descubierto que los bonos no son acumulativos y solo pueden gastar un bono por cada consumición "no pueden darme tres de diez euros, por ejemplo, solo vale uno por tique". Nieto señala que en otros municipios sí se pueden acumular y cree que si hubieran tenido reuniones previas lo podrían haber previsto.

Otro asunto son las relaciones con el responsable del área. Niego critica que "el concejal va por libre y no cuenta con nosotros". Y le reprocha al concejal de Comercio, Manel Giner, que no se ha reunido previamente con los comerciantes para diseñar en conjunto la campaña. Mientras que el alcalde sí le consultó si le parecía bien que la campaña se iniciase en plenas fiestas.

"Nunca llueve a gusto de todos. Muchos comerciantes me dicen que están muy contentos con la campaña de bonos" Manel Giner - Concejal de Comercio

El edil de Comercio encaja las críticas afirmando que parte de la base de que "nunca llueve a gusto de todo el mundo". Y advierte que su percepción es muy distinta ya que, al contrario, afirma que muchos comercios están satisfechos y contentos con el desarrollo de la campaña de bonos. Giner reconoce que las fechas de la campaña del año pasado, celebrada del 22 de noviembre al 20 de diciembre eran más adecuadas al ser la antesala de la Navidad, pero que esta vez no había opción.

Apunta a la Diputación por haber sacado las bases en pleno agosto, lo que obliga a tener que justificar los gastos en noviembre, dejándoles sin tiempo de maniobra. "Nosotros cumplimos con la normativa y los procedimientos administrativos", justifica. Y reconoce que su preferencia es sacar los bonos cuando hay tendencias de consumo, como el blackfriday o las navidades.

Este año alrededor de 120 comercios se han adherido a la campaña. Como novedad, la gestión de los bonos se ha externalizado y la realiza Facpyme, que realiza el pago a los establecimientos por las compras. Es precisamente esta gestión externa lo que ha impedido al edil de Comercio saber cuántos bonos se han vendido ya. El dato con el que cuenta el responsable de Comercio es del inicio de la campaña y es significativo, ya que afirma que los los dos primeros días, coincidiendo con la venta presencial para ayudar a las personas que no están acostumbradas a comprar por internet, se adquirieron más de 55.000 euros en bonos.

En esta campaña cada persona puede comprar hasta 100 euros en bonos y gastar por el doble de precio, ya que la compra está subvencionada al 50%. En esta ocasión, la subvención de la Diputación asciende a 129.000 euros.