Abrir por fin 11 años después el parking de la plaza del Pilar para la campaña navideña. Esta es la previsión del Ayuntamiento de San Vicente para una obra que costó 4,2 millones, se terminó en 2011 y aún no ha sido inaugurada. Para ello, ya están en marcha las obras para poner en uso esta infraestructura pública para facilitar el estacionamiento en el centro y fomentar el comercio y la hostelería.

Después de más de una década y una serie de actos vandálicos, abandono y quejas vecinales, las instalaciones requieren de una reforma que arrancó el mes pasado, y que se espera esté terminada a finales de noviembre, de cara a la campaña navideña, según ha explicado el edil de Parking y Transportes, Juan Antonio López Perona (PSOE).

Los trabajos cuentan con un presupuesto de más de 260.000 euros y fueron licitados, en su segundo intento tras quedar desierto el primero en diciembre de 2021, el pasado julio a la empresa Jainser SL. Y consisten en la adecuación del aparcamiento subterráneo ubicado debajo del parque Ingeniero José Ramón García Antón, para su acondicionamiento e integración con el aparcamiento del Ayuntamiento, donde también se realizan trabajos para su modernización.

Este proyecto, que se encuentra integrado dentro del marco del lote 3 del Plan Planifica para la rehabilitación y mejora de edificios municipales, tiene un plazo de ejecución de tres meses. Las obras se centran en la puesta a punto de las instalaciones, la realización de una serie de reparaciones puntuales y el acondicionamiento en los aparcamientos de la Plaza del Pilar y del Ayuntamiento, unificándose el sistema de gestión y control de ambos.

Así, se controlará desde el aparcamiento del Ayuntamiento el parking del Pilar. Y se acabará por fin con el problema de los obsoletos cajeros del complejo del Ayuntamiento, que no admiten billetes de más de 10 euros ni el pago con tarjeta, con la instalación en ambos aparcamientos de nuevas unidades más modernas. Una deficiencia que ha generado numerosas críticas en los últimos años. El coste total de la actuación asciende a 262.570 euros.

El concejal de Parking visitó la pasada semana el estado de las obras, destacando que cuando se ponga en marcha el aparcamiento de la plaza del Pilar la primera hora será gratuita, para así favorecer al comercio y facilitar el estacionamiento en el corazón de San Vicente. Una medida que ya función con una gran aceptación en el parking del Ayuntamiento. Y también habrá abonos mensuales.

Los trabajos incluyen la sustitución del alumbrado por luces led, el cambio de sentido de entrada y salida, la instalación de sistema de cámaras de seguridad, instalación de nuevas barreras, limpieza, repintado, reparación de baños y habilitación de tres plazas para personas con movilidad reducida y dos para familias, así como cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos, entre otras actuaciones.

Sin presencia física

La modernización del parking implica que su sistema informático y telemático estará conectado al aparcamiento del Ayuntamiento. No habrá nadie físicamente en el parking y estará controlado desde el cercano aparcamiento municipal. Y para ello, la oficina de control se está haciendo más grande, con un sistema de vigilancia conectado con la Policía Local.

Este parking fue finalizado en 2011 con una inversión de 4,2 millones procedentes del Plan Confianza de la Generalitat, pero no se ha llegado a poner en marcha hasta ahora. Cuenta con 159 plazas y entonces no se abrió para no entrar en competencia con otros aparcamientos públicos que contaban con concesiones, por el riesgo de reclamación judicial, y se llegó a realizar una modificación del PGOU para poder vender las plazas a particulares, que fracasó por el escaso interés que despertó.

Así, sus más de 150 plazas se sumarán en breve a las 335 del aparcamiento del Ayuntamiento, que hace un año abrió su tercera planta con más de un centenar de plazas y que dispone actualmente de unos 235 abonados, además de las plazas de rotación.