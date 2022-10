1.400 campelleros y una veintena de bandas de música están preparados para vivir y disfrutar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Desamparados y de Moros y Cristianos. La ilusión ya invade el municipio de El Campello pero los festejos no se darán por iniciados oficialmente hasta el próximo martes 11 de octubre a las 23:00 horas con el pregón.

Esa noche la pregonera, Teresa Ángeles Planelles, capitana mora hace 35 años, se dirigirá al pueblo desde el balcón de la plaza de la Iglesia y dará el pistoletazo de salida a los días más especiales.

Probablemente, se trate de unas de las fiestas más esperadas de la historia, tras este tiempo de parón, y por ello, el municipio costero ha preparado un extenso programa que suma unos cincuenta actos para el disfrute de todos los públicos.

Los días grandes tienen lugar del 11 al 15 de octubre, pero este fin de semana ya tienen programados diversos eventos festivos.

Mañana, 9 de octubre, tendrá lugar la Entrada Infantil Cristiana-Mora. Y a continuación, se llevará a cabo la representación histórica de la conquista de Valencia con los niños del Colegio Fabraquer en el Castillo festero.

Pero uno de los actos más destacables se celebra el miércoles a las siete de la mañana: la playa del Carrer la Mar será el escenario donde se celebre el acto más emblemático de las fiestas de Moros y Cristianos, el Desembarco, en el cual se representa la llegada de las huestes Moras por el mar y su lucha en la playa con las tropas Cristianas de El Campello que pierden ante el empuje de los invasores venidos del mar.

Muchos son los actos que jalonan estos días, entre ellos resaltan los alardos y embajadas frente al castillo, y especialmente los coloridos desfiles que llenan las calles del municipio de música y luz (el principal, en la tarde del 12 de octubre). La última jornada festera tendrá lugar el día 15, en la que se suceden los actos religiosos en torno a Santa Teresa y la Virgen de los Desamparados, destacan la ofrenda y la procesión. Para finalizar los festejos el final del día se cerrará con el magnífico castillo de fuegos artificiales.

500 kilos de pólvora

Si hay algo que define todas las fiestas de la Comunidad Valenciana es la pólvora y el fuego y por ello, estas fiestas empiezan con un tradicional correfocs y termina con el castillo de fuegos artificiales. En este sentido, se estima en unos 500 kilos la pólvora que se quemará a lo largo de la semana, incluyendo desembarco moro, bombardeo, mascletà, arcabucería y castillo de fuegos artificiales.

“No se concibe un municipio costero y mediterráneo sin unas fiestas patronales”

Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello

Un estudio previo a la pandemia sobre la afluencia al acto del Desembarco refleja que acuden alrededor de 4.000 asistentes, y además, que en torno al 80% de ellos repite la experiencia. Por tanto, está claro que algo especial tienen estos festejos que hacen que cada año los visitantes vuelvan para disfrutar de la diversidad de actos. El Desembarco es uno de los momentos más especiales y además en esta ocasión cumple 35 años. El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha destacado que todos los actos se celebran de manera propia y que tienen un carácter único pero ha recalcado el Desembarco junto con las Embajadas. Festeros y visitantes podrán disfrutar de una semana con una completa oferta lúdica, festiva, cultural y religiosa.

¿Cómo habéis llevado desde el Ayuntamiento estos años de parón?

Después de tres años por fin podemos celebrar nuestras fiestas patronales, es evidente que un municipio mediterráneo como es El Campello necesita y siente las fiestas de Moros y Cristianos como algo muy propio y muy personal. En esta ocasión, además hacemos el 35 aniversario del Desembarco, que es uno de los grandes actos de estas fiestas que se lleva a cabo de una forma muy particular aparte de las Embajadas.

¿Qué suponen las Fiestas de Moros y Cristianos para la promoción turística del municipio?

Los municipios pretendemos una desestacionalización de la actividad turística y estas fiestas que son en octubre a nosotros nos vienen muy bien para ello. En El Campello la actividad económica, turística y social prácticamente oscila de Semana Santa hasta septiembre y con estas fiestas de octubre se amplía toda esa oferta. La Junta Festera es la asociación que más socios tiene en el municipio, de alguna forma esto da idea de la fuerza que tienen estas fiestas y ese arraigo popular que tienen en el municipio.

