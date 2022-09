Los escolares del Colegio Público Lo Romero de Sant Joan d'Alacant han iniciado el curso escolar 2022-2023 en aulas prefabricadas, pero no van a acabarlo en ellas, si todo marcha como está previsto. Los 472 niños llevan fuera de sus aulas desde hace ya tres cursos. Y cada vez está más cerca el final de las obras y lo que será, ya no una vuelta a sus aulas, sino el estreno de las nuevas.

La concejala de Educación, Esther Donate, asegura que los trabajos de construcción del nuevo centro escolar están muy avanzados y reconoce que el centro está prácticamente terminado. Pero advierte de que se impone la prudencia para no crear expectativas en los padres cuando todavía no hay fecha de incorporación al nuevo colegio, porque es la Conselleria la que tiene que dar por finalizadas las obras para iniciar entonces el proceso de regreso, en consenso con la dirección del centro. Y por el momento no hay una fecha prevista, aunque sí adelanta que será pronto.

Marzo es la fecha de fin de obras, aunque la concejala reconoce que es probable que se adelante y el traslado pueda hacerse ante.

La responsable de Educación explica que una vez que se den por finalizadas está prevista una reunión a tres bandas, Conselleria, Ayuntamiento y centro escolar, para planificar el traslado.

La directora de Lo Romero, Elena Alcaraz, reconoce que aparentemente el centro está finalizado y explica que los profesores están a la expectativa de que la Conselleria decida finalmente el fin de las obras. Sobre todo para poder organizar la mudanza, ya que corre a cargo del propio centro escolar y tienen que pedir presupuestos. En esta ocasión van a volver menos cosas porque el nuevo colegio está dotado con mobiliario nuevo y materiales. De hecho, algunos de los pupitres y sillas que están en uso actualmente datan de los años 80.

“Desde el día en que nos dijeron que nos iban a construir un centro nuevo ha sido un proyecto muy ilusionante y muy trabajado desde las áreas de Urbanismo y Educación. La comunidad educativa del CEIP Lo Romero estamos deseando ver por fin abiertas las puertas del tan esperado nuevo cole para disfrutarlo y empezar a generar recuerdos en las nuevas instalaciones que tanto tiempo llevábamos reclamando y soñando", declara la concejala.

Mucho más optimista en los plazos es el alcalde, Santiago Román, que cree que es factible que los escolares puedan volver antes incluso de que se acabe este año. El primer edil adelanta que los trabajos están a falta de la acometida de gas y explica que la compañía suministradora ha pedido los permisos al Ayuntamiento para realizarla. Román explica que se están haciendo pruebas del funcionamiento de todos los servicios que hay en el nuevo Colegio Lo Romero para comprobar que todos los elementos se encuentran en buenas condiciones.

Desde la jefatura de obra ha sugerido que el retorno a las aulas se haga de forma escalonada, aunque la concejala de Educación indica que dependerá, por un lado de la decisión del centro, y por otro, del tiempo que se tarde en hacer la mudanza. En el cambio a las aulas prefabricadas el Ayuntamiento tuvo que crear "una escuelita" para atender a los escolares mientras se desarrollaba la mudanza y adelanta que si es necesario se volverá a realizar la misma atención.

Aula de 2 años

Una de las novedades educativas de este curso afecta a Lo Romero, puesto que la Conselleria ha concedido al colegio la clase para niños de dos años. Es una novedad agridulce puesto que al no estar terminado el nuevo colegio, hasta el próximo curso no podrá implantarse.

A pesar de que este es el cuarto curso en el que los niños estudian en aulas prefabricadas, la demanda para acceder al colegio no ha disminuido; muy al contrario, ha sido muy alta, lo que ha obligado por primera vez a no poder admitir a todos los niños de tres años que habían solicitado Lo Romero como primera opción. La edil de Educación explica que el centro cuenta con un proyecto docente atractivo para muchos padres, basado en un acompañamiento emocional y un trabajo por proyectos.

Urbamed se adjudicó por 5 millones de euros la construcción del colegio. La obra de demolición del antiguo Lo Romero se inició en junio de 2020 y estaba prevista su finalización en diciembre de 2021. Pero primero la falta de pagos a la mercatil y un posterior ajuste en los precios de la construcción mantuvo la obra en construcción parada desde abril de 2021 y hasta principios de 2022.

El nuevo CEIP Lo Romero forma parte del Plan Edificant de la Generalitat. Dispone de 8 unidades de Educación Infantil, 2 de ellas de primer ciclo, con sus correspondientes aseos adaptados, sala de usos múltiples y de pequeños grupos y 12 aulas de Educación Primaria, con aulas de apoyo y módulos de aseos.

También un gimnasio y dos pistas deportivas exteriores, vestuarios, almacén y despacho. Cuenta con un comedor con capacidad para 200 comensales con cocina, despensa y aseos propios, aulas independientes para impartir las clases de música e informática, aseos en planta baja adaptados a la ocupación real del centro, una biblioteca y una sala polivalente.