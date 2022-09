Cs se desintegra en San Vicente. Los número 3 y 5 de la lista electoral de 2019, Mariela Torregrosa y Ricardo Bernabeu respectivamente, han renunciado este viernes a sus actas de concejal, siguiendo los pasos de su portavoz Pachi Pascual dos semanas después de su marcha. Así, de los cinco ediles que formaban el principal grupo de la oposición, solo quedan dos, a la espera de que entren los siguientes en la lista que acepten el cargo.

Torregrosa, que al igual que Pascual fue edil con el PP, y Bernabeu han explicado que es una decisión consensuada y comunicada al grupo municipal de Ciudadanos tras la renuncia de su portavoz, que por otra parte no ha cerrado la puerta a regresar a las filas populares.

Así, los dos han renunciado en la mañana de este viernes a sus actas como concejales del Ayuntamiento. "Se trata de una decisión consensuada con sus compañeros del grupo municipal de Ciudadanos, a los que comunicaron hace dos semanas esta decisión tras la renuncia de su portavoz, Pachi Pascual, que se formalizó el pasado 16 de septiembre", según han informado en un comunicado.

Ambos concejales han explicado que durante la reunión del grupo municipal se acordó que la renuncia al acta se pospusiera hasta después de la celebración del pleno ordinario de septiembre, celebrado el pasado miércoles, con el objetivo de que el grupo estuviera representado al menos por cuatro concejales en dicha sesión, y para dar un margen de tiempo suficiente para contactar con los miembros de la candidatura que ocuparán los puestos que quedan vacantes. Precisamente en ese pleno se dio cuenta de la renuncia de Pascual.

Mariela Torregrosa y Ricardo Bernabeu han indicado que toman esta decisión por “coherencia”, ya que ambos se embarcaron en el proyecto de Ciudadanos en San Vicente del Raspeig de la mano de Pachi Pascual, que fue la persona que les pidió formar parte de la candidatura que él lideró en 2019 y con la que han estado trabajando desde la oposición durante estos años.

Ambos concejales han destacado que "a pesar de discrepar de algunas decisiones que ha tomado el partido a nivel nacional y autonómico, el grupo municipal de Ciudadanos en San Vicente ha trabajado siempre unido y en sintonía, realizando una oposición firme al equipo de gobierno al tiempo que constructiva, defendiendo por encima de todo los intereses de los sanvicenteros".

De esta forma, quedan en el grupo municipal Jordi Roig, que fue en número 2 en 2019, y Sara Colomer (4). Y los siguientes en la lista electoral naranja son Cati López Pérez (6), Pedro Ortega Olivares (7), Jesús Navarro López (8), Santiago Agulló Rovira (9) y Juana Maria Pérez Torregrosa (10).

Futuro

Ahora, falta por ver qué pasa en las filas populares, donde su actual portavoz Óscar Lillo aspira a repetir como alcaldable, pero Pascual no descarta una vuelta al PP. El exportavoz ha renunciado a su acta a solo ocho meses de las próximas elecciones municipales. Y no ha manifestado que no descarta seguir en política, lo que alimenta un posible regreso al Partido Popular, donde fue entre 2003 y 2018 concejal e incluso secretario local, constituyendo uno de los principales baluartes del PP. En 2018 ya renunció al acta cuando era concejal del PP ocho meses antes de las elecciones municipales, afiliándose a Cs dos meses después para finalmente encabezar la lista liberal, que obtuvo cinco concejales y superó en uno a la candidatura popular. Ahora, la formación naranja está en plena desbandada.

Preguntada Mariela por su futuro, si podría volver al PP, no cierra ninguna puerta y se ha limitado a manifestar que "en mi opinión, para estar en un partido lo primero es que este quiera contar contigo, lo que, por supuesto, siempre es un orgullo porque al final es un reconocimiento a tu trabajo. Pero sobre todo lo importante es el proyecto que se quiera desarrollar, el equipo y quién lo lidere. Eso lo condiciona todo en mi caso, siempre lo he dicho. La política para mí no es un trabajo, puesto que yo tengo un empleo, y nunca lo he dejado, es una vocación, y tengo claro que ser concejal requiere mucha responsabilidad y dedicación, y por eso tienes que creer en el proyecto y que éste pueda beneficiar a tus vecinos".