«Recomendaría que hicieran un esfuerzo y nos viéramos a las siete de la mañana el día 12 para ver el Desembarco» Juanjo Berenguer - Alcalde de El Campello

¿De qué manera habéis apoyado al sector durante este tiempo de parón?

Apoyar al sector social o económico ha sido algo fundamental que hemos hecho los ayuntamientos desde el primer momento en este periodo de pandemia. Ahora de lo que se trata es de olvidar y retomar toda esa actividad que no se ha tenido. La fiesta no es solo fiesta, hay mucha actividad económica y sobre todo muchísima actividad social que también hay que recordar que la pandemia también nos la quitó. Vivimos en una zona mediterránea y esto significa que somos animales sociales, cuando uno sale en fiestas está persiguiendo oír una banda de música, quiere oler a pólvora, quiere oír la mascletà y los fuegos artificiales, quiere verse con sus amigos y familiares y disfrutar con gente con la que a lo mejor no se ve en todo un año. Todo esto ha habido una situación mundial que nos lo ha quitado pero ahora lo que se pretende es volver a retomar.

¿Cómo está el ambiente? ¿El número de festeros se ha visto afectado?

Ha habido una pequeña reducción en el número de festeros pero estoy convencido de que la gente que este año no participa volverá a formar parte de las fiestas, somos este año unos 1.400 festeros. El ambiente se percibe en el municipio desde uno de los últimos actos que tuvo lugar en agosto, desde ese acto prácticamente todos los fines de semana se ha tenido actividad festera y ahora tendrá su mayor ímpetu hasta el 15 de octubre. Más de una semana con actos para todos los gustos, yo siempre digo que cada uno tiene que encontrar su momento dentro de las fiestas. Asimismo, también invito a los visitantes a que vengan, disfruten y nos conozcan que seguro que volverán, así se muestra en un estudio realizado antes de la pandemia que refleja que más de un 80% de la gente que viene acaba volviendo el año siguiente a disfrutar de nuestros festejos.

¿Qué actos destacaría y recomendaría?

Yo recomendaría que hicieran un esfuerzo y nos viéramos a las siete de la mañana el día 12 de octubre para ver el Desembarco. Creo que es un acto único el cual va seguido de una Embajada en la playa y creo que es muy bonito, muy gratificante y que significa ese inicio de las fiestas. Evidentemente, tampoco me puedo olvidar de las Entradas. Y las embajadas, por ejemplo, también son muy distintas, se representan en valenciano, que es algo único en nuestro entorno y cada año las hace una persona diferente con lo cual le da un encanto especial a este acto.

«El Campello siente las fiestas de Moros y Cristianos como algo muy propio y muy personal» Juanjo Berenguer - Alcalde de El Campello

¿Ofrecen alguna novedad este año?

Las fiestas tienen un grandísimo componente de tradición, los actos son prácticamente los mismos cada año pero no son iguales ya que cambian literalmente porque cada capitanía y cada comparsa es diferente. Además, los trajes que se lucen en los desfiles son distintos también. Pero de lo que trata el Ayuntamiento año tras año es de fortalecer también la fiesta para los que no son festeros para que puedan disfrutar de ellas con alguna orquesta o del mercadillo medieval.

¿Qué peculiaridades tienen estas fiestas que las hace únicas?

Sobre todo diría que se distinguen por el Desembarco y las Embajadas. Pero sí que es verdad que las fiestas de Moros y Cristianos tienen ese componente personal, cada uno entiende que su fiesta es mejor. Pero yo objetivamente veo que cada vez acude mucha más gente al Desembarco y las Embajadas, por algo será.

¿Cómo definiría estas fiestas 2022?

Para mí son las fiestas de volver a retomar la actividad del municipio completamente, no se concibe un municipio costero, tradicional, mediterráneo, con el sol y la luz que tenemos sin unas fiestas patronales y sobre todo de Moros y Cristianos. Algo tienen estas fiestas que nos definen como municipio.

Un mensaje para los festeros.

Daría un mensaje muy sencillo: que disfruten y sobre todo que seamos capaces de olvidarnos de todos los sinsabores que podamos tener en nuestra vida y que nos dediquemos a lo que de verdad importa que es estar con la familia con los amigos y disfrutemos de una actividad festera como es la fiesta de Moros y Cristianos.